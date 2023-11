La "fiebre del ganado" mata a dos campeones de raza casina: "A veces piensa uno que no merece la pena"

«El sector ganadero está en caída libre. Llevamos palos por todos los lados. Los costes de producción, el lobo, gastos... y ahora esta enfermedad. A veces, piensa uno que no merece la pena, que no paga el tiro por mucho que te guste; pierdes la ilusión». Alberto Remis, ganadero de Cuerres de Llenín, en Cangas de Onís, ha visto cómo la enfermedad hemorrágica epizoótica, la «fiebre de las vacas», le ha llevado ya tres animales, y entre ellos, a un verdadero as, «Sandungu», que tenía 14 años y fue tres veces consecutivas campeón de España (2016, 2017 y 2018) y dos subcampeón, la última este mismo año, entre otros muchos éxitos, de la raza asturiana de la montaña. Era un excelente semental.

Alberto Remis, que tiene 36 años, lleva «toda la vida» dedicado al ganado. Tiene en la actualidad unas 200 cabezas de ganado y aguarda ansioso, como todo el sector, una vacuna que frene esta enfermedad que tanto daño está haciendo a las cabañas asturianas. La ausencia de cura, unida a la mala situación general del sector, hace que se sienta «una impotencia muy grande». Pero «Sandungu» no es el único campeón que ha sucumbido a una enfermedad de momento imparable. Los hermanos Covadonga y Manuel Traviesa García, vecinos del núcleo rural de Ixena, en término municipal de Cangas de Onís, llevan años criando algunas de las mejores reses de la raza autóctona asturiana de la montaña, popularmente conocidas como «casinas». Lo mismo que Alberto Remis, han ganando infinidad de premios y galardones en las citas a las que concurren. Pero, desgraciadamente, el pasado martes, en una finca que poseen en Ribadesella, la que también se conoce como «fiebre del mosquitu» se llevó por delante a «Libertaria», a una de las mejores vacas no solo de la ganadería de «El Carterín», como cariñosamente apodan a Manuel García, sino de toda España. No en vano había quedado en tres ocasiones campeona nacional, en los años 2021, 2022 y 2023. «Libertaria», vaca gran campeona en el XXXIV Concurso subasta nacional de la raza asturiana de la montaña, en Infiesto, contaba 9 años de edad y su cotización podría ser, en el supuesto de haber recibido oferta de algún interesado, «alrededor de los 12.000 euros, aunque no la hubiese vendido», señaló Manuel Traviesa, francamente preocupado por esa enfermedad que asuela al sector ganadero y, especialmente en estas fechas otoñales, al área de influencia de la comarca de los Picos de Europa. «Es un verdadero desastre», sentenció el ganadero de Ixena, que observa con inquietud el avance de la epidemia. Covadonga Traviesa García, por su lado, mostraba ayer también su pesar por el daño que está provocando la «fiebre del mosquitu». «Hoy un animal está bien, mañana está mal... Los que superan la enfermedad no se llegan a recuperar al cien por ciento, tienen secuelas, no comen... Es un sinvivir. La cosa está fatal», sentenció. «Es muy gráfico que los dos principales exponentes de una raza autóctona se hayan muerto por culpa de la enfermedad hemorrágica epizoótica», lamentó ayer el diputado Luis Venta (PP). Más allá del valor económico de ambas reses, el parlamentario popular puso el foco en la «pérdida de riqueza genética» para la raza asturiana de la montaña que supone la muerte de «Libertaria» y «Sandungu». El político popular puso estas dos muertes como ejemplo de las «pérdidas millonarias» que están sufriendo las ganaderías asturianas, una situación ante la que, a su juicio, «debe reaccionar el Principado» para agilizar unas ayudas que ya están recibiendo desde hace semanas los ganaderos de Castilla y León, Cantabria y el País Vasco, afectados también por la «fiebre de las vacas». Los primeros casos en Asturias se registraron el pasado mes de septiembre. Afecta a ganado bovino y ovino y no es contagiosa. No tiene ningún efecto sobre las personas, ni por consumo de carne ni de leche, ya que solo se transmite por la picadura del mosquito culicoide.