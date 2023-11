La oncóloga Elisabeth Arrojo (Oviedo, 1983), una de las ponentes en eWoman Asturias, es doctora cum laude por la Universidad de Oviedo y catedrática de la Universidad Católica de Murcia (UCAM). Es experta en el tratamiento del cáncer avanzado y se le atribuyen hitos como el liderazgo en el tratamiento con hipertermia electromodulada en España, a través del Instituto médico de Oncología Avanzada (INMOA), centro que dirige y que se ha convertido en un referente oncológico, así como a través del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, primer hospital público español en contar con esta tecnología aprobada por el Ministerio de Sanidad. Elisabeth Arrojo fue premiada por la Sociedad Americana de Braquiterapia y se trasladó a Estados Unidos, donde continuó su labor y fue reconocida como "Persona extraordinaria en las ciencias".

–Investiga sobre el cáncer y lo ha visto cerca. ¿Existen recetas para afrontar un diagnóstico?

–Somos muy diferentes en las percepciones de lo que nos ocurre y además todo está influenciado por el entorno y el momento vital. Sí hay pautas que ayudan. Lo primero es salir del proceso de negación, del " esto no me puede estar pasando a mí", y pasar a la aceptación, esa lucha supone un gran desgaste. El siguiente paso es pasar del "por qué" al "para qué". Suena difícil pensar que una enfermedad pueda aportar algo a nuestras vidas, pero a veces estas situaciones límites son desafortunadamente las que nos hacen darnos cuenta de que estamos "viviendo sin vivir". Lo siguiente es pasar a la acción. Los pacientes deben ser "hacientes", algo que influye de forma directa en la curación.

–¿Es necesario mayor apoyo psicológico para los enfermos, en concreto para quienes padecen un cáncer de mama?

–Por supuesto. Afrontar una noticia de este tipo es difícil y el estrés reduce la función del sistema inmune, que nos protege cada día contra las células malignas. Tener herramientas emocionales resulta fundamental no solo para la calidad de vida, sino incluso para el tiempo de vida. Con que un profesional explique que solo ocurren un 2-10% de los "y si…", nos daremos cuenta de la importancia de vivir el presente, dejar de sufrir por lo que ya pasó, y dejando de lado las realidades "irreales" fruto de la imaginación.

–Ha recibido numerosos premios. ¿Qué valor les da?

–Les doy un enorme valor. Inicialmente pensaba que era algo más personal, de orgullo. Me gustaba ver como mis padres me miraban con esa cara de orgullo. Pero me he dado cuenta de que los reconocimientos me han dado mucho más, me han abierto muchas puertas para seguir avanzando, para que mis ideas se escuchen con más atención y sea más fácil conseguir fondos para investigación.

–¿Por qué es oncóloga?

–Desde pequeña quería ser médico. A mi hermano le gustaba arreglar cosas, y a mí, personas. Me parecía increíble que un ser humano con una "pócima" pudiera curar a otro. Ser oncóloga vino después. Me apasionan los retos, el avance que huye de la monotonía, y me atraen las personas, los seres humanos y lo que estos aportan. La oncología es un reto como especialidad por lo complejo y delicado de los casos, y al tiempo un campo de avance inigualable. Permite aprender de la grandeza del ser humano. Cuando las personas viven situaciones límite, son capaces de sacar habilidades y cualidades insospechadas. Aprendo cada día gracias a mis pacientes.

–¿Le parece un agravio comparativo que haya medicamentos y tratamientos disponibles en otros países y no en otros?

–Por supuesto. Me duele aún más que ese agravio comparativo exista incluso dentro de España. Los tratamientos disponibles en las comunidades no son los mismos. Hay más posibilidades de curarse o vivir más en unas que otras. No debería haber comunidades de primera y de segunda en ningún ámbito, menos en el de la salud.

–¿Curarse o sobrevivir más años a un cáncer sigue siendo en algún caso cuestión de dinero?

–Tenemos una sanidad pública que es un orgullo y algo que debemos defender, pero, ciertamente, aún hay mucho que mejorar, y, efectivamente, existen tratamientos que están únicamente en el ámbito privado, o pacientes que tienen más probabilidades de curarse si acuden al ámbito privado para evitar las larguísimas listas de espera de la sanidad pública en algunas comunidades o especialidades.

–¿Qué le parecen eventos como eWoman?

–Es fantástico. Las mujeres salimos cargadas de fuerza de ver la grandeza y el ejemplo de otras luchadoras, y por lo que supone para las niñas que vienen detrás. El éxito no debe ser una cuestión de género, sino de esfuerzo, trabajo, pasión y capacidad.

–¿Cuál es su consejo para una joven que quiera ser oncóloga?

–Formarse mucho a nivel médico, y oncológico, pero también personal. Falta mucha formación emocional para los médicos, especialmente para quienes nos dedicamos a especialidades con tanto riesgo vital y que tanto afectan a la calidad de vida. Para ayudar a los demás, lo primero es ayudarse a uno mismo. Es importante que los médicos sepamos la importancia de formar a la población en la prevención de la enfermedad y las capacidades innatas del ser humano para cuidarse y recuperarse.

–Se requiere mucha fortaleza para enfrentarse a casos duros y luego llegar a casa con buena cara, ¿eso se aprende en una Facultad? ¿Cómo lo hace usted?

–En la facultad nos enseñan cómo dar malas noticias a los pacientes, pero no cómo gestionar esas malas noticias nosotros mismos. Es durísimo cuando dices a alguien que no puedes hacer nada por ayudarle. Sientes culpabilidad, ansiedad y te sientes responsable de no encontrar una salida. Me he formado para descubrir cómo pueden moldearse las emociones, los pensamientos, las creencias, para que no nos hagan tanto daño. Al final todo es una interpretación. Depende de cómo veas las cosas sufres más o menos.

–¿Falta humanidad en la medicina actual?

–Si queremos curar debemos ver pacientes y no enfermedades. Personas en su totalidad. Muchas veces la deshumanización en medicina es protección. Si no te implicas, sufres menos, pero es un error. Debemos aprender a gestionar esa implicación para que sea positiva para ambas partes.

–¿Qué aportan las mujeres?

–Podemos hacer un gran bien a la humanidad. No somos superiores a los hombres, pero tenemos características diferenciadoras: gran capacidad de sacrificio, de realizar muchas tareas diferentes, mucha intuición y una sensibilidad muy especial. Lo único que necesitamos las mujeres para hacer un gran bien al mundo es sentir la libertad de acabar con los estereotipos y lanzarnos al universo de oportunidades que nos da nuestro propio yo.