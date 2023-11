La mortal carrera del kamikaze de la AS-II: se cruzó con una veintena de vehículos y analizan si iba ebrio o drogado

Trayecto mortal en el corazón de Asturias. Un kamikaze provocó en la madrugada del sábado un brutal accidente en la autovía AS-II, que une Oviedo con Gijón. El siniestro acabó con la muerte de Alberto Fernández Reigada, "Beto", de 39 años, instalador de cocinas y vecino de Grado, y la mujer que sufrió el impacto, Purificación Ramos Villagrasa, "Puri", una maestra de Educación Infantil de 50 años, que ejercía su profesión en Lastres y que residía desde hace dos años en Gijón, tras haberlo hecho tiempo atrás en Posada de Llanera. Ella regresaba por su carril a su vivienda tras una alegre y tranquila cena familiar en casa de su madre, en Oviedo.

El choque ocurrió a la una y media de la madrugada, a la salida de Oviedo, después de que Alberto Fernández Reigada hubiera recorrido 23 kilómetros desde Gijón en sentido contrario, prácticamente toda la longitud de la autovía que discurre junto a varios polígonos industriales y une las dos principales ciudades de la región. El trayecto del kamikaze comienza poco después de la una de la madrugada, cuando el hombre, que conducía una furgoneta Dacia Dokker, accede al entronque de la ronda de circunvalación de Gijón (autovía del Cantábrico) con la AS-II, a la altura del kilómetro 23,500 de esta última vía, en el lugar conocido popularmente como la rotonda de Cañamina, próxima al centro comercial Alcampo. Lo hace en sentido contrario al de la circulación; esto es, avanzando hacia Oviedo por la plataforma que deben ocupar los vehículos que se dirigen hacia Gijón.

Según fuentes de la investigación, mientras circula, el kamikaze se cruza con una veintena de vehículos, cuyos conductores se ven obligados a esquivarlo para evitar el choque. Varios de ellos avisan de inmediato bien al 112, bien a la Guardia Civil. La primera llamada es recibida por la Benemérita a la una y veinte de la madrugada. El interlocutor informa de lo que está ocurriendo: una furgoneta circula en sentido contrario en la calzada de uso dirección Gijón. De inmediato, son movilizadas varias patrullas.

Solo unos minutos más tarde, en el kilómetro 4,000 de la AS-II, se registra la primera colisión "por raspado". El conductor de un turismo Toyota Auris, un taxista ovetense, evita de milagro un choque frontal y se registra un roce entre ambos vehículos, que no provoca daños personales. El kamikaze continúa su marcha a gran velocidad sin detenerse. La tragedia llega a la una y media, cuando se estrella frontalmente contra el Ford Fiesta que conduce Purificación Ramos Villagrasa. El terrible impacto ocurre en el kilómetro 0,700 de la AS-II, en la zona de Pando, muy cerca de la rotonda de Luis Oliver, a la entrada de Oviedo. Como consecuencia de la colisión resultan fallecidos –todo indica que en el acto– los dos conductores y únicos ocupantes de los vehículos siniestrados. Se registran asimismo daños materiales de gran consideración en los turismos implicados: ambos quedan literalmente destrozados.

Ahora, los agentes tratan de averiguar todas las circunstancias que rodearon al siniestro. Para ello, se han tomado muestras biológicas del causante del accidente, con el objetivo de determinar si había consumido alcohol o algún otro tipo de sustancia estupefaciente. Asimismo, los especialistas del Instituto Armado tratan de determinar la velocidad de los vehículos, en particular del que conducía A. F. R, presumiblemente, muy elevada. En principio, no se han observado en la zona rastros de frenada, lo que dificulta el cálculo de la velocidad, así que los agentes utilizarán como alternativa una técnica basada en los daños observados en los vehículos accidentados. Según las primeras averiguaciones de la Guardia Civil, los dos conductores hacían uso del cinturón de seguridad.

Sí parece claro que, en el momento del accidente, apenas había tráfico en esa zona de la AS-II. También que Purificación Ramos no tuvo ninguna oportunidad de evitar el choque. Según explicaron ayer los hermanos de la maestra fallecida, que a su vez obtuvieron los datos del accidente de la Guardia Civil, el choque ocurrió justo cuando la maestra iba a entrar en el primer túnel de la AS-II, el situado a la altura de Pando. El vehículo del kamikaze salía en ese instante del túnel y se le echó encima, así que, "no lo vio, no pudo tirarse a ningún lado", señaló tremendamente afectada por lo ocurrido una de sus hermanas en el tanatorio Los Arenales, en Oviedo. Puri Ramos Villagrasa había salido poco antes del choque de la casa de sus padres, en Oviedo, tras disfrutar, como casi todos los viernes, de una cena familiar en la que en esta ocasión no participó su padre porque estaba de viaje. Como cada semana, acercó a su hermana Almudena a su casa ovetense y partió hacia Gijón.

La alarma en la familia de la maestra llegó solo una media hora más tarde de que dejara a su hermana en casa. Porque Almudena no recibió el mensaje que siempre, sin excepción, Puri le enviaba cuando llegaba a su domicilio para que se quedara tranquila. En cuanto pasó media hora sin noticias, la intranquilidad y el miedo se apoderaron de los familiares: "Supe que algo había pasado", rememoró ayer Almudena Ramos.

Lo que vino después destrozó a la familia. Agentes de la Guardia Civil informaban de madrugada a Almudena, en el quicio de la puerta de su domicilio, que su hermana había fallecido como consecuencia de un accidente de tráfico. Le dijeron que había sido "a la una y veintiséis de la madrugada". Pero ella les replicó que a esa hora, Purificación estaba aún en aquel mismo quicio. Era cierto: tras una comprobación, la Guardia Civil estableció la hora del choque a la una y media, solo cuatro minutos después de que las hermanas se despidieran.

Puri Ramos Villagrasa será incinerada hoy, tras oficiarse a la una de la tarde la celebración de la Palabra en la capilla del tanatorio Los Arenales. A continuación, se procederá a su incineración. Alberto Fernández Reigada, por su lado, será despedido hoy, a las 13.30 horas, en la intimidad familiar. El lunes se celebrará su funeral, a las 16.30 horas, en la iglesia parroquial de Santa María de Grullos, en Candamo.