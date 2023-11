"Entre Asturias o sanchismo, Barbón eligió lo segundo: es decepcionante"

Adrián Pumares (Laviana, 1989) es secretario general de Foro y único diputado en la Junta de la formación, que gobierna en Gijón en coalición con el PP. Los socialistas le han visto como un posible aliado en el Parlamento regional, pero la falta de avance en las negociaciones del Presupuesto pone escollos a que eso sea así.

–¿Pondría sabor de centro-derecha al presupuesto de Barbón?

–No lo conocemos aún y en pocos días entrará en la Junta. Hacer valoraciones es precipitado. Hemos hecho propuestas para rebajar la carga fiscal a los asturianos. Todas las comunidades tocan figuras impositivas y aquí vamos en dirección contraria en la autopista. Eso penaliza la creación de empleo y riqueza. Y creemos que se debe apostar por la zona rural.

–¿Cómo?

–Estos presupuestos tienen que ayudar al campo asturiano y al medio rural a solucionar parte de sus problemas. Hemos planteado subvencionar la cuota de autónomos a quienes desempeñen la actividad en núcleos rurales de concejos de menos de 6.000 habitantes, o en los núcleos de menos de 1.000 habitantes en concejos más grandes . Pero a fecha de hoy no conocemos el proyecto presupuestario.

–¿No han tenido respuesta?

–No. Fuimos con una serie de deducciones fiscales que ya planteamos en la Junta...

–El consejero de Hacienda no las veía con malos ojos...

–Pero la moción posterior no tuvo el voto favorable de los dos partidos del Gobierno, el PSOE e IU. Eso no invalida incorporarlas al presupuesto.

–Pues parece que la otra diputada del grupo mixto, Covadonga Tomé, de Podemos, tiene más garantías de que sus demandas se incorporan...

–No soy quién para valorar las decisiones, opiniones o sensaciones de otros diputados o diputadas. Pero Barbón y su Gobierno deben optar entre atender propuestas razonables y que buscan el progreso de Asturias, como son las de Foro, o pactar con quien el propio PSOE en Gijón consideraría una tránsfuga; y están haciendo mucho hincapié en ello. Deben decidir.

–¿Cómo va el acuerdo de gobierno con el PP en Gijón?

–Foro Asturias y el PP mostraron responsabilidad al atender la demanda ciudadana de un cambio de gobierno y políticas en Gijón. Hemos trabajado, acordado y seguido trabajando para garantizar un gobierno estable que cambie esas políticas. Pero Foro y el PP tienen puntos de vista no coincidentes en cuestiones relevantes, como el parque del "solarón" o el soterramiento del Muro. Foro es un partido independiente y autónomo del PP, con un proyecto propio.

–¿Las relaciones han mejorado con Álvaro Queipo?

–Somos dos proyectos distintos. Foro, a diferencia del PP y el PSOE, no depende de intereses ajenos a Asturias. Esa es nuestra fuerza y valor.

–Barbón ya le ha dicho que no se eche en brazos del "tremendismo" del PP y Vox.

–Adrián Barbón debería preocuparse más de los graves problemas del Principado. Ha desaprovechado la oportunidad de comparecer en la Junta, en un formato distinto al de las preguntas al Presidente, para explicar los efectos de los pactos de investidura de Sánchez. Falló al conjunto de la sociedad asturiana. A nosotros no nos va a guiar los pasos el PP, ni mucho menos el PSOE.

–¿Los acuerdos de Sánchez les distancian de Barbón?

–El Presidente pudo elegir entre Asturias o sanchismo y eligió sanchismo. Es preocupante y decepcionante. Si uno ve el comportamiento de otros presidentes socialistas y lo compara con el de Barbón ve diferencias notables. No tiene la valentía suficiente para anteponer los intereses de Asturias y decirle a Sánchez lo que está haciendo mal, al menos en lo que respecta al Principado.

–Pues Barbón repite que "Asturias, lo primero".

–No vale con copiar lemas de otros partidos. Fue el de nuestro quinto congreso y parece que le gustó mucho y lo usará permanentemente.

–Como partido regionalista, ¿cómo ven esos pactos de investidura?

–Con tremenda preocupación y por partida doble. Por un lado, la condonación de la deuda a Cataluña, unos 15.000 millones que acabarán siendo unos 16.200 sumando amortización de intereses, representa dos veces y nueve meses del presupuesto del Principado. Eso va a afectar al sistema de financiación autonómica. Ya hemos visto los acuerdos con Esquerra, Junts y el PNV. Falta el de Bildu, que desconocemos. Incluso el pacto con Sumar habla de la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana. Al final, las privilegiadas del modelo de financiación serán otras comunidades con partidos de los que Sánchez depende. La segunda preocupación es que no percibimos que los diputados y senadores que deben representar y defender los intereses de Asturias lo vayan hacer con la suficiente vehemencia y trabajo.

–¿Qué debe hacer Barbón si quiere tener su voto al Presupuesto?

–Atender nuestras demandas. Son tres muy claras: rebajar la carga fiscal, atender al medio rural, y ahí tiene nuestro Plan de Autónomos Rurales evaluado en 75 millones, y hacer cambios que favorezcan la creación de empleo. Estas cuentas deben cambiar la forma en que miramos al mundo rural. También planteamos deducciones de gastos de las prácticas deportivas, porque este sector necesita atención.

–Ahora mismo votaría no al Presupuesto...

–Es que lo desconozco. Siempre he sido prudente. La pelota está en el tejado del Gobierno y los dos partidos que lo conforman. También le digo que, tras la última legislatura, no soy muy optimista. Hacen falta medidas valientes y el PSOE no se caracteriza precisamente por eso.

–Bueno, también es importante que lo que se presupueste se ejecute...

–No vale pintar partidas que acaban en promesas. Tuvimos una experiencia al respecto con el Hospital de Cabueñes. Cosas así dicen muy poco de un Gobierno; pero claro, está más pendiente de Twitter e Instagram que de legislar y gobernar.