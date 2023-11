Los primeros aspirantes a funcionario con discapacidad intelectual en Asturias: "Con esfuerzo se logra"

Adrián Arias y David Cobos vieron la puerta abierta y entraron sin dudarlo. No son muchas las que se abren. Ambos son dos del más de medio centenar de personas que se presentaron ayer a las primeras pruebas que convoca el Principado destinadas a personas con discapacidad intelectual. Son seis plazas de funcionariado de carrera especial, dentro de la tasa de reposición del cuerpo auxiliar (auxiliares administrativos), las que se quieren cubrir de esta forma.

El examen tuvo lugar en el Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada" e incluyó dos partes: una teórica, con 20 preguntas, y otra práctica, con cuestiones relacionadas con las funciones de un auxiliar administrativo. Del mismo, salieron Arias y Cobos muy contentos. "No fue difícil", aseguró el primero, de 21 años y residente en Grado. Los dos también tienen la esperanza de que una de esas codiciadas seis plazas sea para ellos.

Y, si no, "pues a seguir intentándolo", declara convencido David Cobos, de 30 años y natural de Gijón. "Ha sido mi tercera vez. Las dos anteriores no logré plaza y ahora veremos. Pero no pasa nada, si hay que seguir intentándolo, lo haré", indicó. El gijonés estudió Secundaria y está en el paro, después de haber trabajado hace unos años en el Jardín Botánico.

No echó mucho tiempo en las pruebas: una media hora en la primera, y un cuarto de hora en la segunda. "Lo llevaba bien preparado y creo que me salió bien. En unos días conoceremos el resultado, supongo", destacó. Su aspiración es encontrar un trabajo y ser independiente. "Es una buena oportunidad, una puerta que se abre y que hay que aprovechar. Espero que haya más iniciativas para gente como nosotros, que lo tenemos más difícil que el resto. Aunque con ganas y esfuerzo se logra", asegura Cobos.

No han estado solos en el proceso para prepararse. Plena Inclusión, asociación dedicada al desarrollo e integración de las personas con discapacidad intelectual, les ha ayudado en la preparación de la prueba, con materiales y documentación. Su responsable, Casilda Sabín, estuvo con todos a la entrada del examen y mostró su "emoción y satisfacción" por tal oportunidad. "Es un avance más en la igualdad de oportunidades. La sociedad siempre relaciona a las personas con discapacidad intelectual con el ocio y el tiempo libre, pero muchos también quieren trabajar, no solo acudir a talleres de formación ocupacional, para desarrollar su proyecto de vida. Esto es muy importante, una puerta abierta", reseñó.

Y esa puerta abierta así seguirá. La vicepresidenta de Asturias, Gimena Llamedo, mostró el compromiso del Principado para avanzar en la inclusión y la igualdad de oportunidades. De este proceso de selección, destacó que "favorecerá la integración y enriquecerá la Administración asturiana", además de suponer "un ejemplo más del compromiso por la igualdad de oportunidades que caracteriza al gobierno y otro paso hacia la plena inclusión".

Una vez seleccionados a los seis aspirantes, el Principado les facilitará acompañantes que les ayuden a integrarse en sus puestos de trabajo para incorporarse plenamente en la administración.