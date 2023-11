Martín y Sofía, exitosos por breves, los nombres más elegidos en Asturias

Los "martines" y las "sofías" crecen en Asturias. Según publicó hace dos días el Instituto Nacional de Estadística, ambos nombres fueron los más elegidos por los padres de la región para sus pequeños en 2022. El masculino repite al frente de esta particular clasificación un año más. Y el femenino se cuela en el "número uno" por primera vez. Progenitores y vástagos coinciden en que las modas influyen, pero lo determinante es "dejarse llevar por el gusto y el sentimiento". "Son nombres cortos. Por eso, gustan", cuentan.

El gijonés Martín Llorente nació en el Hospital de Cabueñes el 5 de noviembre de 2014. En enero de aquel año, llegó al mundo otro Martín, hijo de Íker Casillas y Sara Carbonero. "Había ‘martines’ a punta pala en esa época", bromea Lorena Valle, madre del pequeño. "Teníamos una lista de nombres y eliminamos los que a uno le gustaban y a la otra, no", añade Valle. El padre del crío, Pablo Llorente, estaba convencido de la elección, aunque tenía algunas reticencias. "Había dudas, pero al final pesó el que más nos convencía", razona.

Víctor, Darío y Gael eran las alternativas, pero Martín reunía las condiciones requeridas por Lorena y Pablo. "Buscábamos un nombre que no hubiera en la familia, que fuese difícil de convertir en diminutivo y que quedara bien de niño y de mayor", comenta ella. "Es sonoro y tampoco era muy popular entonces. Cuando lo de Casillas, eso cambió", cuenta el padre del pequeño, alumno del colegio Atalía y aficionado a la natación y a la escalada. Cursa cuarto de Primaria. "¿Saldré en internet?", se pregunta el crío, ajeno a su "fama".

En casa de la ovetense Sofía García–Bernardo hay dos reinas. Una es ella, que tiene diez años y fue bautizada con ese nombre en homenaje a la monarca emérita unos meses antes de la abdicación de Juan Carlos I. La otra es su hermana mayor, que se llama Victoria, ya ha cumplido los doce años y también tiene un nombre ligado a la realeza, en este caso, la británica. "Son nuestras reinas y, por eso, les pusimos esos nombres. Sofía se llama así porque la reina de España siempre fue un ejemplo. Lo tuvimos muy claro desde el principio", explica su madre, Mery Verdezoto.

El padre de las niñas, Antonio García–Bernardo, explica que rendir homenaje a la reina emérita no fue el único motivo que llevó al matrimonio a ponerle el nombre más de moda en Asturias a la pequeña de la casa. "También nos gustó porque es un nombre corto y sencillo y por su significado. Proviene de la palabra griega ‘sophia’, que significa sabiduría", afirma. "Además, no había ninguna Sofía ni en la familia de mi mujer ni en la mía, así que nos decidimos a ser los primeros", añade. La niña, por su parte, está encantada con la elección de sus padres. "Me gusta que mi nombre sea igual que el de la infanta, pero es que además me parece muy bonito", dice. Eso sí, a pesar de que está de moda, ella no conoce a muchas "sofías". "Hay una en mi clase, pero no me suena ninguna más", afirma.

El mierense Martín Argüelles Zapico tiene diez años y se llama así porque sus padres querían "un nombre que no admitiese diminutivos". No había tradición familiar, simplemente "Martín nos gustaba porque suena rotundo", explica su madre, Patricia Zapico. Ella y su marido, Juanjo Argüelles, barajaron también llamar a su hijo Pelayo, pero al final optaron por "un nombre que nos gustaba por su sonoridad y porque de aquella estaba de moda", dice la madre. El nombre de varón más frecuente en Asturias aquel año 2013 en el que nació Martín era Daniel. Pese a eso, sí que debía ser frecuente en Mieres. Martín juega en el equipo de baloncesto de la localidad y no es el único con ese nombre: hay cuatro jugadores que se llaman así. "Tanto buscar un nombre para que le acaben llamando por el apellido para distinguirlo de los otros ‘martines’", bromea Zapico.

En Pola de Siero vive otro Martín. Tiene cuatro años y asegura que le encanta su nombre, a pesar de que en el colegio conoce al menos a otros cinco niños que se llaman igual que él. Sus padres, Nuria Rodríguez y Adrián Canga, lo tuvieron claro casi desde el primer momento: "Para niña teníamos muchísimos nombres pensados, pero para niño el único que nos gustaba era Martín". "Había algún otro que o bien me gustaba a mí o bien le gustaba a su padre, pero este era el único en el que nos poníamos de acuerdo", dice la madre.

Nuria Rodríguez explica que "no nos inspiramos en nadie ni se lo pusimos por nada en especial". "De hecho, no tenemos ningún amigo ni familiar que se llame así", añade. Sin embargo, la cuestión trajo cola. Tanto, que la madre de Martín se llevó algún que otro disgusto. "Llegó un momento en el que nos planteamos incluso no ponérselo porque veíamos que había muchos. Durante el embarazo, hubo momentos en el que yo lloraba precisamente por ese motivo", indica. "Yo siempre había dicho que me gustaba el nombre. Unos amigos se quedaron ‘embarazados’ antes que nosotros y se lo pusieron al crío. La mamá me preguntó que si me importaba, pero yo dije que no y al año siguiente nació el mío", dice. "Si tenemos otro hijo, no sabremos qué hacer porque no hay ningún nombre que nos guste más que este", dicen los padres.