"La Feria Internacional de Muestras es un gran motor económico, pero sobre todo es un acto social que va unido al ADN de todos los asturianos. De niños nos llevan nuestros padres; luego vamos con la pandilla; después con la pareja, y acabamos llevando a los hijos y a los nietos", afirmó Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, tras recibir los atributos que distinguen a la Feria como "Asturiana del mes" de LA NUEVA ESPAÑA por ser el gran escaparate regional.

Baragaño señaló que tras 66 ediciones la Feria sigue "manteniendo la vitalidad, renovándose año a año y logrando que todo el mundo quiera seguir teniendo presencia allí". El próximo año celebrará su primer siglo, "porque cuando Luis Adaro retomó las ferias en 1965 lo hizo como la octava edición y la primera contabilizada es de 1924", explicó el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón. "Queremos seguir siendo lo que somos, revitalizando el modelo y con unas instalaciones de las que se sientan orgullosos los asturianos", afirmó Baragaño, que destacó que el consorcio acaba de aprobar una ampliación de capital para seguir mejorando el recinto. "Se afrontará la reforma eléctrica y se duplicará un pabellón", apuntó.

"Un reconocimiento como este no se obtiene todos los días, nos sentimos tremendamente orgullosos", afirmó Baragaño tras recibir de manos de la directora general de la NUEVA ESPAÑA, Ángeles Rivero; del director del periódico, Gonzalo Martínez Peón, y del gerente, Eduardo Suárez, una escultura de Legazpi, una portada de LA NUEVA ESPAÑA conmemorativa de la distinción de "Asturiano del mes" y una caricatura obra del dibujante Pablo García.

"Cuando nos comunicaron la distinción sentimos mucha ilusión y a la hora venir a recogerla quisimos que hubiera una representación no solo del presente, si no también del pasado de la Feria", señaló Baragaño rodeado de 18 personas que han contribuido con su trabajo a que el certamen sea el gran escaparate de Asturias.

"No soy el más viejo, pero si el más antiguo en esta institución", apuntó con una sonrisa bajo su poblada barba blanca Miguel García Barro, que en 1964, con 15 años entró a trabajar en la Cámara de Comercio de Gijón y al año siguiente le enviaron a trabajar en la renacida feria. "La de 1965 se hizo en el centro Gijón, en la zona de la Escuela de Peritos, y en 1966 pasamos a El Molinón, bajo una tribuna inacabada que se cubrió con una plancha y que tenía una entrada de mármol decorada con pinturas de Marola. El salón de actos era al aire libre, en los terrenos donde está ahora el Parador Molino Viejo", rememoró Barro, que tras 50 años de actividad se jubiló hace una década como director técnico de la Feria. "Trabajé mucho pero estoy muy satisfecho. La Feria fue mi padre y mi madre, me lo enseñó todo, a pelear, a no arrugarse ante nada y a hacer de todo", destacó. A su lado estaba José Carlos González, que aún sigue ligado a la Feria, como miembro del comité ejecutivo de la Cámara en representación del comercio, tras 37 años ininterrumpidos.