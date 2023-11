Guerra de cifras en la manifestación de Oviedo contra la amnistía: esto es lo que dicen el PP y la Delegación del Gobierno

Miles de personas dejaron pequeña la plaza de España de Oviedo y algunas calles aledañas este domingo de protesta contra el pacto de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont en una concentración–manifestación que se desarrolló sin incidentes, pero con la típica guerra de cifras entre los organizadores, el PP, y la Delegación del Gobierno. Mientras los populares confirmaron una asistencia de 35.000 personas, remitiéndose a los datos que la Policía Local facilitó al ayuntamiento de Oviedo, un portavoz de la Delegación del Gobierno cifró la afluencia en 6.000 personas, un dato que atribuyó a la Policía Nacional, presente en todos los puntos calientes de la gran movilización. Los gritos no cesaron desde el primer minuto.

La protesta tuvo tres fases diferenciadas: la concentración con lectura de manifiesto, convocada por el PP ante el edificio de la Delegación del Gobierno en Asturias; la protesta anta la sede de la Federación Socialista Asturiana (FSA) en la calle Santa Teresa, promovida por Vox, y la manifestación hasta la sede de la Presidencia del Principado, donde acabaron dos horas y cuarto de protestas con proclamas, pero sin incidentes. El secretario general y próximo presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, empezó con puntualidad británica la lectura del manifiesto que se pudo escuchar al mediodía de forma simultánea en todas las capitales de provincia de España. Pero los asistentes, muchos llegados de distintos puntos de Asturias como Gijón, Noreña, Avilés, Llanes, Navia o Tapia de Casariego ya poblaban la plaza de España desde veinte minutos antes. A esa hora, la sede de la FSA estaba acordonada con barreras y custodiada por siete policías, aunque los manifestantes pasaban de largo a paso ligero para coger sitio y posiciones en el arranque de una protesta marcada por el cabreo con el pacto político que consagra la amnistía a los condenados por el "procés". En esos momentos el grito más unánime y escuchado era el de "Puigdemont, a prisión".

El manifiesto del PP más medido empezaba con reivindicación: "Hoy España es un clamor (...) En cada rincón de nuestro territorio decimos: No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía". El texto, leído por Queipo, reclamaba "una reacción firme y serena del pueblo español al ataque que sufre nuestra Constitución" y reprochaba el papel del presidente en funciones, "que se ha puesto al frente del movimiento independentista (...) amordazando a jueces y fiscales y humillando a nuestro país". El PP puso asimismo el foco en el escenario del acuerdo entre el negociador enviado por Sánchez, entre el socialista Santos y el expresidente la Generalitat, Carles Puigdemont: "La gobernabilidad de nuestro país se ha decidido fuera de nuestro país. Se han ido fuera de España en su intento de destruir la democracia española. No dan la cara".

El primer partido de la oposición se erigió en altavoz y palanca de la protesta. "Nosotros no nos escondemos; tampoco nos vamos lejos, sino que salimos a las calles y plazas de nuestra nación (...). Estamos ante un desafío a nuestra a democracia, que requiere la reacción de los demócratas, sin distinción de ideología. Aquellos que hoy miran a otro lado y no hacen nada se arrepentirán en el futuro de haber sido cómplices con su pasividad en un momento clave de nuestra historia".

El PP, proclamó Queipo, dará "batalla contra la impunidad, en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea y, sí, también en las calles. De forma pacífica y legítima, como estamos haciendo hoy". Cuatro folios y apenas siete minutos después, el nuevo presidente de los populares asturianos, acompañado del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli y de diputados nacionales y autonómicos del PP, como Esther Llamazares, Mercedes Fernández, Silverio Argüelles y José Manuel Rodríguez "Lito", entre otros, ponía fin a la lectura del comunicado con un "¡España no se rinde!", y el himno de España, vitoreado por los asistentes. "Muy bien dicho, chaval", aseveraba alguno.

Antes y después del comunicado, se escucharon consignas espontáneas de algunos manifestantes tales como "Si tienes cojones, convoca elecciones" o "No nos engañan, Cataluña es España", además de alusiones a Sánchez y Puigdemont, una y otras vez repetidas. También se veía una pancarta que rezaba "¡Felipe, detén el golpe!". La megafonía preparada por el PP cerró su concentración con los acordes de "Mi querida España" de Cecilia y banderas al viento, la mayoría de España pero muchas también de la Unión Europea.

