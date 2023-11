"Estamos tomando nota de todo lo que está diciendo...". Después de una hora larga de diálogo intergeneracional, Gaizka Cagigal, 17 años, de Piedras Blancas, cerró el acto con una advertencia que toma por la palabra al presidente del Principado. Él y los otros tres jóvenes que interrogaron a Adrián Barbón venían de sacar de su encuentro con él una lista apreciable de compromisos. Esto se llama "Pa que nos escuchen" y es una charla relajada en la que los niños y adolescentes preguntan y piden audiencia al Presidente, una reunión que ayer debutó con pretensión de continuidad, organizada por LA NUEVA ESPAÑA con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado y Unicef Asturias y patrocinada por Aqualia y la Fundación EDP.

Por propia iniciativa, Barbón puso incluso periodicidad, tres veces al año, a su oferta de reunirse más con ellos, en lo que sería la institucionalización de un grupo autonómico de participación juvenil, y también contestó que sí a la invitación de acudir al encuentro regional que cada año celebran los grupos municipales que promueve Unicef. Él mismo propuso convertir en anual el acto que ayer, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, puso de manifiesto el deseo de los niños y jóvenes de ser escuchados y la disposición del Gobierno de ponerse a la escucha.

El nuevo foro que sugiere el Presidente sería "una reunión de trabajo", concreta, "en la que podáis exponer vuestras preocupaciones, decirnos dónde nos equivocamos y todo lo que nos queráis". Con esa promesa de volver a verlos anticipó su respuesta para la intervención final en la que Cagigal arrancó la ovación de la sala, llena, después de resumir todo lo hablado con su certeza de que "la participación es indispensable en la vida social", el camino "para conseguir que las cosas que se propongan sean de verdad útiles para la gente a la que van destinadas y para que todo lo que se haga pase por el filtro de las personas que se van a ver involucradas. Todo lo que hablamos hoy se arregla dialogando", concluyó, "consiguiendo que las administraciones tengan una conexión directa con la infancia y la adolescencia y que lo que decida el Gobierno sea de verdad lo que preocupa a la sociedad asturiana y no lo que se cree que le preocupa".

En tono distendido, Barbón conversó con los cuatro jóvenes, respondió a sus peticiones, prometió reuniones y soluciones y aconsejó. Les orientó por ejemplo hacia la audacia señalando que "no se trata sólo de decir ‘queremos nuevos cauces’ (de participación), sino de que rompáis hábitos", y transmitiendo una vieja sugerencia proclamó que "los jóvenes no deben tener miedo a derribar ningún tabique que se les ponga por delante. Cuando en la vida encontréis un tabique que os impida avanzar, rompedlo. No os quedéis quietos".

El acto, que debutó ayer con vocación de continuidad, trae causa del Día Mundial de los Derechos de la Infancia, programado para el próximo lunes 20 y dedicado este año a la participación. Distribuyéndoselas por bloques temáticos, los cuatro participantes trajeron al Presidente sus inquietudes sobre la protección y la seguridad, el uso de las redes sociales, los problemas de salud mental en la infancia, sus relaciones con el sistema educativo o los cauces de participación de que disponen para ser escuchados por las administraciones. Carmen Pérez, avilesina de 15 años, hizo de portavoz de las demandas relacionadas con la seguridad y la protección hablando de la "Lopivi", la "Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia", o más bien pidiendo que "se nos tenga en cuenta al elaborar documentos de este tipo" y que de algún modo sus contenidos se traduzcan a un lenguaje "asequible y amigable", porque a menudo son textos plagados de tecnicismos que complican su comprensión "no sólo para los niños y adolescentes, también para algunos adultos". Preguntó en concreto por los coordinadores de bienestar que instituye esa ley y por qué se incumple la norma en "institutos con 800 alumnos en los que el coordinador debería estar dieciocho horas y media y sólo está dos". Cuestionó además por la exposición al machismo y la violencia de género y "¿por qué no tienen apoyo suficiente los proyectos que hemos elaborado y pueden cambiar las cosas ?"

