"Llevas media vida hablando del medio rural, teniendo opinión. Ahora faila", le espetó un día un "paisano" a Marcelino Marcos Líndez. Y en esas anda el actual Consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado, "faciendo" cosas para que el sector avance.

Una de ellas, el mayor reto, es animar a los jóvenes a volver al campo o a quedarse en él y apostar laboralmente por éste como una forma de ganarse la vida. No es fácil. "Hace 30, 40 años, los mayores que estaban en los pueblos trasladaban a los jóvenes que se fueran de allí para formarse y buscarse la vida. Pero hoy tratamos de cambiar esa idea, de que suceda todo lo contrario. Es difícil cambiar de mentalidad", admite Marcos.

Lograr el relevo generacional en el medio rural asturiano es el gran objetivo de todos los afectados, tal y como expuso el Consejero y los empresarios que participaron este lunes en Oviedo en el Foro Agro Santander sobre los retos del sector agroalimentario asturiano, organizado por Prensa Ibérica y LA NUEVA ESPAÑA, con el patrocino del Banco Santander. Pero hay muchos más retos, según los expertos que participaron en el foro: avanzar en la digitalización, lograr empresas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, investigar para mejorar producción, innovar...

Todo para consolidar un sector, el agroalimentario, que supone el 20% del PIB asturiano –es el segundo producción en el Principado–, cuenta con más de 700 empresas y genera unos 2.000 millones de euros al año. "Es un honor ser consejero del ramo, un sector clave; a mí me gusta hablar de primer sector, no de sector primario. El Principado tiene una apuesta clara por el mismo", asegura rotundo Marcelino Marcos Líndez.

No oculta el Consejero que hay trabajo por hacer. Para convencer a la gente de quedarse en el pueblo, hay que "mejorar la calidad de vida, la rentabilidad". Pero el campo no solo ha de dar rendimiento económico, "sino también social, se debe garantizar la conciliación, la prestación de servicios. Todo esto va de la mano del gran reto de despoblamiento". En todo ello es fundamental, recalca Marcos, la Política Agraria Común (PAC), con 600 millones para Asturias y "eje vertebrador" del medio rural.

Para el relevo generacional el Principado prevé desarrollar el programa "Incorpórate al Agro", con ayudas atractivas para los jóvenes que, según el Consejero, podrán llegar a los 100.000 euros. Juventud y medio ambiente son dos dejes de la PAC, pero no hay que olvidar también el fomento de la igualdad en los pueblos.

"Es un reto mejorar este aspecto. El Principado va a poner en marcha el Estatuto de la Mujer Rural, una norma que esperamos que sea una herramienta fundamental para convertir Asturias en un lugar en el que se respire igualdad", reseña Marcelino Marcos.

Hay más retos de futuro para el campo asturiano. Entre ellos, incentivar la investigación para abrir nuevos mercados. Alejandro Lechado, CEO de la empresa KiwiNatur Bio–Grupo ASP Fruit, defiende la creación de un HUB Agroalimentario que "integre toda la cadena de valor del sector hortofrutícola" para coordinarlo y organizarlo. Lechado ve clave apostar por la I+D, pero advierte: "Una empresa grande puede hacerlo, pero para un pequeño emprendedor, alguien que empieza, es inviable, hay que dárselo hecho". De colaboración saben mucho en Campoastur. Su director comercial, Gerardo Nieto, cree que el cooperativismo "ha sido una buena herramienta y lo será para el futuro. La producción agropecuaria requiere mucho músculo productivo y financiero, hay que superar muchas barreras y requisitos para llegar a los mercados y las cooperativas son un gran vehículo para ello. Creo que en Asturias tenemos el gran ejemplo de Central Lechera Asturiana". Si en algún subsector están preocupados por la falta de jóvenes que tiren del campo es en la ganadería de leche. En Ascol (Asturiana de Control Lechero Sociedad Cooperativa Astur) han pasado en cuatro años de tener 1.400 socios –ganaderos repartidos por toda la región– a la mitad. "Antaño pedimos a la gente que abandonase el campo en busca de algo mejor y ahora vemos que se quedan explotaciones sin nadie que garantice su futuro", lamenta García. No obstante, se muestra optimista: "Siempre digo que en el campo hay futuro, se puede vivir, si bien atravesamos unos años difíciles. Lo que temo es que estas medidas para incentivar a los jóvenes llegan algo tarde. Quizás tendríamos que haberlas implantado hace 10 o 15 años". El presidente de Ascol reivindica, al igual que el resto de profesionales y la administración regional, la importancia del campo, de sus gentes. "Quizás ahora somos los malos de la película, nos echan en cara de que contaminamos... Tendremos que mejorar en esto, en ello estamos. Pero hemos dejado claro que más allá de eso somos un sector indispensable. Cuando en pandemia se paró todo, las vacas seguían ahí".

