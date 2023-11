El texto de la ley de amnistía "vulnera el principio de igualdad", a juicio de los juristas asturianos

El proyecto de la ley de amnistía registrado por el Grupo Socialista en el Congreso "vulnera el principio de igualdad", a juicio de juristas consultados por LA NUEVA ESPAÑA en una primera valoración sobre el controvertido texto.

Ramón Punset, profesor emérito de la Universidad de Oviedo, donde fue catedrático de Derecho Constitucional, apuntaba antes de conocerse el texto que la primera valoración sobre su seguridad jurídica debería centrarse en el cumplimiento o no del principio de igualdad.

Ignacio Fernández Sarasola, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, sostiene que el proyecto de ley registrado ayer en el Congreso "infringe totalmente el principio de igualdad y el de tutela judicial efectiva". Y justifica la argumentación: "Si la Constitución prohíbe los ‘indultos generales’ debe considerarse que pretende que no haya excepciones, por lo que la amnistía, conforme a una interpretación sistemática, debe considerarse igualmente excluida".

Javier Junceda, especialista en Derecho Administrativo, comparte el cuestionamiento del texto tras una primera lectura. "Vulnera el principio de igualdad ante le ley, lo que impide que a unos españoles se les aplique la ley y a otros no. Y apunta una posible consecuencia: "No me extrañaría que a partir de ahora los condenados por exaltación del terrorismo etarra pidieran lo mismo para ellos".

A Fernández Sarasola le "llama la atención" que "la dimensión de la exposición de motivos ocupa tanto como el cuerpo del articulado, y cuando una ley contiene una exposición de motivos tan larga es porque se tratan de buscar excusas para una regulación cuestionable. Está claro que se ha querido dar un apariencia de juridicidad, pero que se queda en apariencia".

Junceda sostiene que "nunca en nuestra historia constitucional, ni creo que en ningún otro país, se ha dado que los amnistiados hayan dicho que volverían a cometer el mismo delito por el que se les amnistía".