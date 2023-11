"Las administraciones no están para controlar todo, sino lo esencial"

José Antonio Cullía de la Maza (59 años) es funcionario del Cuerpo Superior de administradores, ha sido jefe de servicio en la administración autonómica en planeamiento, gestión y disciplina. En la actualidad es secretario de la Comisión de Urbanismo (CUOTA). Profesor y conferenciante, suma a todo ello otra pasión: la pintura. Hoy ingresa en la Real Academia Asturiana de Jurispridencia e impartirá la conferencia "El planeamiento, un cuento de urbanismo".

–¿El planeamiento urbanístico es a veces una película infinita?

–El camino no puede ser el fin en sí mismo. La burocracia no puede impedir la resolución de problemas.

–Pues a veces se atasca.

–En ocasiones los políticos no comprenden muy bien los planeamientos porque se emplean técnicas urbanísticas muy complicadas y no tienen que ser especialistas en la materia; hay que ponerse de acuerdo con la oposición, el trámite es complicado y el documento es complejo. No es tanto un problema burocrático, que lo es, sino de complejidad y saber qué se quiere para una ciudad.

–A veces los alcaldes ven en el urbanismo el asunto estrella de sus mandatos.

–En esta trama hay dos protagonistas: el alcalde y el ciudadano. Luego hay otros actores. Cuando el modelo está agotado, el alcalde interioriza que sin un plan no puede desarrollar inversiones. Pero claro, es muy difícil aprobarlo en cuatro años, y termina siendo un problema que se eterniza, temporada tras temporada, como las series...

–¿Y eso tiene sentido?

–Por eso digo que el modelo no sirve, hay que cambiarlo. Ahora están en boga otros instrumentos, como las agendas urbanas, que no tienen casi ninguna tramitación, pero claro, tampoco tienen ninguna eficacia: es algo participativo, pero sin efiacia jurídica.

–¿Qué hacemos entonces?

–Bueno, está el derecho anglosajón, basado en un urbanismo pactado. No somos muy anglosajones, pero empezamos a serlo con cuestiones como las declaraciones responsables, la "self-regulation". Si conseguimos importar esa parte, para hacer posible negociar con operadores y particulares un modelo de crecimiento de nuestras ciudades sí habría una salida.

–Siempre que se redacta una ley del Suelo se cree que será la solución mágica.

–Todas las exposiciones de motivos de las leyes del Suelo, desde 1956, dicen que el precio de la vivienda es caro y es un bien escaso, hay que abaratar ese precio y el del suelo. Ahora hay otras cuestiones medioambientales y de sostenibilidad. Todas parten de la misma idea, cargadas de buenas intenciones.

–Entonces, ¿más control y eternizar plazos o agilizarlos con menos control?

–Fui co-redactor de la Ley de Medidas Urgentes, en la parte de Urbanismo y Patrimonio. Mire: aquí vino una pandemia, nos dijeron que nos iban a meter un bicho en una vacuna y sin tenerlo muy claro los españoles nos pusimos en cola. Fue un ejercicio de responsabilidad. La sociedad española está mayoritariamente preparada para ir soltándose del control. Imagínese en los años 80 del pasado siglo cuando se aprobó la declaración de la renta. Nos dijeron: tú tienes que decir a Hacienda lo que ganas para que te quite dinero. Eso hoy todo el mundo lo tiene interiorizado, por lo que creo que sí somos responsables. Hay que orientar la relación del particular respecto a la administración a través de la declaración responsable; las administraciones no están para controlarlo todo, sino lo esencial.

–¿El planeamiento sigue siendo un instrumento necesario?

–En esta película los personajes van a ser los mismos: alcaldes, propietarios, ecologistas, políticos... y el modelo de planeamiento debe seguir existiendo, no puedes dejar libertad absoluta al ciudadano o al constructor. Pero hay que quitarle contenido a esa planificación, porque si todo el mundo tiene algo que decir, entonces se convierte en un gigante que pesa una tonelada. Tenemos que aligerarlo de peso.

–Pero debe haber participación.

–Sí, pero no con más trámites, porque se eterniza y damos más armas para que se anulen los planeamientos. Al final esto es una ciencia ilustrada, que deciden un arquitecto o ingeniero con la ayuda de un abogado. La ciudadanía tiene que participar, pero la raya la pinta un arquitecto.