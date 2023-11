La Universidad mantendrá restricciones pese a ahorrar 2,5 millones en energía

El plan para transformar los viejos terrenos del HUCA en un gran campus universitario sigue dando pasos. El rector, Ignacio Villaverde, informó ayer, durante la celebración de un Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, que la institución ya ha presentado formalmente ante el Ministerio de Seguridad Social que dirige José Luis Escribá la solicitud de cesión de los espacios del Cristo, que en la actualidad son propiedad de ese departamento. "Hoy mismo (por ayer) el Ministerio nos ha dado cuenta de la recepción de la solicitud. Al tratarse de una gestión ordinaria, nos han dicho que no debería tardar en tramitarse ante el Consejo de Ministros, pese a que el Gobierno actual está en funciones. No obstante, nosotros hemos cumplido los plazos", señaló Villaverde.

Con ello, las primeras tres fases del proyecto están "completadas", como trasladó el máximo responsable académico al Consejo de Gobierno. Esto es la concreción de los acuerdos preliminares y el prediseño del campus, el concurso de ideas y la solicitud de la cesión de edificios y terrenos. Asimismo, la Universidad está en proceso de negociación con el Principado para llegar a un acuerdo para la conservación y el mantenimiento del espacio, así como sobre su financiación. "Estamos concretando las cifras, pero de momento lo vamos a mantener en la debida intimidad", dijo el Rector. Por su parte, la licitación para la redacción del proyecto de rehabilitación de los edificios de Maternidad, Consultas Externas y Silicosis y su reconversión en facultades sigue su curso, aunque Villaverde adelantó que no estará para finales de año, como se preveía. "Es el proyecto urbanístico más ambicioso de la Universidad. No es solo una mudanza", justificó.

El Rector compareció ayer ante los medios de comunicación junto a los vicerrectores de Políticas del Profesorado, Pedro Alonso, y de Relaciones Institucionales, Humberto Rodríguez Solla, así como el gerente, José Antonio Díaz Lago, para dar cuenta de otros asuntos tratados en Consejo de Gobierno. Uno de ellos fue la evaluación de las medidas de ahorro energético que la institución viene aplicando desde hace meses para contener el gasto. Las actuaciones, consistentes, por ejemplo, en cerrar la Universidad en agosto y en Navidades, han dado sus frutos. "Si en 2022 tuvimos un gasto de energía de 7 millones, este años esperamos que no rebase los 4,5. El ahorro energético será del 40%, ya cercano al 50%, y del 30% contando energía y gas", concretó Díaz Lago. Pese a ello, la institución seguirá manteniendo las medidas de ahorro actuales. "No podemos bajar la guardia, la energía sigue estando cara", avisó el Rector. "Los precios se han relajado respecto al año pasado, pero no en comparación a antes de la pandemia. Además, hay conflictos internacionales que hacen impredecible la situación", apostilló el gerente.

Evaluación docente

El vicerrector de Políticas del Profesorado, Pedro Alonso, puso sobre la mesa los datos del plan de evaluación del profesorado, "Docentia", aplicado en la Universidad de Oviedo. "Los resultados arrojan que un 20,2% de los evaluados (89 docentes) obtuvieron una valoración excelente, un 64% muy favorable, un 6,7% favorable y tan solo un 9% sacó una nota desfavorable. Teniendo en cuenta que en un extremo está la Nebrija, con un 96% de evaluación excelente, y en el contrario está la Jaume I, con un 10,5%, nuestra situación en el contexto nacional es adecuada y los resultados son altamente satisfactorios", aseguró.

Por otro lado y dentro del Plan de Formación del Personal Docente e Investigador puesto en marcha por el Rectorado de Villaverde, Pedro Alonso reveló que un total de 4.300 profesores participaron en los 176 cursos (con 1.295 horas) lanzados con desde 2021. "Uno de nuestros compromisos como equipo era intensificar la formación del profesorado y así lo hemos hecho mediante este plan de formación, el programa de promoción y apoyo a la innovación docente y las jornadas de innovación", comentó.

Por último, el Consejo de Gobierno dio luz verde a la creación del Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial (CEISIA), que acogerá la antigua Casa de la Cultura de Lugones y que contará con una financiación anual –por ahora exclusiva del Ayuntamiento de Siero– de 32.000 euros. El objetivo de este equipamiento, según explicó el vicerrector Humberto Rodríguez Solla, será "contribuir al tratamiento exhaustivo de los aspectos sociales, en el sentido amplio, de la interacción entre el ser humano y las aplicaciones de la inteligencia artificial".