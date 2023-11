Paquetes de "experiencia en Asturias", guinda para el AVE

El sector turístico pide, ante la apertura de la Variante de Pajares, elevar la mirada más allá de los próximos meses y fijarla en la llegada de los nuevos trenes Avril, que habrán de incrementar frecuencias, elevar el número de plazas disponibles y ajustar horarios. Y una de las iniciativas que ayer se plantearon en la reunión de la Mesa de Turismo del AVE fue la de potenciar los "paquetes" de "experiencia en Asturias", vinculando billetes de tren con otros planes turísticos, como estancias en alojamientos rurales, propuestas gastronómicas o actividades deportivas y culturales.

El gobierno regional señaló que está trabajando ya en el lanzamiento de paquetes vinculados a las marcas turísticas asturianas, como Casonas Asturianas, Aldeas, Sidrerías de Asturias y Mesas de Asturias.

También se puso de manifiesto en el encuentro la relevancia que puede tener relacionar la conexión con alta velocidad con las instalaciones invernales de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno.

En la reunión de la Mesa, el Principado adelantó que invertirá un total de 3,5 millones de euros hasta finales de 2024 para promocionar la llegada d ela alta velocidad ferroviaria a Asturias. Ya está en marcha la campaña de lanzamiento (con el lema "Asturias más cerca que nunca") y que cuenta con una inversión de 1,59 millones de euros. Pero el próximo ejercicio se sumarán 1,94 millones adicionales para continuar la difusión del servicio.

La viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, resaltó el ejemplo de "diálogo y coordinación" que supone la Mesa de Turismo. Y señaló que "Madrid y Castilla y León son los mercados que más turistas aportarán en un primer momento, y el objetivo es que aumenten los viajes de ocio y de negocio o reuniones". También podrá ser una oportunidad para atraer "flujos procedentes de destinos internacionales de larga y media distancia que actualmente no tienen conexión con Asturias", indicó Martínez.

También el Principado tiene los ojos puestos en la llegada de los nuevos trenes. Se reforzará la promoción, para hacer llegar la oferta turística que supone la conexión con Asturias al conjunto de España. En la estación de Atocha se exhibirá la marca "Turismo de Asturias" y la próxima Feria Internacional de Turismo (Fitur) será el punto de partida para impulsar la campaña promocional.

"Los problemas estructurales del turismo no los resolverá el AVE", indicó tras la reunión el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida. Considera que la alta velocidad "viene a favorecer la desestacionalización, porque en agosto no nos va a traer más turistas, pero sí permitirá su llegada en puentes, fines de semana o Semana Santa".

En la reunión de la Mesa participaron, además de la viceconsejera de Turismo, el viceconsejero de Infraestrcturas y Movilidad, Jorge García; representantes de los sindicatos UGT y CC OO, de la Federación Asturiana de Concejos, las patronales Otea y Fade, la Universidad de Oviedo, Compromiso Asturias Siglo XXI, y las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés.

La inauguración oficial de la Variante de Pajares está prevista para el próximo 29 de noviembre y el primer viaje comercial se producirá el día 30 de noviembre, jornada incluida en el calendario de huelga convocada en Renfe. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, afirmó ayer en Gijón que la huelga no afectará a la llegada de la alta velocidad a Asturias. "Aseguraremos unos servicios mínimos, en cualquier caso, y por lo tanto podremos poner en servicio esa llegada de la alta velocidad como anunciamos".

La huelga se ha convocado ante la incertidumbre en las plantillas de Renfe y Adif por el traspaso de Rodalies a Cataluña. Sánchez aseguró que ha mantenido contactos con los sindicatos. "Estamos trasladando que en cualquier caso los derechos de los trabajadores van a estar garantizados, sus condiciones, sus derechos adquiridos y también la movilidad laboral, por lo que estamos hablando con ellos para intentar desconvocar esas movilizaciones", señaló.

Pocas esperanzas para incluir la Ruta de la Plata en el Corredor Atlántico





Pocas son las esperanzas para que la Ruta de la Plata se incluya en el Corredor Atlántico, según extrajeron de la reunión mantenida en Bruselas sobre esta infraestructura y en la que participaron, además del Ministerio de Transportes, representantes de las comunidades por las que discurre el corredor. Asturias no asistió presencialmente, porque las comunidades del ramal Noroeste no forman parte del Foro, aunque sí acceden a toda la información que se discute. Tanto el representante de Castilla y León, Luis Fuentes (delegado para el Corredor Atlántico de esta comunidad) como el director general de Movilidad y Transportes de Extremadura, Cristóbal Maza, trasladaron al coordinador europeo del Corredor Atlántico, Carlo Secchi, el interés por incluir la Ruta de la Plata en el mapa ferroviario. Maza se mostró "poco confiado" en que se incluya en la parte española del Corredor Atlántico, dentro de la propuesta que eleve el Ministerio. Insistió en que la inclusión del tramo Plasencia-Salamanca-Astorga en la Red Básica Ampliada de la RTE-T supondría su reapertura en el año 2040 "como un elemento fundamental para no dejar descolgado al Oeste peninsular". José María Alonso, profesor de la Universidad de Extremadura y defensor de que se potencia la Ruta de la Plata, expresó su decepción por que "ni el Ministerio ni el comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, apuesten por este trayecto".