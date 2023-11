Miles de asturianos se manifiestan en Oviedo, sin incidentes, contra el pacto de Sánchez y Puigdemont

Miles de personas dejaron pequeña la plaza de España de Oviedo y algunas calles aledañas este mediodía para protestar contra el pacto de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, en una concentración-manifestación que se desarrolló sin incidentes. Guerra de cifras entre los organizadores, el PP, y la Delegación del Gobierno: mientras los populares confirmaron una asistencia de 35.000 personas, remitiéndose a la Policía Local del ayuntamiento de Oviedo, un portavoz de la Delegación del Gobierno cifró la afluencia en 6.000 personas, un dato que atribuyó a la Policía Nacional.

La protesta tuvo tres fases diferenciadas. En la primera, convocada por el PP como en el resto de capitales de provincia de toda España, el secretario general de los populares asturianos, Álvaro Queipo, dio lectura al mediodía a un manifiesto, idéntico para todo el país, en el que reclamó “una respuesta serena y firme” en defensa de la Constitución y contra un pacto que da carta de naturaleza “a la impunidad y a la amnistía”. Los populares reprocharon en ese texto al presidente del Gobierno en funciones que “la gobernabilidad de nuestro país se ha decidido fuera de nuestro país. Se han ido fuera de España en su intento de destruir la democracia española. No dan la cara”. Y aseguraron que “vamos a dar la batalla contra la impunidad (…) Frente al intento de acabar con la ley, nos comprometemos a garantizarla”. Cuatro folios u apenas seis minutos después, Queipo, acompañado del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli y diputados nacionales y autonómicos del PP, ponía fin a la lectura del comunicado con un “¡España no se rinde!”, y el himno de España, vitoreado por los asistentes. “Muy bien dicho, chaval”, aseveraba alguno. Antes y después del comunicado, se escucharon consignas espontáneas de algunos manifestantes tales como “Si tienes cojones, convoca elecciones” o “Puigdemont a prisión”, entre los más repetidos. También se veía una pancarta que rezaba “¡Felipe, detén el golpe!”. La megafonía preparada por el PP cerró su concentración con los acordes de “Mi querida España” de Cecilia.

En paralelo, y a unos metros de distancia, el diputado nacional por Vox, José María Figaredo, animaba a dirigirse hasta la sede de la Federación Socialista Asturiana (FSA), acordonada por la Policía, en la calle aledaña de Santa Teresa, donde ya aguardaban los más jóvenes, con gritos bastante más cañeros, y banderas de España, constitucionales y preconstitucionales, y otras con la cruz de San Andrés. “No es un presidente, es un delincuente” y “No es una sede, es un puti club” fueron algunas de las primeras proclamas, que ganaron en intensidad conforme pasaban los minutos. Una hora pasó hasta que Figaredo tomó la palabra, muy brevemente, para decir “¡Todos unidos, no podrán vencernos!”. A esas alturas, la gama de consignas ya había sido de lo más diversa y tocado todos los palos. Del “¡Que te vote Txapote!” que una joven incluso llevaba escrito en su rostro y cuello, hasta “Sánchez y Barbón, la misma mierda son”, “Prensa española, manipuladora”, “Partido Socialista, puteros y golpistas”, “Pedro Sánchez, hijo de puta” e incluso una llamada repetida a la “¡Huelga general, huelga general! Pasada la una de la tarde, muchos de los concentrados arrancaron en manifestación a la sede de la Presidencia del Principado. Gente de todas edades, mayores, jóvenes y algún que otro pequeño ocuparon el ancho de la calle Santa a paso lento durante 12 minutos hasta quedar vacía. Más allá de los gritos no hubo incidentes ante una sede de la FSA custodiada por 7 policías nacionales. “Pacífico del todo”, corroboró un agente a LA NUEVA ESPAÑA. Empezaba la manifestación hasta la Presidencia del Principado, donde la asistencia ya fue más reducida, aunque también numerosa y ruidosa, con gritos similares a los escuchados frente a la sede de la FSA. A las 14,15 la manifestación tocaba a su fin con piropos incluidos a alguno de los agentes apostados en la escalera presidencial. Todavía quedaba tiempo para no perderse el vermú.