Alejandro Lechado: "Con la concentración parcelaria ganan todos"

Alejandro Lechado, gerente de la empresa KiwiNatur Bio-Grupo ASP Fruit, con base en Pravia, advierte de que uno de los grandes problemas que hay en Asturias para ampliar cultivos y, por tanto, producción son las dificultades para hacerse con tierra. "Los terrenos están ahí, pero muy divididos desde hace décadas", explica. "En una vega, que es el suelo que nos interesa a nosotros, puede haber más de 40 parcelas". El minifundismo se combate con la concentración parcelaria, pero cree el CEO de KiwiNatur que las tramitaciones deberían agilizarse y también hacer ver más el atractivo de esta figura. "Todos salen ganando, los grandes y los pequeños propietarios. También habría que estudiar otras alternativas, ya no solo para el kiwi, sino para otros cultivos". La kiwicultura se desarrolla principalmente en las vegas de los ríos, que son quizás el suelo más dividido en la región. "La base para empezar es tener tierra, si no, es difícil. Pero juntar más de diez hectáreas es muy complicado, más para nosotros que nos asentamos en las vegas de los ríos".

Gerardo Nieto: "Hay líneas de producción muy interesantes para explotar"

Autocrítica "sana" es lo que insta a hacer –y predica con el ejemplo– Gerardo Nieto, director comercial de Campoastur. En su opinión, hay mucho margen de desarrollo para la producción ganadera y agrícola en Asturias, pero hay que actuar y tratar de hacer las cosas mejor. Nieto se muestra crítico con el "abandono" de huertas en la región, "cosa que no sucede en Europa, tendríamos que reflexionar sobre ello". Salvo el kiwi, un cultivo que surgió "con gran fuerza" y pasar por ser el "oro verde", el resto de producciones se circunscriben a pequeñas explotaciones. Así las cosas, en Asturias se consume más de lo que se produce. Un ejemplo: "El cultivo de faba va bien, pero hay poca superficie. De no importar, no podríamos comer fabada". Pero hay otros casos, como el sector avícola: "Comemos 150 millones de huevos al año, pero producimos apenas 5 millones; lo mismo con el pitu de caleya, apenas se crían. Ahí hay líneas de producción, nichos de negocio, interesantes", zanja Nieto.

José Emilio García: "El futuro es investigar para lograr máxima calidad"

"El futuro pasa por investigar para lograr la máxima calidad", sostiene convencido José Emilio García, presidente de Ascol (Asturiana de Control Lechero Sociedad Cooperativa Astur). El colectivo predica con el ejemplo, implicado actualmente en cuatro proyectos con otras compañías y asociaciones. No obstante, en Ascol hicieron antes los deberes. "Hace 34 años nos implicamos en la mejora genética y la selección de sementales, ya que el futuro pasar por tener más producción pero también más eficiente", explica García. "Fuimos los primeros de España en comenzar a seleccionar sementales con análisis genómicos de ADN de animales, y también los primeros aquí y los segundos de Europa en poner a disposición del ganadero el semen sexado". El resultado es más producción de leche por vaca y también de más calidad. Además, hace seis años dieron el salto internacional con la compra de sementales fuera de Europa: "Repartimos material genético de primer orden. Hay gran competencia, pero logramos un pequeño trocito de la tarta a nivel internacional".

Lorena Ruiz Ponce: "El sector agroalimentario es estratégico"

"El sector agroalimentario es estratégico en Asturias y el resto de España", sostiene Lorena Ruiz Ponce, directora del Negocio Agroalimentario del Santander en España y Europa. La economista aplaude el desarrollo de cultivos en el Principado como el kiwi o el arándano, que pone como ejemplos para avanzar. Los retos en este sentido son la digitalización y el desarrollo tecnológico, la innovación y la sostenibilidad. "Lo primero que tiene que tener una explotación es que debe ser rentable económicamente, y en ella hay que invertir, a mí no me gusta usar el término gastar", explica Ruiz Ponce. "La digitalización es una oportunidad para el sector agroalimentario para avanzar, crecer y ser cada vez más grande. Venimos de dos años muy difíciles y en Banco Santander somos optimistas y realistas. Estamos en los momentos dulces, pero también menos dulces. Tenemos claro que el sector tiene mucho futuro y hay que apoyarlo, porque es el que nos da de comer. Los pilares son digitalización, innovación y sostenibilidad".

Manuel Iturbe: "La gran apuesta por el campo, más allá de la financiación, es darle soluciones" "La importancia que da Banco Santander al campo está clara", sostiene Manuel Iturbe, director territorial de la entidad en Asturias y Cantabria. "Es un sector que avanza, que cobra una fuerza importante. Siempre ha estado ahí, en las grandes crisis. Otros no resisten tanto como el campo, con su gran prudencia y conocimiento. Para el mismo nuestra gran apuesta es, más allá de la financiación, dar soluciones, es lo que nos distingue". Tanto Iturbe como Lorena Ruiz Ponce, directora del Negocio Agroalimentario del Santander en España y Europa, animan a los profesionales del campo a acercarse y conocer "Avanis", la plataforma digital integral de Banco Santander destinada a agricultores, ganaderos y al resto de empresas y participantes del sector, para impulsar su competitividad y rentabilidad con modelos de negocio más eficientes y sostenibles. Con ella, la entidad "da un paso adelante en su apuesta por la innovación y la digitalización de agricultores, ganaderos y del resto de intervinientes del sector", en palabras de Ruiz Ponce. La plataforma está divida en tres áreas: una comunidad, que incluye preguntas, avisos, recomendaciones, colaboraciones, anuncios, novedades o mensajería privada; un catálogo comercial, que contará con ofertas de proveedores, información; y contenidos, con información sobre meteorología y mapas exclusivos de predicción para mejorar la planificación de las labores en campo, cotización... "Es una plataforma súper potente e innovadora", recalca Manuel Iturbe.