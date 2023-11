Cataluña cerrará el año más endeudada y Asturias no gastará todo lo que ingresó

En pleno debate sobre la quita de deuda a las comunidades autónomas, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que dirige el asturiano Ángel de la Fuente, empeora las expectativas de déficit de las comunidades previsto para este año, con Cataluña y la Comunidad Valenciana como las que cerrarán el año con una mayor diferencia entre sus gastos y sus ingresos. Asturias, en cambio, cerrará el ejercicio con superávit, habiendo gastado menos de lo que ha ingresado.

Fedea advierte de que si se confirma esa previsión de déficit, el saldo presupuestario de las comunidades autónomas quedará en un -0,8% del Producto Interior Bruto (PIB), ligeramente peor que la estimación recientemente publicada por el Gobierno en el Plan Presupuestario 2024, y por la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), que coincidieron en un dato del -0,6% del PIB. Encabezan el listado de las más deficitarias la Comunidad Valenciana (-2,3%), Murcia (-2,2%) Cataluña y Castilla-La Mancha, ambas con un 1,2%. En cambio cerrarán sin haber gastado todos sus ingresos Navarra (1,2%), Asturias y Baleares, ambas con un 0,2% de su PIB.

Estas estimaciones se producen, además, en un año en el que los recursos de las comunidades autónomas aumentaron de forma considerable, con 26.259 millones de euros más que en 2022. Fedea advierte que con la vuelta para 2024 de las reglas de gasto europeas "la consolidación fiscal del conjunto de las administraciones públicas no se puede demorar más y debería ser una de las principales tareas del futuro Gobierno de España".

El Gobierno central ya ha rubricado que compensará con 15.000 millones de euros a Cataluña por su situación deficitaria, aunque aún se desconoce cuál será la fórmula que establecerá la cuantía que se condona al resto de las comunidades autónomas. Ayer mismo, el consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Principado, Guillermo Peláez, aseguró que no tiene motivos para creer que esa situación vaya a dañar a Asturias. "No entiendo por qué se prejuzga que Asturias vaya a salir perjudicada en la condonación de la deuda", aseguró en la Junta General a preguntas del diputado de Vox Gonzalo Centeno. "No conocemos todavía el mecanismo de cálculo que se va a utilizar; en todo caso va a ser un cálculo objetivo y equitativo para todas las comunidades, y hasta que no lo conozcamos no podemos evaluar su impacto", señaló Peláez.

Con todo, recalcó que el Ejecutivo del Principado defenderá los intereses asturianos: "Desde el momento en el que aceptamos el cargo nos debemos única y exclusivamente a los intereses generales de todos los asturianos, sin ninguna otra consideración". Centeno, por su parte, afirmó que las cifras que se estiman de reducción de deuda para Asturias son un "agravio comparativo".

El diputado del PP Pablo González también expresó en la comisión de Hacienda su preocupación por los cambios que supondría para el sistema de financiación autonómica los acuerdos alcanzados por el PSOE con Junts o el PNV. "Romperá en mil pedazos el sistema de recaudación", dijo González. El consejero Peláez, por su parte, volvió a manifestar, como ya hiciera el pasado viernes que el acuerdo entre Junts y el PSOE es "el acuerdo de los desacuerdos" y recalcó que el PSOE "no se ha movido" de su posición sobre la descentralización de los tributos, "aspira a a reformar el modelo de financiación autonómica". Y mantuvo una posición firme, pese a las dudas del PP, para cuando llegue esa reforma: "Asturias solo puede salir mejor parada y es un mecanismo que debemos poner marcha porque estamos infrafinanciados en nuestros servicios básicos".