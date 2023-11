Queipo fía a los congresos locales la siguiente fase para forjar la unidad interna del PP asturiano

Álvaro Queipo, flamante presidente del PP asturiano con 35 años, dedicó la jornada de ayer (tras su elección) a un domingo tranquilo y ausente de ruido con sus padres. Pero en su cabeza tiene ordenado el guion para los próximos días. Primero, terminar de armar los órganos de gobierno del partido, en los que perseguirá plasmar una unidad interna que considera clave si el PP quiere tener alguna esperanza de optar a una victoria electoral en 2027. Segundo, incrementar la presencia femenina en los puestos directivos del partido; la mayor evidencia de este propósito está en la elección de Beatriz Llaneza como secretaria general, la primera vez que una mujer accede a ese puesto de coordinación interna.

Más allá de esas cuestiones inmediatas, el presidente de los populares tiene en mente activar un proceso que marque un antes y un después, rompiendo una trayectoria de división y tensión interna que casi ha parecido formar parte del ADN del PP y que, en gran parte, explica las dificultades del partido para conformar una alternativa sólida de Gobierno. Pero en un periodo en el que las posiciones del socialista Pedro Sánchez cuentan con importante contestación en la calle, Queipo es consciente de que ese es un viento favorable para los próximos años que no puede dilapidarse por una organización anclada en la división.

Congresos locales: más participación y sin injerencias. Tras el congreso regional, la mirada interna estará en los congresos locales. No hay fecha decidida, pero es probable que se produzcan en enero o febrero, teniendo en cuenta que el mes de diciembre quedará marcado por la aprobación de las cuentas regionales en el parlamento y las fiestas navideñas. Queipo tiene claro que trasladará a esos cónclaves el modelo de elección que se aplicó en este congreso regional, inédito en el partido. Ya no habrá compromisarios: "Un afiliado, un voto", recalcó Queipo en su intervención. Así, para los congresos locales se inscribirán aquellos militantes al corriente de pago y podrán elegir entre las candidaturas. "Es la mejor manera de garantizar plena legitimidad para el ganador", señaló también el nuevo líder popular. La dirección regional no interferirá en los procesos ni apoyará o impulsará candidaturas, señalan fuentes del partido. Queipo quiere que los territorios también los abanderen los liderazgos más sólidos.

Gijón, pieza clave para reunificar el centro-derecha. A la hora de referirse al trabajo municipal en gobiernos en coalición, Queipo se detuvo en Gijón, donde los populares gobiernan con Foro. En las pasadas elecciones autonómicas no fue posible la coalición con los foristas, pero Queipo sabe que eso es un objetivo importante para reunir el centro-derecha y que convertirse como mínimo en la fuerza más votada en Asturias pasa por lograrlo también en Gijón. El nuevo presidente del PP mostró su respaldo a ese "pacto y convivencia" con Foro y específicamente le dijo a la portavoz local, Ángela Pumariega: "Vuestra tarea, Ángela, es absolutamente determinante para el futuro de este partido". Claro y meridiano. Precisamente empastar la unidad del PP gijonés es una de las urgencias que debería quedar asentada tras el próximo congreso local.

Una mayor identificación territorial del partido. Ese es un mensaje que Álvaro Queipo ya ha deslizado en algunas ocasiones y que reforzó en su discurso una vez elegido presidente del PP. Cuando intervino por primera vez en la Junta General tras ser designado portavoz parlamentario, después de la salida de Diego Canga, Queipo ya señaló una impronta para un PP "comprometido con la garantía de los derechos y el respeto de las libertades de todos los asturianos", y también "orgulloso de nuestro sentimiento de asturianía, que no es otra cosa que el sentimiento de pertenencia a una tierra rica en posibilidades y, si los asturianos quieren, con un futuro esperanzador". Queipo cerró su alocución final del sábado apelando no solo a los asuntos clásicos del PP, como la creación de empleo o el impulso a los emprendedores, sino también a la idea de una Asturias "abierta, orgullosa de su pasado, patrimonio, lenguas y de su identidad, y deseosa de abrazar un futuro de bienestar, trabajo y crecimiento". Ese es un mensaje que conecta no solo con la posición que Alberto Núñez Feijóo adoptó en Galicia, sino también con la que permitió a Juanma Moreno romper con el tradicional voto socialista en Andalucía. Moreno no dudó en reivindicar el "andalucismo" en su primer Día de la Bandera, "dentro de una España Constitucional".

Cimentar sobre alcaldes y alcaldesas. Álvaro Queipo quiere asentar su proyecto político en las fortalezas locales del Partido Popular asturiano. Los populares lograron auparse en 16 alcaldías con Oviedo como principal bandera (duplicando la cifra del anterior mandato) y gobernar en coalición en dos concejos más. Esa apuesta por el municipalismo se vio ya en los primeros nombramientos del ejecutivo autonómico, en el que figuran prácticamente la totalidad de los alcaldes. Además, todo parece indicar que Queipo perseguirá un equilibrio territorial en la estructura directiva del partido, apoyada sobre quienes han avalado su liderazgo tanto interna como electoralmente.

La unidad no solo como proclama vacía. Queipo invocó a Adolfo Suárez al referir que "la discordia puede destruir las cosas más grandes" y convirtió la frase en una referencia explícita a su propio partido. "Todas las veces que nos han derrotado es porque nosotros nos hemos dividido", dijo para reclamar internamente "inteligencia para combatir la desunión".

La contraposición a Barbón. Inevitablemente, el líder del PSOE y presidente autonómico ocupará para el PP asturiano la posición antagonista. No solo en políticas, también en las formas: "Me rebelo contra la política vacía, cínica y frívola del tuit (...) contra esa política de palabrería y nulo compromiso". No había mención a Barbón en esta frase, como sí la hubo en otras muchas cuestiones relativas a la actitud del líder socialista respecto a Sánchez. Pero también esas palabras de Queipo buscaban ser lema propio.