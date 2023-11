Con el objetivo de fortalecer la presencia de la mujer en el mundo empresarial y en altos puestos de dirección, LA NUEVA ESPAÑA y Prensa Ibérica organizan una nueva edición de eWoman mañana, jueves, a las 10.00 horas. El evento, impulsado por CaixaBank y patrocinado por el Instituto Asturiano de la Mujer, Mercadona y el Ayuntamiento de Oviedo, contará con la presencia de Celia Torío, directora comercial de CaixaBank en Asturias y Cantabria. Desde bien joven, y por influencia de su abuelo, Celia Torío, natural de Torrelavega (Cantabria), se sintió atraída por el mundo empresarial. Se licenció en Administración y Dirección de Empresas en el CEU de Alicante. En 2004 pasó a formar parte de una oficina de «La Caixa», actualmente CaixaBank. Rápidamente dio el salto al segmento de empresas. Años más tarde desembarcó en el segmento de banca privada. En 2020 fue nombrada directora Comercial de Asturias y Cantabria.

-¿Cómo de importante es la diversidad?

-Soy de las que cree firmemente que una de las principales palancas para impulsar el liderazgo de una compañía es contribuir al desarrollo del talento y la igualdad de oportunidades. La diversidad y la igualdad deben de ser parte de nuestra cultura. En CaixaBank llevamos años trabajando para ser una empresa referente, fomentando la inclusión y la participación con medidas equitativas e identificando y superando los obstáculos que dificultan el camino hacia la igualdad de oportunidades. Queremos seguir avanzando hacia una entidad y un entorno con las mismas oportunidades para todas las personas, que, juntas, somos capaces de impulsar el cambio y contribuir a lograr una sociedad más justa.

-¿Cuál es el modo más eficaz de abordarla desde el ámbito de la empresa?

-No pienso que haya una fórmula mágica para ello. En nuestro caso, la diversidad y la inclusión son una prioridad estratégica y un compromiso con nuestros equipos y con la sociedad. Con el objetivo de seguir siendo una empresa referente para nuestra plantilla y continuar acompañando a nuestros clientes en el día a día y en el futuro. Este compromiso es clave para que nuestra organización sea un reflejo de la sociedad diversa en la que queremos vivir.

-¿En qué aspectos trabajan en CaixaBank para conseguirlo?

-En CaixaBank fomentamos la igualdad de oportunidades en todas nuestras políticas y procesos, y promovemos una cultura basada en el respeto a las personas y en su empoderamiento. Otro factor fundamental es el de romper estereotipos y creencias limitantes que impidan el avance y la innovación. Impulsamos la creación de equipos diversos, transversales e inclusivos, reconociendo la individualidad y heterogeneidad de las personas y eliminando cualquier conducta excluyente y discriminatoria. Promovemos acciones de sensibilización y cambio social, a través de formaciones, networking, mentoring, debates, conferencias, premios y patrocinios. Y por último, a mi modo de ver el aspecto fundamental, divulgamos el valor de la diversidad entre todas las personas, agentes sociales y colaboradores con los que nos vinculamos.

-Tienen un programa denominado Wengage… ¿En qué consiste?

-Es nuestro programa de diversidad, un proyecto transversal desarrollado por personas de todos los ámbitos de la entidad basado en la meritocracia y en la promoción en igualdad de oportunidades, que trabaja para fomentar y visualizar la diversidad en todas sus dimensiones: de género, funcional, generacional, LGTBI y cultural. Pero no solo nos quedamos con la parte interna, también prestamos especial atención a lo externo, divulgando la igualdad de oportunidades y el valor de la diversidad. Y para ello colaboramos, entre otras cosas, con estas jornadas eWoman que nos ayudan a la promoción del debate y la conversación pública en torno a la diversidad. Contamos también con un Plan de Igualdad para fomentar los principios de igualdad de oportunidades y diversidad de los equipos de trabajo, potenciar la presencia de mujeres en posiciones directivas y reforzar las medidas de conciliación de la vida personal y profesional. Incluye, por ejemplo, la perspectiva de género en los programas de desarrollo directivo y en los procesos de selección y formación, fomenta el teletrabajo y la flexibilidad.

-La mujer accede a todos los campos laborales, en cambio la presencia de directivas sigue siendo inferior… ¿Por qué?

-Al llegar a Asturias en 2020, me encontré con mujeres dueñas de empresas, presidentas, directoras generales, directoras financieras… Y esto me provocó una gran satisfacción, aunque todavía supone una minoría. Esto hace unos años no era tan común, pero paso a paso, y con mucha concienciación, se revierte la tendencia. Jugamos un papel fundamental, tenemos que creer en nosotras mismas y ser capaces de destruir límites, que muchas veces sumamos nosotras mismas. Sobre todo debemos seguir concienciando para que en el día a día, incluyendo la vida personal, sea fundamental fomentar la diversidad.

-¿Ha tenido más dificultades que un hombre para acceder a su cargo?

-En mis primeros años profesionales no había mujeres en puestos de dirección. Sí había mujeres trabajando en puestos de base. En la manera de hacer banca de hace unos años no era muy habitual ver a mujeres en esas funciones. Estábamos integradas en la base, pero no habíamos iniciado el ascenso hacia la cima directiva. Jefes de zona, directores de centros de empresas, todos estos puestos eran todavía responsabilidades en manos de compañeros. Esto cambió cuando en 2004 entré en CaixaBank. Desde que me decanté por la rama financiera, siempre fue mi objetivo ser directora en una oficina de esta entidad. Su manera de hacer banca, muy cerca siempre del cliente, me atraía mucho. Y además, en mi experiencia en esta entidad, siempre he tenido las mismas oportunidades que el resto de personas para seguir creciendo en mi carrera profesional.

-¿Se puede decir que nos encaminamos a la igualdad real?

-No me gusta mucho hablar de porcentajes, pero actualmente en CaixaBank un 42,9% de mujeres estamos en posiciones directivas y en el Consejo de Administración las mujeres ya alcanzan el 40%. En el caso de Asturias, la cifra aún es más significativa, ya que más del 60% del equipo de dirección en el Principado está compuesto por mujeres. Personalmente, creo que la paridad llegará el día que sea natural y que no tengamos que contar ni estar pendientes de porcentajes. Tiene que imponerse la meritocracia. Es decir, que el profesional bueno y con valía sea el que ascienda a un cargo, no porque sea hombre o mujer. A la verdadera igualdad solo se llega libres de prejuicios. Es cierto que cada vez hay menos, pero también queda mucho camino por delante.