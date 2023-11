"Esta legislatura se jubilarán 6.100 funcionarios, un reto para adaptar la Administración"

Gimena Llamedo (Parres, 1981) es la primera mujer que alcanza la Vicepresidencia del Principado, sucediendo a Juan Cofiño. En su consejería (Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo) recae no solo el funcionamiento de la Administración, sino algunas políticas claves para el futuro de Asturias, como revertir la tendencia demográfica o impulsar turísticamente la región. Concede a LA NUEVA ESPAÑA su primera entrevista.

–¿Se le aparece a veces el espíritu de Cofiño?

–(Se ríe) En ocasiones incluso hablo con él y llego a tocarle. Llevo mucho trabajando con Juan Cofiño, y de hecho el presidente Barbón ya dijo que él fue uno de los que me animaron a aceptar esta responsabilidad.

–¿Examen por comparación?

–Para mí siempre será un aliciente que citen a Cofiño como referencia. Es un orgullo coger su testigo. Es un buen compañero, siempre dispuesto a arrimar al hombro, a dar lo mejor de sí mismo por el interés de Asturias. Por eso es una persona a la que conviene escuchar.

–¿Hace de sargento, de árbitro o de guardia de tráfico?

–Todos los consejeros y consejeras son conscientes de que la coordinación es imprescindible, como en cualquier Gobierno. Mi manual de estilo es siempre la argumentación, el convencimiento, el diálogo y la persecución incansable del acuerdo. La diplomacia discreta y hasta la extenuación, si hace falta. Eso sí, quienes me conocen saben que, si tengo que ponerme firme, sé hacerlo.

–La estructura de este Ejecutivo es singular. ¿Funciona?

–Es una buena estructura, diferente a las anteriores porque los retos de Asturias son otros. Es cierto que llevamos unos meses, pero está funcionando. Está muy pensada por el Presidente. El tiempo le dará la razón.

–¿El pacto de investidura de Pedro Sánchez nos perjudica?

–Algunos de los que dicen eso cuestionan una investidura que es plenamente democrática, que garantiza el progreso de España y, por tanto, de Asturias. Da garantías de que suban las pensiones, se mejore el salario mínimo, se impulse el ingreso mínimo vital y se siga apostando por la sanidad, la educación o la atención a la dependencia. Frente a eso, tenemos a un PP abrazado a la políticas de retroceso de la extrema derecha.

–La FSA siempre ha defendido la equidad territorial.

–Que a nadie le quepa duda de que vamos a seguir igual. Aplaudiremos lo que beneficie a Asturias, como las pensiones, la dependencia, el impulso a la salud mental, la mejora de las listas de espera o la reducción de la jornada laboral. Pero reclamaremos el cumplimiento de todos los compromisos y discreparemos siempre que sea necesario. Asturias, lo primero.

–No dice eso el Partido Popular.

–La memoria es muy frágil, pero ahí están las hemerotecas. Repáselas. La acusación de sucursalismo es uno de los recursos más manoseados por el PP desde los inicios autonómicos. Cuando Álvaro Queipo echa mano de ese comodín demuestra lo que venimos advirtiendo desde el primer momento, que no representa nada nuevo. Es más, ha retrocedido en las formas de hacer oposición, hasta el punto de romper las negociaciones para consensuar la ley de impulso demográfico, que habían sido propuestas por Diego Canga. En ese sentido, y no solo en ese, Queipo es la involución. Cuando el PP gobernaba en Madrid hablaban bajito y no defendieron Asturias. Nosotros estaremos vigilantes de que ningún acuerdo perjudique los intereses de nuestra comunidad autónoma.

"La Variante es la pista de despegue para que Asturias vuele más alto, un desafío colectivo"

–Sin ningún ministro asturiano.

–Las personas que forman parte del Consejo de Ministros no se escogen por cuestiones territoriales; las elige el Presidente. Voy a los hechos: en la pasada legislatura Asturias estuvo presente en las decisiones delGobierno de Sánchez año tras año.

–No me negará que le hubiese gustado un ministro asturiano.