"Nos tuteamos, somos de una edad aproximada", bromeó Barbón antes de asentir, "das en el clavo", a esa sensación de que "a veces se legisla sin pensar que quien debe entendernos es la persona para la que se legisla" y de recordar que "Asturias fue la primera comunidad autónoma que estableció esos coordinadores de bienestar". Llegaron por ahí a las redes sociales, a sus peligros y al consejo más que del presidente del Principado del usuario furibundo de ellas que es Adrián Barbón. Defendió su uso –"a través de las redes he conocido muchos problemas del territorio que no me habrían llegado jamás por los cauces oficiales"– y denostó su abuso pidiendo "prudencia en el manejo. Que uno esté seguro de lo que sube, que mire dos veces. A la mínima duda que tengáis, denunciad el acoso. Un instrumento tan bueno como las redes sociales se puede convertir en una tortura y eso no lo podemos permitir. Hay que denunciarlo".

Mede Blanco, 17 años y de Laviana, hizo de portavoz del "mucho trabajo que queda por hacer" en el terreno de la salud mental. "La pandemia dejó más clara nuestra vulnerabilidad y los problemas que tenemos", lamentó buscando auxilio en una estrategia de combate que "se centra en los adultos y rara vez se para en cómo nos afecta a nosotros. ¿Hay algún proyecto específico para la infancia y la adolescencia?", preguntó. La respuesta de Barbón acudió al epígrafe del Plan de Salud Mental que se refiere a la "salud emocional infantojuvenil" y encontró la clave "en la detección rápida" y el "trabajo cooperativo" de las consejerías de Educación y Salud con los coordinadores de bienestar para alertar a los docentes para que "alcen la voz cuando detecten un caso". Habló, sí, del propósito varias veces explicitado para ir incrementando "año a año" –"no lo podemos hacer de golpe"– la plantilla de psicólogos y psiquiatras y crear plazas específicas para la atención de niños y adolescentes y volvió sobre su propia experiencia para proclamar que "hay que perder el miedo a pedir ayuda psicológica. De nada nos sirve tener los medios si luego, cuando alguien se siente mal no da un grito de llamada". Repitió que "en una etapa de mi vida yo necesité ayuda psicológica" y que pedirla fue "la mejor decisión que tomé. Cuando algo os supere, no os lo guardéis", aconsejó. "Contádselo a amigos, a familiares, dad un grito que diga que no os sentís bien".

"A veces sentimos que los profesores no saben cómo tratarnos, cómo llegar a nosotros", siguió Mede, que propuso hacer lo posible por que "el cuerpo docente en todas las etapas educativas tenga más información y que los profesionales sanitarios que vayan a tratar con niños y adolescentes sepan cómo hacerlo...".

Tampoco a veces saben los docentes cómo enfrentarse a la diversidad, o a ciertas dificultades de aprendizaje, terció entonces Nahia Fidalgo, la benjamina del grupo, 14 años y estudiante en Mieres. A su pregunta directa, "¿cómo vería la propuesta de ofrecer a los docentes formación específica sobre el trato a alumnos con neurodiversidad, o a jóvenes en general con problemas de salud mental o exclusión social?" respondió Barbón con un entregado "genial". Se trata, dijo ella, de que "sepan cómo tratarnos".

"Es más necesario que nunca", abundó el presidente, recordándose "reflexionando sobre el lugar en el reside el problema que lleva a muchos jóvenes hasta el suicidio. Hablé con muchos familiares de chavales que se suicidaron y desgraciadamente no encontré la tecla", confesó. "Pero es uno de los temas que más se obsesiona". "Me frustra mucho pensar qué estamos haciendo mal como sociedad para que no seamos capaces de echar una mano a una persona que se ve al borde del barranco", remató, y, sí, "me interesaría mucho que los profesores fueran claves en ese proceso de entender la diversidad y de cómo se incluye lo diverso".

Desde la esquina de los patrocinadores del evento, Daniel Mesa, que acudió en representación de Aqualia, se felicitó por la iniciativa asegurando que "en esta sociedad tan convulsa es fundamental que las nuevas generaciones aporten ideas y expliquen sus inquietudes". Juan García Ovies, de la Fundación EDP, le acompañó en la sensación de que "en un momento en el que hay un déficit de jóvenes y adolescentes, es un placer comprobar que los que han venido aquí tienen una iniciativa tan arrolladora".