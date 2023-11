Clamor por la independencia judicial en la asamblea general de "Francisco de Vitoria"

La apertura de la asamblea general de la Asociación Judicial "Francisco de Vitoria", con presencia en el Palacio de Congresos de Oviedo de más de 300 jueces de toda España, se convirtió este miércoles en un clamor por la independencia judicial y contra los intentos de mediatizar las decisiones judiciales que se transparentan del acuerdo entre el PSOE y Junts. "Librar a los implicados del ‘procés’ no justifica la quiebra del principio de igualdad", señaló Jorge Luis Fernández Vaquero, portavoz saliente de la asociación, quien avisó que no consentirán injerencias: "El papel del parlamento no es decirle a los jueces cómo aplicar la ley".

Magistrado del Juzgado de Violencia sobre la mujer de Jerez de la Frontera, Fernández Vaquero aseguró que la amnistía la justifican por "la convivencia democrática y superar grandes conflictos institucionales sociales", pero "se está trasladando un mensaje que podría haber sido útil en 2017, pero no en 2023, cuando llevamos ya seis años de convivencia democrática, tras aplicarse el artículo 155 de la Constitución, muy traumático, que trajo la suspensión de las instituciones de Cataluña, a pesar de lo cual se convocaron elecciones y las instituciones han seguido funcionando desde entonces".

Añadió que la ley "no dice la verdad cuando habla de esos objetivos, porque no es cierto que haya una quiebra de la convivencia y exista una tensión insuperable en la sociedad catalana". La ley "es un intento manifiesto de librar de cualquier responsabilidad a los implicados en el Procés, algo que puede ser legítimo, pero no justifica la quiebra del principio de igualdad". No obstante, añadió que este planteamiento no implica que los jueces no vayan a cumplir la ley en caso de que se apruebe, como se pretende dar a entender en este "debate político polarizado".

En cuanto al "lawfare" o "judicialización de la política", Fernández Vaquero, el acuerdo político PSOE–Junts hace "referencia a la existencia de una actuación judicial apartada de los cauces de legalidad, y basada en criterios de uso político del sistema judicial, con la mención oscura a responsabilidades". "Esa referencia es extremadamente peligrosa. El parlamento aprueba la ley, y los jueces no tienen nada que decir ahí, pero los jueces la aplican, y el parlamento no tiene nada que decir ahí", remató.

El portavoz saliente de "Francisco de Vitoria" indicó que el hecho de que no figure la referencia al "lawfare" en la ley puede deberse a que la quitaron ante la reacción de los jueces, o que pretenden incluirla en otro momento, como la el trámite parlamentario de la ley. "Las asociaciones debemos estar extremadamente alerta, es inaceptable que la ley incluya cualquier previsión que pretenda decirle a los jueces cómo tienen que aplicar la ley, no es el papel del parlamento. Tenemos el respaldo de la UE, les preocupa el ‘lawfare’ y estarán atentos a que no tenga ningún desarrollo legislativo", indicó.

Por su parte, Verónica Ponte, del comité nacional de "Francisco de Vitoria" y magistrada del Juzgado número 6 de en Guecho, aseveró que "el ‘lawfare’ es una palabrita que no pertenece a nuestra tradición, y que nos han colocado este jueves, pero los ataques al poder judicial ya son conocidos, llevamos un año en que se han utilizado términos que apartan a la ciudadanía de la Justicia cuando más la necesitan". Las comisiones para fiscalizar el trabajo de los jueces son inaceptables. "Como si nuestra actividad no tuviese ya suficientes recursos y garantías por parte de otras autoridades judiciales, con mucha más experiencia. No somos conscientes de la importancia de separación de poderes", dijo.

Jesús María Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), participó en la inauguración de la asamblea, junto a la Fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández; la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente; y el vicealcalde de Oviedo, Ignacio Cuesta. Chamorro dijo que la amnistía "es una ley que los jueces interpretaremos y luego aplicaremos al caso concreto". "Los jueces tendrán que hacer un control de que sea conforme a la Constitución y el Derecho de la Unión", añadió. Y es que, por ley, están obligados "a interpretar las normas conforme a la doctrina del Tribuna Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si supera ese test, se aplicará, y en otro caso se revisará".

"Parece que el lawfare no está en la ley, es un compromiso entre dos partidos y me remito a lo que ha dicho la Sala de Gobierno, las asociaciones judiciales y el propio Consejo del Poder Judicial", continuó Chamorro. Pero el presidente del TSJA defendió con ardor a la judicatura: "Los jueces en España son independientes, responsables, honestos, honrados, están sometidos al imperio de la ley. Hay una previsión de responsabilidad, pueden cometer delitos y tenemos mecanismos para poder depurar esa responsabilidad. La ciudadanía debe tener confianza en los jueces y los demás poderes deben transmitir esa confianza a los jueces. Nos lo merecemos".

Fernando Ruiz Llorente, portavoz de "Francisco de Vitoria" en Asturias, explicó que en esta asamblea, aparte de renovarse la asociación, se tratarán asuntos como la funcionarización de los jueces. "Nos preocupa muchísimo. Tenemos la sensación de que se nos quiere convertir en meros productores, y no se nos tiene que olvidar que somos un poder del Estado. A veces nos quieren poner tanto trabajo, unos retos que no son profesionales sino numéricos, nos valoran cuantitativamente y eso va en contra el Estado de Derecho y de la independencia judicial. Cuantos más asuntos lleva un juez, menos atención puede dedicar a asuntos que pueden ser incómodos. De alguna manera, nosotros custodiamos que los otros poderes no se sobrepasen", explicó Ruiz Llorente.

"Quieren ponernos la bota encima. Siempre tenemos la culpa de todo. Las excarcelaciones del ‘solo sí es sí’ eran culpa nuestra. Y ahora el ‘lawfare’, que se asuma en un documento y sea una herramienta de trabajo para los partidos, es peligrosísimo. Si hay ‘lawfare’, hay prevaricación, se tendrá que investigar. No se puede decir que hay ‘lawfare’ así de primeras", añadió. La asamblea acaba el viernes y será cerrada por el presidente en funciones del Supremo.