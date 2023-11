Eduardo Fonseca, vicerrector de la Universidad de La Rioja: "Urge llevar a todos los centros planes para prevenir ansiedad y depresión"

Eduardo Fonseca Pedrero (Oviedo, 1981) está detrás del mayor estudio hecho en España sobre la salud mental en adolescentes. Los números del trabajo reflejan, según dice el psicólogo, un problema que debe "ocuparnos y preocuparnos": en una clase de 25 alumnos, hay aproximadamente entre tres y cuatro que sufren problemas de ansiedad y depresión graves. Fonseca, que es profesor titular de la Universidad de La Rioja y vicerrector de Investigación e Internacionalización en la misma institución, defendió ayer, en el Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias, en el marco de unas jornadas sobre psicología educativa, la necesidad de implantar programas de bienestar emocional en todos los colegios e institutos del país. Fonseca estudió Psicología en la Universidad de Oviedo y presume de raíces y buena formación. En la actualidad, lidera el programa riojano de investigación en salud mental y está en el top 5.000 de los mejores científicos de España, según GoogleScholar.

–El pasado mayo, dos gemelas rusas de doce años se precipitaron por la ventana de un sexto piso en Oviedo. Como ellas, 345 menores de 30 años se quitaron la vida en 2022. ¿Hay alguna explicación para estas trágicas cifras?

–Las explicaciones son multicausales. Hay una interacción de aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Nosotros abogamos por dotar a los jóvenes de herramientas psicológicas, como la autorregulación, el control de las emociones o la tolerancia de la frustración, para que cuando tengan que afrontar los avatares de la vida sepan responder.

–¿Por qué aumentan las cifras de suicidio en jóvenes año a año?

–Desde un punto de vista científico sería difícil demostrar que las cifras están aumentando. Yo no utilizaría mensajes alarmistas. Lo que sí sabemos es que desde hace tiempo existen dificultades de ajuste psicológico que deben ocuparnos y preocuparnos. No solo a los profesionales de la psicología, sino también a familias, asociaciones, instituciones, medios de comunicación... Por eso, hay que empezar por donde hay que empezar, el contexto educativo, y aplicar un modelo de promoción de bienestar psicológico.

–¿Qué opina de la figura del coordinador bienestar de los centros educativos? Los profesores dicen estar desbordados.

–A nadie se le ocurriría que una persona que no fuese médico hiciese una intervención torácica. Pues tampoco debería ocurrir que una intervención psicológica la hiciese otro profesional que no viniese de la psicología. No se puede mirar para otro lado; los datos están ahí y sin salud mental no hay salud. El coordinador de bienestar ayuda, pero hacen falta más recursos. Y no es pedir por pedir, es una necesidad, estamos desbordados y los profesores deben dedicarse a lo que son buenos, que es dar clase y apoyar a los orientadores.

–¿Cuáles son los signos de alerta que las familias deben vigilar para prevenir el suicidio?

–Sin que sean expertos en psicología, las familias tienen que ser capaces de detectar las pequeñas señales, esas miguitas de pan que van dejando en el camino y ante las que hay que estar alerta. No en todos los casos se observan, pero sí en un porcentaje importante. Deben fijarse en si sus hijos tienen problemas para regular las emociones, si han tenido recientemente un acontecimiento vital estresante, si sienten falta de pertenencia al centro, al barrio o a la ciudad, si no encuentran sentido a vivir, si experimentaron un cambio de comportamiento drástico en las últimas semanas, si desciende su rendimiento académico... Con respecto a la conducta suicida, los medios de comunicación entiendo que quieran evitar el efecto contagio, pero la ciencia ha demostrado de hablar del suicidio, alejado del sensacionalismo, previene. No por no hablar de ello, el problema disminuye.

–¿Ser adolescente hoy implica más riesgos que hace una década, dos, tres...?

–Yo discrepo de la visión negativa que se hace de la adolescencia. Veo a jóvenes con muchas capacidades y virtudes, pero como cualquier otra etapa del desarrollo evolutivo tiene sus problemas. Hay que ser muy cautelosos con dar esa imagen negativa de la adolescencia porque al final ellos mismos se lo acaban creyendo.

–¿Qué opinas del reciente movimiento de padres que busca retrasar a los 16 años la edad a la que sus hijos tienen un teléfono móvil propio?

–No se pueden poner tabiques en el océano. Yo creo que la prohibición no es un buen sistema, porque está demostrado que, cuando prohibes, la gente normalmente se lo salta. Veo más sensato dotarles de herramientas para que sepan utilizar bien esa tecnología y que los padres establezcan pautas de uso en casa. Pongo un ejemplo: mi mujer es inglesa y cuando mis hijas usan la tableta en casa, la usan en inglés. ¿Eso no es bueno? Todo depende del uso que hagamos de la tecnología.

–¿En qué consiste el proyecto PSICE?

–Significa psicología basada en evidencias en contextos educativos. Es un estudio colaborativo en el que participan ocho comunidades autónomas, entre ellas Asturias a través del COPPA, y que lideran la Universidad de La Rioja y Psicofundación. Tiene dos vertientes. La primera, hacer el mayor estudio epidemiológico de salud mental en contextos educativos. Se realizó con 9.000 adolescentes y se encontró una prevalencia alta de problemas emocionales. Entre los resultados destaca que en una clase de 25 hay tres o cuatro chicos con problemas de ansiedad y depresión de intensidad alta, y que en torno al 5% refiere haberse intentado suicidar en el último año. La segunda parte del proyecto es implementar un programa de prevención en chicos que tienen problemas emocionales, es decir, ansiedad y depresión. Durante diez sesiones, se les enseña herramientas que tienen que ver con la psicoeducación, el autocontrol... El programa ya se ha probado en cien centros del país y con él se ha conseguido reducir mucho la sintomatología emocional de los adolescentes, a la vez que mejoran su rendimiento académico. Esto revela la importancia de que haya programas de prevención psicológica en contextos educativos. En general, a nivel mundial, por cada euro invertido en este tipo de planes, el Estado recupera unos 80. Y no solo se trata de una inversión económica, sino que además tiene un retorno en la calidad de los chicos y chicas y sus familias.

–¿El programa se está aplicando en Asturias?

–Sí. El siguiente paso que buscamos es que se instaure un programa de bienestar psicológico en todos los centros educativos desarrollado por profesionales de la psicología.

–¿Cuál es su relación con la Universidad de Oviedo?

–Me siento muy orgulloso de haber estudiado en Oviedo y de haber tenido los mentores que tuve. También estoy muy orgulloso de pertenecer al COPPA. Hace 13 años me fui a La Rioja, pero me siento muy cercano a Oviedo. Nací aquí y toda mi familia está aquí. Y mucho de lo que estoy desarrollando es gracias a mi formación en la Universidad de Oviedo.

–¿Cómo lleva compaginar su actividad investigadora con la de vicerrector?

–Y yo añadiría la familiar (risas). Es complejo, pero es servicio público, es intentar hacer las cosas bien por la universidad y la población española. Nosotros hacemos proyectos que inciden directamente en la reducción de la conducta suicida. No es una cosa menor. Tenemos el compromiso social de hacer algo importante. En este sentido, el COPPA y la Universidad de Oviedo son dos de las instituciones que están liderando el cambio de la salud mental en contexto educativos, y eso es muy bueno para la sociedad asturiana.