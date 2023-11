"Falta conexión entre institutos y campus", dicen los matemáticos

Ni la forma en la que se enseñan las matemáticas en los institutos parece la más idónea ni la Universidad se preocupa por mirar qué estudian los jóvenes de hoy en el Bachillerato. Los profesores universitarios hacen "autocrítica" y piden "más conexión" entre la enseñanza secundaria y la superior para evitar que las matemáticas estén siempre entre las asignaturas más "hueso" de los grados. El último informe realizado por el Consejo Social, correspondiente al curso 2020/21, identifica 88 materias con bajas tasas de rendimiento de las 2.732 totales y la mayoría son sobre cálculo, álgebra, estadística... Los investigadores matemáticos no creen que los chavales lleguen ahora menos preparados que antes a los campus, sino de forma "diferente", aunque sí ven necesario adaptar los currículos de las asignaturas, "sin que ello suponga bajar el nivel".

"Es una tendencia del profesorado universitario quejarse de lo mal que llegan ahora los jóvenes frente a lo supuestamente bien que llegábamos antes. ¿Hay problemas de orientación? Por supuesto que los hay, hay alumnado que habiendo aprobado muy por los pelos Matemáticas o Física en Bachillerato ingresa en una titulación donde estas materias tienen mucha carga docente, como las ingenierías", introduce Luis Rodríguez Muñiz, profesor de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Oviedo y vicepresidente segundo de la Real Sociedad Matemática Española. Ahora bien, agrega, "este no es un problema nuevo" y suele ocurrir en "carreras que ofrecen muchas plazas, en donde se confunde la dificultad para la admisión (la nota de corte) con la dificultad de las materias".

¿Cómo se soluciona el problema? Aparte de mejorar la orientación que se ofrece a los estudiantes, dice Luis Rodríguez, "tenemos que hacer un esfuerzo como profesorado universitario por conocer cómo son los currículos de Bachillerato". "No parece lógico que el currículo haya cambiado un par de veces desde que comenzamos los grados y en la Universidad no lo hayamos modificado. Deberíamos procurar que lo que suponemos que el alumnado debe saber coincida con lo que estudia en los institutos", afirma. El investigador habla también de que hay un problema en la forma en la que los jóvenes aprenden los contenidos. "Si se aprende mecánicamente, es mucho más probable que se olvide. El alumnado aprueba exámenes de EBAU en junio o julio y en septiembre no recuerda cómo se hacían, porque no ha habido aprendizaje, sino mera automatización de procedimientos", señala.

Marisa Serrano es precisamente coordinadora de la asignatura de Matemáticas II en la EBAU de Asturias y asegura que la "excesiva optatividad" de la prueba, introducida a raíz del covid, no ayuda. "Hay cuatro grandes bloques y ahora los alumnos estudiando bien dos de ellos pueden sacar muy buenas notas. En el curso pasado, más del 85% de los bachilleres hicieron uno o los dos problemas de estadística del bloque de Números, y más del 70%, el bloque de Álgebra. Mientras que en los bloques de Análisis y Geometría hay porcentajes despreciables, y eso a pesar de que el de Análisis es imprescindible para seguir la asignatura de Cálculo de primer curso", detalla.

Serrano se detiene en las notas de corte. "En los grados de Ciencia e Ingeniería de Datos, y Organización Industrial, a los que se acceden con notas altas, el índice de aprobados en matemáticas es muy alto. Por ejemplo, yo doy Álgebra en Datos y el primer parcial de este curso lo aprobó el 82%", indica. El problema entonces está en las carreras con notas de corte bajas a las que pueden acceder prácticamente cualquier estudiante. "La eterna pregunta es si tenemos que adaptarnos a la materia prima que nos llega o el nivel es el que es, y los que no lleguen, se queden en el camino. Yo supongo que la respuesta es una mezcla de los dos: habrá que adaptarnos a su formación y mejorar la que se da en el Bachillerato", manifiesta.

"No peor, diferente"

Susana Montes, directora del departamento de Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática, se decanta también por una solución mixta. "Ahora mismo existe una separación entre los profesores de institutos y los de Universidad". Somos dos compartimentos estanco que no nos solemos relacionar y deberíamos crear equipos de trabajo conjuntos", opina. Montes cree que no hay motivos para ser alarmistas, pero sí que hay que mejorar. "Los jóvenes de hoy están formados distintos, no peor. Y tenemos que hacer un esfuerzo de unificación. Eso no pasa por regalar el aprobado ni bajar el nivel, porque la Universidad" tiene que ser exigente, pero sí por adaptarnos a lo que viene", comenta.

Montes también cree que la forma en la que se imparten las matemáticas en Primaria y Secundaria es mejorable. "Posiblemente tal y como se enseña ahora genera rechazo. Y la culpa no es de los profesores, sino de los programas, que están basados en hacer ejercicios de forma mecánica. Yo siempre digo que las matemáticas debería ser la asignatura más fácil para los alumnos de Primaria. Porque es la vida misma, es ir al quiosco a comprar", incide. Serrano ve bien que se hagan informes de este tipo y reclama que los problemas "no se queden solo en el papel". "También hace falta una orientación real al alumnado", remata.

Por su parte, el rector, Ignacio Villaverde, señaló ayer que la Universidad trabaja junto a la Consejería de Educación para analizar si los alumnos tienen dificultades hoy más que nunca para dar el salto del instituto a la enseñanza superior. En cualquier caso, puntualizó que en la institución académica no hay asignaturas "críticas ni problemáticas ni duras, sino que algunas tienen unas tasas de rendimiento por debajo de la media". La mayoría, además, "son de primero y más concretamente del primer semestre, lo cual refleja el inevitable choque que siempre se produce al dar el salto a la Universidad"".