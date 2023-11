Los Argentinos en Asturias justifican el triunfo de Milei por el fracaso de la "política tradicional": un país entre el miedo y el hartazgo

El triunfo de Javier Milei en Argentina ha marcado un antes y un después. Los argentinos ligados a Asturias justifican el triunfo de este ultraliberal por el hartazgo respecto a la "política tradicional" que ha llevado a la economía al borde del abismo.

El maestro cervecero Ricardo Aftyka asegura que "la economía Argentina es única en el mundo, tenemos todo tipo de riquezas que al final nunca se terminan de capitalizar en beneficio para el conjunto. No creo que una persona, sea cual fuera, pueda ‘solucionar’ la economía argentina. Haría falta un gran acuerdo nacional, donde se planten las bases y el compromiso de continuidad, gobierne quien gobierne. Lo que sucede en Argentina es que con la alternancia, el que llega destruye todo, lo bueno y lo malo que hizo el otro. Y así es muy difícil construir un país".

En su opinión, Milei "ha ganado por el hartazgo de la ‘política tradicional’. Es un fenómeno que se ha dado en muchas partes del mundo, con ejemplos como Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil o Castillo en Perú". Aftyka, de origen griego y con ancestros ucraniano-polacos, tampoco se olvida de que "el presidente de Ucrania era actor antes de ser presidente".

Para Aftyka, "esto no es solo un fenómeno local. Hay un hartazgo por el hecho de que la política no resuelva los problemas cotidianos de la gente". Este maestro cervecero asegura que "han gobernado todos: los militares del 76 al 83, radicales, liberales, peronistas, la derecha con Macri hace 4 años... Y en estos 50 años pasamos del 7 al 47 por ciento de pobreza".

Por tanto, "aparece alguien diciendo que va a liquidar a la ‘casta política’, con un discurso muy populista de derecha, y es lógico que haya gente que diga: estoy cansado, soy cada vez más pobre, no me importa quien gobierne. Probemos algo nuevo y radical, que explote todo y se reinicie", señala Ricardo Aftyka.

El triunfo de Milei "ha sido transversal, lo han votado ricos, pobres, trabajadores, desempleados... Y en todo el país prácticamente". Para este argentino que vive a caballo de Asturias y Argentina, "claro que Milei es singular, y se ha rodeado de personajes por lo menos con un discurso peligroso. Pero creo que solo para la tribuna, para hacerse un espacio en los medios. No creo siquiera que tenga intención de ejecutar ni la mitad de lo que dice".

De hecho, "hoy ya se habla de ministros que son de la derecha considerada clásica, y está apadrinado por Macri, una especie de Rajoy. Así que no creo que haga ninguna locura, a la vista de los primeros mensajes que está dando".

Por su parte, la abogada, docente y escritora argentina con ascendencia lenense, Gabriela Exilart, ve lo ocurrido "con una gran incertidumbre, pero con una esperanza de cambio, de que quede atrás la pobreza cultural, la inseguridad. Argentina tiene que salir adelante y, aunque no es el candidato que hubiera elegido, creo que es el indicado para pegar el volantazo hacia una nueva etapa. Lo otro, lo que se va, ya lo conocemos, y solo ha empobrecido al país, nos ha hundido".

La hostelera argentina afincada en Gijón Viviana Fleischer, que tuvo que venirse a España cuando el "corralito" de 2002, confiesa su desazón: "No me gusta ninguno de los dos candidatos. Siento pánico y terror de que Milei haya ganado, pero por otro lado Massa dejó la economía con un 140 por ciento de inflación".

"Espero que este hombre, con esa cara de chiflado, se rodee de gente que sepa y saque al país del atolladero. Tengo a mis hermanas allá y están desesperadas", añadió Fleischer. Argentina, cree, es un país rico, pero "lo han esquilmado". Esta hostelera, que regenta El Cencerro en Gijón, procede de la Patagonia, que "una parte está en manos de los fondos extranjeros, y el resto, en manos de Kirchner. Incluso Benetton tiene mucho terreno. Me tuve que ir para dar un futuro a mi hija. Mi hermana es médica en la Patagonia y cobra cada dos o tres meses, y a veces cada cinco o seis meses".

Roberto Panetta, presidente del Centro Argentino de Gijón, indicó que "la gente quiere probar cosas nuevas. El anterior Gobierno estuvo 16 años y la gente estaba cada vez peor. Milei no es afín a mi ideología, pero a ver cómo resulta y a ver si le dejan lo sindicatos, porque a Alfonsín le hicieron once huelgas. Milei quizá se excedió en los exabruptos, pero no creo que los cumpla".