En paralelo, a bastante distancia de la comitiva popular, pero también en la plaza de España, el diputado nacional por Vox, José María Figaredo, animaba a dirigirse hasta la sede de la Federación Socialista Asturiana (FSA), acordonada por la Policía, en la calle aledaña de Santa Teresa. El parlamentario había convocado allí a los medios para lanzar el mensaje de su formación: "Nos manifestamos en Oviedo para intentar evitar la consumación de un golpe de estado que se está perpetrando de La Moncloa y , como siempre, apoyamos todas las manifestaciones y movilizaciones, pacíficas siempre, que haya para poder evitar que se perpetre este crimen". Figaredo señaló animó a la movilización, "de forma constante, en cualquier lugar de España. No estamos en un día de partido, ni en un día de siglas. Estamos en un día en el que hay que defender a la nación". Mientras el diputado de Vox denunciaba "a los que quieren vender, trocear y, en definitiva, secuestrar a España", los más jóvenes, aguardaban ante la sede socialista con gritos muy cañeros, banderas de España, constitucionales y preconstitucionales, y algunas con la cruz de San Andrés.

"No es un presidente, es un delincuente" y "No es una sede, es un puti club" fueron algunas de las primeras proclamas, que ganaron en intensidad conforme pasaban los minutos. Una hora pasó hasta que Figaredo tomó la palabra frente a la sede de la FSA, donde también pudo a verse a los diputados autonómicos de Vox, Carolina López, Sara Álvarez Rouco y Javier Jové, para muy brevemente, decir "¡Todos unidos, no podrán vencernos!".

A esas alturas, la gama de consignas ya había sido de lo más diversa y tocado todos los palos. Del "¡Que te vote Txapote!", que una joven incluso llevaba escrito en su rostro y cuello, hasta "Sánchez y Barbón, la misma mierda son"; "Prensa española, manipuladora"; "Partido Socialista, puteros y golpistas"; "Pedro Sánchez, hijo de puta" e incluso una llamada repetida a la "¡Huelga general, huelga general!",

Pasada la una de la tarde, muchos de los concentrados arrancaron en manifestación a la sede de la Presidencia del Principado. Gente de todas edades, mayores, jóvenes y algún que otro pequeño ocuparon el ancho de la calle Santa Teresa a durante 12 minutos hasta quedar completamente vacía. Más allá de los gritos no hubo incidentes ante una sede de la FSA, que seguía custodiada por siete policías nacionales. "Pacífico del todo", corroboró un agente a LA NUEVA ESPAÑA. Empezaba la manifestación hasta la Presidencia del Principado. La protesta ante la sede del gobierno asturiano, que preside el socialista Adrián Barbón, fue igual de sonora pero ya menguó en número de asistentes. Cuando la cabecera llegaba a la Presidencia del Principado la cola estaba en calle Santa Susana, por encima del Campo San Francisco, pero muchos ya se fueron decantando por otras opciones menos reivindicativas y más propias de una jornada dominical con, además, muy buena temperatura. Quien si se acercó fue el diputado de Vox, José María Figaredo.

De nuevo los más jóvenes llevaron la voz cantante de la protesta, con iguales o parecidas consignas a las gritadas y escuchadas ante la sede de la FSA, entre las que había, además de las alusivas al acuerdo entre socialistas e independentistas, otras que en principio sonaban más extemporáneas para la ocasión como "¡España es cristiana, no musulmana!" o "¿Qué le debe Sánchez a Marruecos?", sazonadas con carteles alusivos al presidente asturiano ,"Barbón lacayo", o al resultado de las elecciones generales, "Los españoles no votamos esto". Aunque tampoco se produjeron incidentes ante la sede del Gobierno autonómico sí hubo un abucheo de un muy reducido grupo de jóvenes a un equipo de la televisión autonómica asturiana, pero no pasó de ahí. Una de las manifestantes incluso se disculpó con la reportera que llevaba la "cámara".

Poco a poco, la protesta amainó. A las 14,15 la manifestación tocaba a su fin con piropo incluido a alguno de los agentes apostados en la escalera presidencial. Todavía quedaba tiempo para no perderse el vermú.