Los profesores votan en contra de la propuesta de Educación de reducir ratios en 1º de Primaria: "La bajada ya se está produciendo sola; es vender humo"

La Consejería de Educación se quedó sola este lunes en la defensa de su propuesta para reducir ratios de 25 a 23 alumnos a partir del próximo curso, empezando por 1º de Primaria. Como ya habían avisado, los sindicatos votaron en contra de la medida en la Mesa General de la Administración del Principado por considerarla «insuficiente». ANPE, CC OO, UGT, CSIF y USIPA criticaron que Educación «vende humo», al querer implantar «a coste cero» una bajada de ratios que ya se está produciendo «por sí sola», debido al desplome de la natalidad. De hecho, según los sondeos realizados por algunas organizaciones sindicales, solamente un colegio de toda Asturias se beneficiaría de la medida, pues el problema real de ratios se encuentra en Secundaria y Bachillarato.

Por eso, los sindicatos pidieron a la consejera, Lydia Espina, hacer un esfuerzo mayor y bajar a 20 el número de alumnos por aula «en todos los niveles», como se está haciendo, según defendieron, «en comunidades vecinas como Cantabria y Galicia». La reclamación no fue atendida. Como alternativa, también exigieron que la reducción de ratios se aplicase de forma simultánea en el primer curso de cada etapa y no solo en 1º de Primaria. La idea de Educación era que la medida corriese año a año un curso más hasta, pasados doce, alcanzar 2º de Bachillerato. Son precisamente esos doce años de tardanza a los que se oponen los sindicatos: «Son inaceptables». No obstante y pese al rechazo sindical, la Consejería podría aplicar igualmente la medida.

En la Mesa General de este lunes sí salió adelante, en cambio, la segunda propuesta de la Consejería: conceder cuatro días de permisos remunerados a los docentes asturianos. Tres de ellos en periodo lectivo y uno para cuando no haya clases con los alumnos. La mayoría de sindicatos ya habían votado a favor de la medida el pasado 31 de diciembre –aunque exigían más–, por lo que era previsible que la propuesta saliese adelante en el encuentro de negociación final. CC OO, UGT, CSIF y USIPA votaron a favor, mientras que ANPE lo hizo en contra. Según Educación, los cuatro días para asuntos propios colocarán «a la cabeza de España, junto a Extremadura» a los profesores asturianos. Esta mejora se empezará a aplicar a principios del año que viene.

ANPE fue este lunes el sindicato más crítico al rechazar las dos propuestas. Conceder «tres días lectivos por asuntos particulares más uno no lectivo no solo es insuficiente –argumentan–, sino que consolida la discriminación de los docentes con respecto al resto de empleados del Principado, que disponen de entre seis y nueve días al año». «ANPE hubiera valorado una propuesta que nos equiparara con el resto de personal, esto es un mínimo de cuatro días lectivos y dos no lectivos», expresa Francisco Suárez Cuervo, del sindicato.

Con respecto a la reducción de ratios, ANPE considera igualmente que la propuesta de la Consejería está «alejada de la realidad demográfica de las aulas». «Un reciente muestreo realizado por nuestro sindicato entre más de 80 centros educativos constata que solo uno va a tener más de 23 alumnos en 1º de Primaria para el curso 2024/25», asegura Suárez. Es decir, que solo un colegio se vería beneficiado con la medida. Además, agrega, «la propuesta aplaza al año 2036 sus efectos en todos los cursos, hasta llegar a Bachillerato, y 12 años de espera inaceptables».

Para CC OO, la bajada de ratios planteada por Educación es una reducción que ya se está produciendo «por sí sola por la bajada de la natalidad». Prueba de ello es el sondeo hecho por el sindicato en 50 colegios de la región, en los que solo encontraron cinco grupos de más de 23 alumnos y de ellos, dos, de 25, pero en 5º y 6º de Primaria. «Y a esos grupos no les llegará la medida –recuerda el secretario general de Enseñanza de CC OO, Borja Llorente–, pues la disminución de ratios se aplicará de forma gradual empezando el año que viene por 1º de Primaria». Es decir, beneficiará a los alumnos que hoy están en 5 años y ni siquiera eso porque en esta etapa «no hay ningún grupo de más de 23 alumnos». En resumen, dice Llorente, «es una medida que se tomaría a coste cero». «Hemos pedido la memoria económica y no nos la han facilitado», protesta.

Más de lo mismo manifiesta UGT. «La bajada de 25 a 23 alumnos en 1º de Primaria es ineficaz, porque no resuelve nada. Tardaríamos doce años en llegar a 2º de Bachillerato que es donde están las ratios más altas y donde la medida sí sería efectiva. La reducción que proponen ya se está produciendo de forma natural como consecuencia de la estructura demográfica existente en Asturias», afirma el secretario general de Enseñanza de UGT, Cristóbal Puente. El sindicato volvió a exigir una «negociación mucho más amplia que no deje fuera cuestiones que están pendientes desde hace varios años». Por enumerar algunas, «la reducción de la carga lectiva en el cuerpo de maestros y a los mayores de 55 años, la disminución de la burocracia, un nuevo acuerdo de plantillas, la homologación salarial...». «Reconocemos que los recursos públicos no son ilimitados, pero las limitaciones presupuestarias no pueden ser siempre la excusa», clama UGT.

CSIF hace asimismo una valoración negativa de la Mesa de Negociación de este lunes. «Los días de asuntos propios son un derecho de todos los funcionarios que suponían una clara discriminación para los docentes. Y la reducción del ratio a 23 que quiere imponer la Consejera es una medida que no tendrá ningún impacto real en los centros, tal y como está enunciada, y ni siquiera han sido capaces de justificar documentalmente sus afirmaciones», critica Jorge Caro, que dice más. «Lo único que nos han demostrado hasta el momento es que quieren aprobar una medida a coste cero para vender humo y distraer a las familias y a los docentes».