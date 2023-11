Queipo traslada a FADE su "preocupación" por la economía regional: "Va al ralentí"

El nuevo líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, abrió ayer su ronda de contactos con los agentes sociales y económicos de Asturias y con la sociedad civil en la sede de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). El también portavoz popular en la Junta General aprovechó esa primera reunión de trabajo para expresar su "preocupación" a la patronal porque "la economía asturiana va al ralentí".

El presidente del PP regional basa esa valoración en que el Principado ha sido la autonomía "con los peores datos de ejecución presupuestaria, con diferencia, del Noroeste", tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, según la información recopilada por el Ministerio de Hacienda hasta el pasado mes de septiembre. "Es algo lamentable y ejemplifica la capacidad del actual Gobierno asturiano", manifestó Queipo, que también aprovechó este encuentro para conocer las inquietudes de la FADE de cara al Presupuesto de 2024, que está en fase de elaboración y negociación por parte del Gobierno autonómico.

Tanto el presidente del Principado, Adrián Barbón, como el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, anunciaron semanas atrás, ante el inicio de la negociación de las próximas cuentas autonómicas, que el proyecto del Presupuesto de 2024 será el más alto de la historia, por encima de los 6.100 millones de euros, y con un inversión de unos mil millones de euros, volviendo así a un volumen similar al que había antes de la gran recesión de 2010.

El presidente del PP de Asturias vinculó precisamente los bajos niveles de ejecución del Principado con las dudas que tiene acerca del efecto positivo que pueda tener el Presupuesto del próximo año sobre la economía asturiana. "Ojalá me equivoque, pero me temo que no serán las medidas que necesita Asturias para salir de este avance al ralentí al que nos tienen sometidos desde hace ya muchos años", manifestó el jefe de la oposición en el Parlamento asturiano, minutos antes de la reunión con María Calvo.

"Transformar Asturias"

Queipo reveló que horas después mantendría la primera reunión con su comité de dirección, el equipo que tendrá más próximo en este nuevo ciclo que se abre en el PP asturiano y al que pedirá, según anunció, "trabajo para cambiar y transformar Asturias". "Nuestra obligación es convertir al PP, un partido que ya está en la senda de ser alternativa de gobierno, en un proyecto sólido y concreto para lograr el apoyo de los asturianos", planteó Queipo, que subrayó la "profunda renovación" que encarna este dirección, "con gente que me ha acompañado en los últimos meses en momentos complicados y de mucho trabajo, y que tiene ganas de construir un proyecto alternativo para Asturias". El nuevo líder popular se mostró "especialmente orgulloso de que haya más presencia femenina" en el que será su núcleo duro, una decisión de la que declaró totalmente responsable.