"Las tecnologías no pueden sustituir la faceta humana de la atención al paciente"

Luis Antuña Montes (Gijón, 1969) lleva dos años y medio largos al frente del Colegio de Médicos de Asturias. La entidad cumplió el pasado mes de mayo 125 años de andadura. La inició en 1898 con 142 colegiados y hoy tiene 7.381 (4.070 mujeres y 3.311 hombres). La efeméride se celebrará este viernes, día 17, con un solemne acto que tendrá lugar en el teatro Campoamor de Oviedo. En esta entrevista, el jefe del servicio de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) analiza la situación de la profesión y algunas de las encrucijadas en las que se encuentra.

–¿Cuál es el significado de esta efeméride?

Lo primero, una oportunidad de otorgar un reconocimiento a los que nos precedieron: a los médicos y a los responsables de Colegio. Y, segundo, una ocasión de poner en valor la profesión. Los médicos necesitamos reflexionar, pensar, sentarnos y que crezcan nuestra autoestima y nuestra confianza en que somos un actor imprescindible en todo lo que tiene que ver con la con la sanidad asturiana y con la salud de nuestros pacientes.

–¿La autoestima de los médicos está erosionada?

–Cada uno tiene su autoestima, eso es individual. Pero, como colectivo, desde hace unos años ha cambiado mucho la profesión, y el ejercicio de la medicina se ha visto muy condicionado por la organización, por la forma de desempeñarla, y quizá se ha funcionarizado un poco. Con la incorporación de tanta tecnología, la relación médico-paciente ha sufrido un cambio. Tenemos que volver a centrarnos en lo prioritario, en la relación médico-paciente.

–Una queja clásica y quizá no siempre justa: el médico, o la médica, "estaba allí con el ordenador y ni me miró a la cara...".

–Eso no se puede concebir en el ejercicio de la medicina. Es evidente que las nuevas tecnologías, la gestión de los datos y del conocimiento o la inteligencia artificial han venido para quedarse, y eso nos proporciona unas posibilidades que de otra manera sería impensables. Pero no puede sustituir la esencia del acto médico, que tiene que ver con el alma. Las máquinas, gracias a Dios, no tienen alma, y sin alma no se puede atender a un enfermo. Estamos viviendo una fase de adaptación. Hay que facilitar a los profesionales que la gestión del conocimiento sea compatible con centrarse en la faceta humana de la atención al paciente.

–

¿Se está transmitiendo a los nuevos médicos esa impronta humana, personal, de la profesión?

–Tenemos que abordar de una forma seria cómo estamos seleccionando a los estudiantes que quieren ser médicos. Estamos basándonos en algo tan tangible como el conocimiento, sin valorar otro tipo de capacidades y de competencias para una profesión que debe ser vocacional.

–Algunos buscan una profesión sin paro y bien remunerada...

–

El acceso a las facultades de medicina no puede fundamentarse únicamente en el currículum académico. Lo diría de otra manera: creo que la sociedad empuja muchas veces a estudiantes brillantes a acceder a estudios universitarios para los que probablemente no tienen vocación. Hay una presión social, efectivamente, porque hoy día la profesión de médico en España tiene salida, te sitúa y te da un cierto reconocimiento social.

–¿Cuál es la consecuencia?

–Pues que una parte no desdeñable de los estudiantes no están preparados para lo que es la profesión de médico: una vocación de servicio público, un medio de entrega a los demás. Hay que tener unas cualidades que mucha gente no tiene. Así de sencillo.

–Hablaba usted de una profesión "funcionarizada". ¿Cómo estima que debe evolucionar la asistencia médica en un sistema sanitario público marcado por el igualitarismo?–Pienso que eso sucede

en todos los ámbitos de la Administración, y también en la medicina. E

s verdad que esa rigidez en las condiciones de trabajo limita y des

motiva

. ¿Es difícil hacerlo de otra manera? Sí, pero se necesita cambiar,

implementar medidas organizativas que diferencien el compromiso, la implicación,

el desempeño, la eficiencia... Todo eso deberíamos de ser capaces de identificarlo e incentivarlo. Nuestra profesión se basa en el conocimiento y deben delegarse responsabilidades en la toma de decisiones. Y, a la vez,

eso hay que evaluarlo,

medir si esa delegación de decisiones es eficiente. Y todo ello debe estar incentivado y reconocido.–Falta poco más de un año para las próximas elecciones colegiales. Tiene usted la posibilidad de optar a un segundo mandato. ¿Lo hará?–No le veo ningún inconveniente a repetir mandato. Lo decidiremos un poco más allá. T

enemos en marcha proyectos que los colegiados conocen y reconocen, como las obras de mejora en las propiedades del Colegio en Oviedo y Gijón. Hay proyectos que

superan lo que es un mandato de cuatro años y probablemente nos cojan en medio la convocatoria electoral. Pienso que, por responsabilidad, esta junta directiva debería continuar. Otra cosa es que,

por supuesto, no pasaría nada si se presentan otros candidatos y hay elecciones.

–

¿Con qué filosofía celebrarán el próximo viernes los 125 años de historia colegial?

–Hay una cuestión importante. Cuando los médicos expresamos reivindicaciones, hay gente que considera que lo hacemos movidos por el corporativismo, para estar por encima. Y no es cierto. Lo que hacemos al reclamar reformas, mejoras o más consideración es anteponer los intereses de la sociedad. Los ciudadanos son los primeros beneficiados en tener un colectivo médico reconocido, legitimado, formado, comprometido, implicado... Lo primero son los ciudadanos, los pacientes. Ésa es la razón de ser del liderazgo que pedimos sobre la asistencia sanitaria.