–No se lo niego, pero le insisto. Los elige el Presidente. Y le recuerdo que hubo una asturiana, Adriana Lastra, a la que se le propuso formar parte de ese Consejo de Ministros hace meses. Pero que no haya asturianos no implica que Asturias no sea prioridad.

–Barbón, licenciado en Derecho, no ha dejado clara su posición sobre la amnistía. Usted, que es psicóloga, igual puede darla.

–Comparto el análisis que hizo el Presidente, pero como psicóloga podría añadirle algo más: me preocupa el miedo que la ultraderecha está trasladando a las calles. Me preocupa que aparezcan banderas nazis, que se cante el "Cara al sol" o se invoque la figura de Franco. Eso sí genera miedo y recuerda momentos muy complicados para mucha gente.

–¿Cuánto esperan conseguir de la quita de deuda?

–Sobre la quita de deuda se ha hablado mucho estos años. Le invito a leer el acuerdo de fiscalidad que todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, firmaron la pasada legislatura. En él se hablaba de la obligación del gobierno de España para garantizar la prestación de servicios en comunidades muy endeudadas. Y esa condonación ya se venía barajando. Estoy segura de que Asturias va a tener un trato equitativo y saldrá beneficiada. Lo que me llama la atención son quienes por un lado ponen la mano para criticar y con la otra ponen el cazo para recibir compensaciones. Y me refiero a presidentes autonómicos del PP.

"En los últimos años se ha invertido la tendencia y viene más gente a la región de la que se va, pero el reto es la natalidad"

–Un gobierno de coalición espejo del nacional. ¿Ventaja o no?

–Siempre es ventaja. El diálogo será más fluido y constante. Y conocemos cómo trabajó ese Gobierno de Sánchez la pasada legislatura, y fue positivo para Asturias. Por poner un par de ejemplos, el AVE o la regasificadora del Musel. Vayamos a los hechos y no a las palabras, como hace la derecha.

–Ya ha indicado que espera poco del PP y Álvaro Queipo...

–Utiliza las mismas recetas del PP de siempre, mintiendo cuando los hechos están ahí y está claro el compromiso con Asturias. El congreso de los populares puede ser otro cierre en falso: son expertos en eso. Estuvieron seis años sin congreso, ponen líderes, los quitan, aplauden cuando viene Canga, pero exhiben un silencio atronador cuando se va… Y Álvaro Queipo estuvo presente todo ese tiempo. Lo que esperamos es un cambio real en el PP, para que no siga instalado en el no, sea útil a los asturianos y ejerza una oposición responsable arrimando el hombro por Asturias, con altura de miras. No nos lo hemos encontrado. No confiamos en que cambie. Queipo representa la involución, veo continuismo.

–Como psicóloga, ¿hace terapia para la cohesión con IU?

–Es lógico que haya discrepancias, somos fuerzas próximas pero distintas. Pero ambas partes tenemos claro que formamos un solo gobierno al servicio de Asturias. Hablamos mucho y de manera constante. Compartimos un mismo objetivo y si a lo que se refiere es a las horas de diálogo, la respuesta es sí. El diálogo es fluido y somos un único Gobierno.

–¿Cómo va el bizcocho de los Presupuestos? ¿Cociéndose?

–Déjeme ser prudente y discreta. Nos estamos esforzando al máximo en el acuerdo más amplio posible porque las cuentas son claves en esta década del cambio que está empezando. No escatimaremos esfuerzos y lo buscaremos hasta el último minuto.

"Tenemos un 20% más de turistas y empezamos a registrar buenos datos en zonas antes inéditas: potenciaremos los congresos para ganar visitantes todo el año"

–Estamos a la cola en ejecución presupuestaria.

–Hay que tomar con prudencia los datos que no incluyen el último trimestre del año. A estas alturas, la adjudicación supera en 148 millones la del pasado ejercicio. Estamos avanzando en los niveles de ejecución presupuestaria de 2023 y mejorarán los del pasado año.

–¿Intentarán el apoyo de Foro y de la diputada de Podemos?

–Estamos buscando el acuerdo con Tomé y con Pumares. Y también será bienvenido el PP. Sería una noticia positiva que ahora arrimasen el hombro, aunque espero poco porque no lo hicieron ni en el presupuesto de la pandemia.

