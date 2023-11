Feijóo: "Sánchez levanta un muro, sí, pero para aislarse de los que discrepan"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volvió ayer al muro con el que Pedro Sánchez quiso defender su investidura. En realidad quiso dar la vuelta a la metáfora que el presidente del Gobierno usó el miércoles para visualizar que levantaba una muralla "de democracia" frente a la marea de la involución de la ultraderecha y contraatacar aceptándole la imagen y volteándola. "Una de las pocas verdades que dijo es que quiere construir un muro", dijo. "Pero para aislarse de los que no opinan como él", añadió. Aún quiso el líder de la oposición estirar la comparación y pregonar que "si del lado del muro de Sánchez están los corruptos que utilizan el dinero de todos los españoles para malversarlo y los que quieren romper su país, yo os digo que en España no hay muros y que el que quiera aislarse será su problema..." "No ha entendido la responsabilidad que tiene", remata, "alguien que quiere ser presidente de todos los españoles y nos regala un muro para dividirlos".

En Oviedo, en la intervención del cierre del congreso que entronizó a Álvaro Queipo como nuevo presidente del PP de Asturias, Núñez Feijóo dedicó también su tiempo a visibilizar y caricaturizar "la España al revés" de Sánchez. Es ese país, pinta el líder popular, en el que "los que más tienen reciben más que los que más necesitan, los delincuentes se autoamnistían, los políticos controlan a los jueces y los que no acatan las leyes tienen salvoconducto mientras los que hemos cumplido tenemos que pedir perdón". 45 Ante un auditorio complaciente y entregado, el presidente de los populares quiso apoyar su argumento proclamando ya la certeza de que "Asturias ha perdido con este pacto y perderá con este Gobierno", y dejando acreditada ya la convicción de que "los asturianos son ciudadanos de segunda para el Gobierno de España". Se sorprende de que todo esto se haya hecho realidad, a sus ojos, con el asentimiento del presidente del Principado, "que viene a decir, más o menos que no le gusta la amnistía ni que los asturianos paguen la deuda de los independentistas catalanes, pero que se alegra si eso es necesario para que vuelva a gobernar su partido". "Es una forma muy interesante de entender la política que yo no comparto", dijo: "Vale más la pena tener dignidad y no gobierno que perder la dignidad por las ansias del poder. A medio plazo, sin duda; a largo, incuestionablemente". En su operación de desmontaje del Gobierno recién nacido acude Núñez Feijóo al argumento de que los pactos de Sánchez sirven "para seguir haciendo políticas progresistas... Muy bien. ¿Es progresista que los políticos que delinquen se borren sus delitos a cambio de los votos para una investidura?", se preguntó. "¿O que los ciudadanos y territorios que necesitan más paguen las deudas de los que necesitan menos? Esto no es ser progresista, sino reaccionario, es una involución de la historia democrática de nuestro país".