Así es Álvaro Queipo, el líder más joven del PP asturiano (y así fue su aplastante victoria concejo a concejo)

Sus padres le miraban "raro" porque nada más llegar de clase, se sentaba delante de la tele en su casa de Castropol a seguir los debates del Congreso de los Diputados en La 2. Aquel niño, 25 años después, tiene ya todas las papeletas para convertirse, el próximo sábado, en el presidente más joven que ha tenido el PP asturiano, una organización que siempre prefirió de cuarentones en adelante para llevar su timón. La militancia acaba de confiar masivamente en Álvaro Queipo, de la generación de 1988, para que llegue al XVIII congreso regional del PP asturiano como único candidato.

"Está con las ganas y la edad, que van unidas", resume Ovidio Sánchez, presidente del partido cuando Queipo se afilió al PP en 2007, con el premio extraordinario de Bachillerato como hito de un currículum que echaba a andar. Desde una pequeña junta local del Occidente, la juventud no fue obstáculo para un chaval que comenzaba en esos años los estudios de Ingeniería Técnica Industrial, en la rama de Química Industrial en la Politécnica de Gijón. Primero fundó Nuevas Generaciones en Castropol y, en las elecciones municipales de 2011, logró su primera acta de concejal. "Todo lo coge con ganas", describe Cristina Vega Morán, que debutó como diputada autonómica, también de la circunscripción del Occidente, en la misma legislatura que Queipo, en 2019, con otra coincidencia de por medio: ambos compatibilizaban entonces el escaño autonómico con la labor de concejal, ella en Cangas del Narcea y él, en Castropol.

Quienes le conocen en la distancia corta le describen como "muy trabajador, habilidoso y con gran capacidad de adaptación". Cualidades que demostró cuando Vega le "invitó" a "ir a la hierba" en Cangas, donde sorprendió con el manejo de la maquinaria, pese a ser su primera vez. Unas destrezas en las que quizá tengan mucho que ver los años que dedicó al remo, un deporte que le llevó a la selección española y compaginó durante un tiempo con sus estudios universitarios, entrenando en el Centro de Alto Rendimiento de Trasona. Probablemente, la técnica adquirida para remar le haya servido en el pasado más reciente para moverse en las siempre procelosas aguas del PP asturiano, en las que ha tenido cargos orgánicos tan distintos como el de vicesecretario de Comunicación y luego secretario general de Nuevas Generaciones; presidente de la junta local del PP Castropol hace diez años; y secretario general en Asturias por decisión de Teresa Mallada. Una trayectoria de político prodigio que Queipo combinó con la conclusión de sus estudios y después con una trayectoria profesional en Isastur, grupo del sector de la ingeniería eléctrica, especializado en los trabajos en alta y muy alta tensión. Le vendrá bien. De discurso muy alejado de la derecha más dura, sirva como botón de muestra que cuando le preguntan por políticos de referencia cita a Melquiades Álvarez y a Adolfo Súarez, una admiración que comparte con el que será su principal rival en el tablero de la política asturiana, el socialista Adrián Barbón. Ambos se conocen de bastante antes, compartieron más de una tertulia radiofónica cuando el socialista era alcalde de Laviana y el popular formaba parte de la oposición en Castropol.

Queipo entró en una nueva singladura cuando la dirección nacional apostó por el secretario general para llevar el timonel de la organización asturiana tras dar carpetazo al proyecto de Mallada, la presidenta que le nombró "número dos", pero con quien no hay de "química" desde hace bastante tiempo. En tiempo récord, cargó con la responsabilidad de diseñar la campaña de las municipales y elegir a buena parte de los candidatos, ademas de arropar a Diego Canga. El resultado fue óptimo: el PP pasó de 7 a 16 alcaldes y de 10 a 17 diputdos en la Junta. En esta campaña interna, sus valedores, Alfredo Canteli incluido, le señalan como el líder ideal, por juventud y capacidad, para llegar a la presidencia del Principado. Pero esa será otra historia porque en el PP ganar congresos no garantiza ser el próximo "cartel electoral". Si no, que le pregunten a Mercedes Fernández, la ganadora del anterior cónclave autonómico.