–Pues Pumares dice que no responden a sus propuestas.

–He hablado con Adrián Pumares en las últimas horas, estamos haciendo esfuerzos por acercar posturas y aún quedan días de trabajo intenso.

–Unas cuentas de 6.100 millones. ¿Con que espíritu?

–Reforzar el estado de bienestar incorporando medidas fundamentales, como la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años, la atención a la salud mental, el impulso a sectores económicos clave para generar empleo o propiciar el emprendimiento. Avanzar para que Asturias se siga consolidando como tierra puntera en innovación.

–¿Seguirá la "vía fiscal asturiana", desgravaciones en vez de rebajas? Se ha visto que luego el impacto es bajo.

–La pasada legislatura pusimos en marcha algunas de las medidas de fiscalidad diferenciada y tuvieron un impacto más moderado del esperado. Rectificamos, tomamos nota y a partir de ahí se ampliaron las zonas, los topes de renta y se pusieron en marcha nuevas medidas con un mayor impacto.

–¿Cree que ayudan a revertir la caída demográfica?

–No hay fórmulas mágicas y que den soluciones inmediatas. Pero es cierto que a través de la vía fiscal asturiana hemos impactado con un escudo social de 32 millones de euros para las clases medias, una cantidad superior o igual a las propuestas de deflactación de la derecha, que siempre beneficia a quienes más tienen. Están muy orientadas a la natalidad, con ayudas directas, pero también desgravaciones para la emancipación de jóvenes, o la equiparación de las familias con dos hijos a las familias numerosas. Es muy importante la conciliación y por eso se impulsa la red de escuelas hasta 3 años para que sean gratuitas.

"Esta legislatura se jubilarán 6.100 funcionarios, un reto para adaptar la estructura de la Administración, atraer talento e incorporar la inteligencia artificial"

–Seguirán con esa vía.

–Sí, porque está dando buenos resultados y queremos seguir avanzando. Con esta vía se beneficia a la mayoría, no a los que más tienen, como pretendía la derecha.

–¿Hay brotes verdes en el invierno demográfico?

–Los años de la pandemia supusieron un punto de inflexión. Tenemos buenas condiciones de calidad de vida y estos últimos años se ha variado la tendencia: viene más gente, jóvenes incluso, de los que se van. Recibimos más nómadas digitales, porque nuestra tierra atrae y tenemos un buen ecosistema. Y regresa gente a nuestra comunidad, incluso descendientes de los que emigraron. Con todo, la natalidad es el reto.

–¿Qué expectativas tienen con la apertura de la Variante?

–Decimos que es el inicio de la década del cambio, es la entrada en una nueva dimensión turística, una pista de despegue para que Asturias vuele más alto. Es una oportunidad económica, no solo para el turismo, sino para las empresas o las mercancías. Le recuerdo que el paso de mercancías por la Variante estuvo cuestionado por la derecha. En cuanto al turismo, Asturias será un destino los 365 días del año. Ya en este 2023 estamos teniendo datos de récord, hemos superado en 10 meses la cifra de turistas de todo el pasado año, pero es relevante que se distribuyan por los meses que no son temporada alta, una tendencia que ya estamos detectando. Tenemos un 20% más de visitantes en esas fechas y empezamos a registrar buenos datos turísticos en zonas que antes no los tenían. Influye la internacionalización y la buena oferta de vuelos del aeropuerto. Hay que sacar el máximo provecho a la alta velocidad, no solo turístico, sino también empresarial y logístico. Eso implica a toda la sociedad, no sólo al Gobierno. Debemos asumirlo como un desafío colectivo.

–¿El Paraíso Natural es un imán?

–Asturias es muy atractiva: tenemos riqueza natural, gastronomía, un paraíso natural y, además, la costa mejor conservada de España gracias al compromiso de políticas socialistas con nombre propio, como el de Luisa Carcedo. Asturias tiene mucha riqueza y está de moda.

–El sector turístico pide reforzar los paquetes de experiencias vinculadas a los billetes del AVE.

