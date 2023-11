Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado y mano derecha de Adrián Barbón en el Gobierno del Principado de Asturias, repasa todos los temas candentes de actualidad en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA que saldrá publicada este domingo tanto en la edición impresa como en la digital. Y no podían faltar sus palabras sobre el ansiado acontecimiento que llega en unos días: la inauguración de la variante de Pajares.

Llamedo aclara en la entrevista cuáles son las expectativas del Principado con la llegada de la alta velocidad para conectar con Asturias con la Meseta. "Decimos que es el inicio de la década del cambio, es la entrada en una nueva dimensión turística, una pista de despegue para que Asturias vuele más alto. Es una oportunidad económica, no solo para el turismo, sino para las empresas o las mercancías", expresa Llamedo. La Vicepresidenta recuerda asimismo que "el paso de mercancías por la Variante estuvo cuestionado por la derecha".

"En cuanto al turismo," -agrega Llamedo- "Asturias será un destino los 365 días del año". Y recalca: "Ya en este 2023 estamos teniendo datos de récord, hemos superado en 10 meses la cifra de turistas de todo el pasado año, pero es relevante que se distribuyan por los meses que no son temporada alta, una tendencia que ya estamos detectando. Tenemos un 20% más de visitantes en esas fechas y empezamos a registrar buenos datos turísticos en zonas que antes no los tenían. Influye la internacionalización y la buena oferta de vuelos del aeropuerto. Hay que sacar el máximo provecho a la alta velocidad, no solo turístico, sino también empresarial y logístico. Eso implica a toda la sociedad, no solo al Gobierno. Debemos asumirlo como un desafío colectivo".

La llegada del AVE es solo un tema más de todos los que repasa Gimena Llamedo en la entrevista que publicará este domingo en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA. Así, no eludirá asuntos como la relación del Ejecutivo de Barbón con el de Pedro Sánchez, la burocracia en la administración asturiana o la fiscalidad en el Principado.