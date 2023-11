Oviedo y Gijón se rebelan y quieren que el Principado asuma la subida de las basuras

La fuerte subida de las tarifas que Cogersa cobra a los ayuntamientos por la recogida y el tratamiento de los residuos, adelantada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, ha puesto en pie de guerra a varios consistorios, entre ellos, los dos principales de la región: Oviedo y Gijón, que piden al Principado dar marcha atrás con su propuesta. Por su parte, la consejera de Transición Ecológica y presidenta del consorcio, Nieves Roqueñí, justificó el incremento en la necesidad de obtener recursos ante la puesta en funcionamiento de la nueva planta de clasificación y recuperación de basura bruta. "El vertedero de Serín ya no es una opción", advirtió.

Roqueñí explicó que "Cogersa afronta una transformación muy importante en la forma de gestionar los residuos domésticos de todos los asturianos", algo que encarecerá los costes. Así explicó que la tarifa de los residuos domésticos mezclados –la llamada bolsa negra– pasará de 67 a 96 euros por tonelada. Un incremento considerable, más si se tiene en cuenta que en 2022 el coste era de 27 euros. La recogida de muebles subirá de 22,09 euros por tonelada a 50, es decir, más del doble.

"El vertedero no es una opción de futuro", dijo la Consejera, en relación a que el depósito de Serín está ya casi lleno y a partir de ahora solo servirá "para albergar los restos residuales a los que no haya manera de sacar más recursos". Los planes de consorcio pasan por tratar en la nueva planta, que se prevé poner en funcionamiento antes de fin de año, la llamada bolsa negra (basura mezclada). En la misma se han invertido casi 62 millones de euros y tendrá capacidad para tratar 340.000 toneladas de basura al año, más 75.000 de residuos voluminosos e industriales. La instalación permitirá obtener cerca de 150.000 toneladas de combustible sólido recuperado (CSR) –similar a los pellets– al año. Ante esta situación, Cogersa ha sacado a licitación un concurso por 16 millones de euros en busca de empresas que se ocupen de la recogida e incineración del CSR durante un año.

Roqueñí fue clara: "Eso hace crecer los costes. Y lógicamente en un consorcio que necesita tener las cuentas balanceadas esto solo se consigue a base de aumentar ingresos si suben los costes". "Y solo podemos hacerlo con una subida de tarifas de tratamiento que pagan los ayuntamientos", remató.

Oviedo

Las nuevas tarifas han caído como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento de Oviedo. Fuentes del equipo de gobierno aseguraron ayer que el incremento de los costes "debe asumirlo el Principado". "No puede obligar a los ayuntamientos a repercutirlo a los ciudadanos. El Ayuntamiento ya ha asumido 2,4 millones de incremento de la tasa que no ha repercutido a los ciudadanos y no puede asumir más", indicaron. "El Principado no puede obligar a los ayuntamientos a incrementar de esta forma las tasas", remataron.

Gijón

Incluso más crítico se mostró el gobierno de coalición de Foro y el PP en Gijón con la medida de Cogersa. "El Gobierno socialista del Principado nos ha dado una desagradable sorpresa con el hachazo fiscal con el que Cogersa pretende castigar a todos los asturianos", dijo Rodrigo Pintueles, edil de Medio Ambiente. "El consorcio ha disparado un 255% sus tarifas en menos de dos años, pidiéndonos a las entidades municipales, es decir, a todas las familias y empresas asturianas, un nuevo sacrificio económico absolutamente injustificado", prosiguió el concejal del PP. "Es una subida de tarifas exponencial y sin previo aviso. Un incremento salvaje que, además, llega después de que el Pleno municipal haya aprobado las ordenanzas fiscales y con el proyecto de Presupuestos municipales ya casi cerrado, pero que de salir adelante nos obligaría a detraer recursos de otras partidas que la ciudad necesita", dijo. "Es especialmente vergonzoso que, al mismo tiempo que el PSOE anuncia sin ningún rubor que perdona a sus socios independentistas 15.000 millones, a las familias asturianas las abrase a nuevos impuestos", espetó. "Estamos a tiempo de dar marcha atrás y pedimos al grupo municipal del PSOE y a la Agrupación Socialista de Gijón que se dirijan a sus compañeros en el Gobierno regional y les insten a detener este agravio comparativo y este ataque cruel a las economías de las familias asturianas", indicó. "Gijón votará en contra en el Consejo de Administración y la Comisión Delegada de Cogersa que se celebrarán el lunes", finalizó.