–Estamos trabajando de manera dialogada con el sector e intensificaremos los esfuerzos de cara a esos servicios ampliados en febrero. También queremos consolidar Asturias como destino de turismo de congresos, porque eso también contribuye a desestacionalizar.

"Álvaro Queipo representa la involución, no me inspira ninguna confianza y solo veo continuismo en el PP"

–¿Y se conjugará eso con la preservación del medio?

–Asturias es sinónimo de calidad y seguiremos trabajando para preservar toda esa riqueza. Como le he dicho, la clave es desestacionalizar y lograr que ese aumento se produzca en meses en los que no haya tanta presión turística. Se trata de que toda Asturias sea un destino turístico, de norte a sur, de este a oeste.

–¿Qué modelo defiende Asturias para los pisos turísticos?

–Un modelo a abordar de la mano del Ministerio, de los ayuntamientos e incluso de Europa, puesto que es un problema global. Ya tenemos una herramienta para detectar las viviendas ilegales, que ahora estamos mejorando, y vamos a hacer un estudio sobre el mapa actual para analizar con rigor los cambios normativos que se precisen. Todo ello, de la mano de la Consejería de Ordenación del Territorio, pero también con las administraciones implicadas y con diálogo con el sector.

–Guerra contra la burocracia. ¿Vamos ganando batallas?

–Estamos inmersos en pequeñas conquistas; por ejemplo, en los tiempos de tramitación, que están mejorando. Con la ley de simplificación administrativa, en Patrimonio Cultural se ha reducido el plazo medio de tiempo de informe de casi cinco meses a menos de un mes. Los expedientes de tramitación vinculados a la Ley de Calidad Ambiental se han reducido un 30%. Somos conscientes de que este tiene que seguir siendo un objetivo de legislatura.

–Hay una bolsa importante de trabajadores que se jubilarán…

–La jubilación de la generación del "baby boom" impactará en la Administración regional, al igual que en otras. Aquí son 6.100 personas las que se van a jubilar en esta legislatura. Pero lo afrontamos como un reto porque nos permitirá adaptar la estructura de la administración a las nuevas necesidades, incorporar más talento. Eso es lo que pretendemos también con la ley de empleo público que se impulsa en esta legislatura. Tenemos, por ejemplo, el reto de incorporar la inteligencia artificial a la Administración, lo que nos exigirá sumar a personal muy cualificado.

"Estamos haciendo esfuerzos por acercar posturas con Pumares en el presupuesto; aún quedan días de trabajo intenso"

–¿Algún día la partida de personal, casi la tercera parte del presupuesto, descenderá?

–La administración del Principado apuesta por los servicios públicos de calidad. La sanidad se presta con médicos, enfermeras…; la educación con profesores… todo eso requiere de una importante inversión en personal. Otras comunidades autónomas apuestan por privatizar servicios, y a cambio engordan otros capítulos. Nosotros no: defendemos servicios de calidad con empleados públicos.

–La previsión es que esa nómina aumente el próximo año.

–Hablamos de incorporar a 80 bomberos, por ejemplo, a psiquiatras y psicólogos para dar respuesta al plan de salud mental; a más médicos, y también personal para las nuevas escuelas de 0 a 3 años que se abrirán el próximo año, a decenas de personas. Todo eso requiere de más personal, pero hay puestos que se amortizarán por jubilaciones. Hay una Asturias diferente y unos retos diferentes.

–Seguimos sin novedades sobre la inversión de Arcelor.

–A eso ya le respondió la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí la semana pasada. Le digo lo mismo: la inversión del horno eléctrico ya aprobada es una buena noticia; respecto al DRI no hay avances ahora mismo. Y nos preocupa y ocupa.

–Aumentan las agresiones sexuales entre menores. ¿Qué está ocurriendo?

–Quizá no estemos ante las generaciones más formadas en igualdad y como sociedad, no solo desde la política, tengamos que hacer un esfuerzo por corregirlo. Lo que me asusta es que la entrada de la extrema derecha ha supuesto la aparición del negacionismo. Y lo más preocupante es que hay incluso chicos y chicas jóvenes que han comprado ese discurso.