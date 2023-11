Podemos, por el momento

Al Presupuesto del Principado le falta un "trís" para dejar de ser una asequible aspiración del Gobierno después de los contactos de los últimos días entre los negociadores socialistas y Covadonga Tomé, con Izquierda Unida de pegamento. La todavía diputada de Podemos no ha puesto demasiadas pegas para ceder su fundamental voto porque sabe que, además de garantizarse una significativa cuota de protagonismo parlamentario, pone en un brete a su todavía partido, que de facto ya no existe en la Junta General (y en casi ningún sitio). Otro cantar será cómo explican los de Barbón sus alianzas no adscritas.