Avilés

El equipo de gobierno de Avilés, formado por el bipartito de izquierdas PSOE–Cambia, se reserva para ese día su pronunciamiento sobre el encarecimiento del coste de la gestión de residuos: "La comisión delegada de Cogersa se reúne el lunes. Ese es el órgano de toma de decisiones y ahí será donde se analice el tema", indicó el concejal de Desarrollo Urbano y Económica, Manuel Campa. La edil de Hacienda, Raquel Ruiz, ya había incluido la "obligatoriedad" de repercutir a los ciudadanos el encarecimiento del precio del tratamiento de residuos en la relación de "motivos de peso" por los que el bipartido avilesino aumentará la presión fiscal en 2024.

Castrillón

El municipio de Castrillón, séptimo de Asturias por población y gobernado por el PP, sigue con la tarifa referente a las basuras estancada pese a que ya aprobó la actualización para 2024 del resto de tributos. Y es que la ley de residuos de 2022 insta a los ayuntamientos a que la recaudación municipal cubra la totalidad del servicio y eso es algo que Castrillón se encuentra lejos de cumplir. De hecho, en los días previos al debate de ordenanzas la oposición de izquierdas avisó de que el PP pretendía subir la tasa de basuras un 45% y el equipo de gobierno, que nunca lo negó, acabó por hacer una separata para tratar este tema al margen del resto de tributos. "La ordenanza de basuras se va a estudiar con más detalle para que el impacto de la subida sea lo más ligero posible", aseguró la portavoz del PP, Nuria González-Nuevo, quien avanzó por otra parte que la futura tarifa "se calculará con tramos para delimitar la generación de residuos".

Siero

El alcalde Siero, Ángel García (PSOE), fue escueto aunque muy claro ante la subida de tarifas de Cogersa. "Las decisiones políticas tienen consecuencias. Y, en este caso, ahora llega el momento de pagar, y no poco, por lo decidido. Sigo creyendo que fue un error no construir la incineradora", señaló el regidor.

Cangas del Narcea

El alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella (PP), calificó el "tarifazo" del consorcio de "atropello terrible" a la ciudadanía. "Cuando se explica lo que es la Agenda 2030, también deberían explicarse los planes para meter la mano en el bolsillo del ciudadano. Esta subida va a ser sangrante y peligrosísima en las zonas rurales", dijo el regidor, que alertó de la "desigualdad" que la medida causará para los municipios rurales con gran extensión, como el suyo. "Los sobrecostes no son los mismos aquí que en Oviedo o Gijón. Nosotros tenemos trescientos pueblos dispersos en 824 kilómetros cuadrados en los que hay que recoger la basura. Va a haber gente con unos recursos muy limitados que se va a ver muy empobrecida con esta subida. En vez de ayudar al desarrollo de los pueblos, lo que hacen es perjudicar", reflexionó el primer edil cangués.

Piloña

El alcalde de Piloña, Iván Allende, del PSOE, incidió en la necesidad de concienciar a los ciudadanos sobre la importancia del reciclaje. "El mensaje fundamental que las Administraciones deben transmitir a los vecinos es la necesidad de reciclar", indicó. "Hay que concienciar a los ciudadanos que son los que reciben el servicio y los que tienen que asumir ese coste, que la solución más efectiva para mantener los recibos es apostar por ese reciclaje y así conseguiremos que ese coste baje", concluyó.