El perfil de Álvaro Queipo: un madrugador para poner en hora al PP

Duerme apenas cinco horas al día, planifica a primera hora de cada mañana el resto de la jornada para escuchar mucho, primero puertas adentro de la Junta General a sus compañeros de grupo y partido, luego en sus visitas, pateando toda Asturias. Detesta echar la siesta casi tanto como hacerse fotos, procura evitar las comidas copiosas y hace gala de ese humor tan característico del Occidente. Álvaro Queipo (1988), el nuevo jefe de la oposición en Asturias, está acostumbrado a rutinas espartanas desde joven, cuando compaginaba los entrenamientos con la selección de remo en el Centro de Tecnificación de Trasona con los estudios de Ingeniería Química en la Escuela Politécnica de Gijón. De ahí que no se inmute cuando suena el despertador en su piso ovetense de Ciudad Naranco a las siete de cada mañana. "Duermo muy poco, suelo acostarme tarde, entre la una y media o las dos; así que siempre he pensado que moriré joven", dice en un tono irónico, acompañado de una discreta sonrisa, que no permite descifrar, a primera vista, si habla en serio o en broma.

Nunca desayuna en casa, prefiere hacerlo, casi siempre al filo de las nueve de la mañana, en uno de los cafés cercanos al Parlamento asturiano. Muchas veces, con Cristina Vega, compañera de bancada y también de circunscripción, la occidental. Otras, como este viernes, con Beatriz Llaneza, su flamante "número dos" en la dirección del PP asturiano, que no duda en definirle como "un guaje espabilado" cuando se le pregunta por cómo es él, en el trato corto, después de repasar las agendas de ambos. También, dicen, que es "metódico". El desayuno siempre ligero, esta vez un café y una tostada con una leve capa de tomate porque el bizcocho queda sin tocar. "Como quemo poco, hay que meter poco combustible", justifica. Atrás quedan los tiempos en Trasona, cuando con 18 años se pesaba en la báscula a las seis y media de la mañana antes de bajar a entrenar al embalse, para luego desayunar y coger el tren a la Escuela Politécnica de Gijón. Regresaba de tarde para un nuevo entreno, cenar y a la cama. Ahora, con 35 años, carga menos el depósito para afrontar las mañanas de un trabajo muy distinto, bien en la actividad parlamentaria o en encuentros con entidades representativas de la región, como el que mantuvo este viernes con la María Calvo, la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). "Los contactos con asociaciones de todo tipo son imprescindibles para escuchar su opinión y conocer su visión sobre la realidad y las necesidades de Asturias", afirma Queipo. Reconoce que en su especialidad, el remo olímpico y las traineras, siempre le gustó más el trabajo en equipo que de solista: "Salir por las tardes, en la bocana de la ría del Eo, o por otras del País Vasco, Cantabria y Galicia, es impagable. Lo echo de menos y mi cuerpo también", confiesa. Aquella costumbre de "marcar el ritmo y la fuerza necesaria a la embarcación desde el banco dos o tres de la trainera" le vendrá bien en esta etapa al frente del PP asturiano. Llega con fundamentos forjados en las bravas aguas del Cantábrico a un partido acostumbrado a la mar de fondo, tras haber sido fundador de Nuevas Generaciones en Castropol, concejal en su tierra chica, diputado regional y secretario general autonómico. "No se trata de acelerar, ni de esprintar, ni tampoco de dormir. Hay que mantener la progresión", sostiene el nuevo presidente regional, que reconoce el "movimiento histórico" que los populares han hecho con su elección. "Son muchos cambios de una sola vez. Es la primera vez que el presidente del partido es del Occidente de Asturias, de un claro origen rural y, además, el más joven. Es una revolución en el sentido positivo y manda un mensaje a la sociedad asturiana", resume este ingeniero químico en excedencia de Isastur, el grupo asturiano de ingeniería para el que ha participado en proyectos y ha viajado mucho por Europa y Argelia. "Soy un afortunado porque encontré trabajo en Asturias, pero el noventa por ciento de mis compañeros de estudio han tenido que salir fuera en busca de oportunidades. Estos días me han escrito muchos, deseándome suerte y a ver si mejoramos la situación para que puedan volver", revela Queipo. Por delante, dice, "tenemos casi cuatro años de mucho, mucho trabajo". En esa hoja de ruta habrá cientos de tardes en los que tocará preparar las intervenciones parlamentarias y estudiar los temas con los compañeros de grupo y asesores en el despacho de la Junta General, bien "pisar y moverse por toda Asturias, de Occidente a Oriente y, por supuesto, también en el centro. Las tardes son fundamentales para esta labor, porque la gente trabaja en la primera parte del día y, por lo tanto, tenemos que ir cuando tienen tiempo para que les escuchemos", detalla. También habrá que tener presencia en actos institucionales y celebraciones locales, como los de este viernes cuando a las seis de la tarde había que estar en Lugones para apoyar el combate contra la violencia que sufren las mujeres, un evento donde quiso la casualidad que coincidiera con el presidente de la Junta General, el socialista Juan Cofiño, al que horas antes no vaciló en señalar como una referente en el hemiciclo. "La valía parlamentaria de uno también la hace el rival. Para mí fue un comienzo bautismal importante estrenarme en la Junta ante Juan Cofiño. Aprendí más en el año que debatí con él, que con todos los demás", confiesa. Luego, a las ocho y media no podía faltar en el "Llanerense del año", esta vez entregado a título póstumo a la familia del empresario Roberto Álvarez, que había sido el promotor de esa distinción, y donde coincidió con su nuevo "número tres", Silverio Argüelles, y con el exalcalde Avelino Sánchez, una referencia municipalista para los populares asturianos. El trasiego del Puente de los Santos a la ría de Tinamayor debe llevarlo en los genes porque sus abuelos maternos, José Luis Somoano "Paxa" y Maruja, son del ala oriental, Cangas de Onís para más señas, y Carmen ,la abuela paterna, ya viuda, de Cangas del Narcea. Cruce de caminos y de vidas porque Paxa, todo un reconocido pescador que sigue sacando salmones a sus 87 años, fue el primer alcalde democrático de Cangas del Narcea, casi por accidente, porque era el director de Caja Rural y "fueron a buscarlo unos ganaderos para que se presentase por Unión Campesina Independiente". Ahora, de toda la familia, el abuelo es "el que sigue mi actividad política con más emoción; mis padres lo llevan con pasión y cierto vértigo, porque ven muy expuesto y todo el mundo da su opinión; en mi ocupación profesional era mucho más discreto", confiesa Queipo de la mezcla de sensaciones que viven sus padres, Mario y Sonia, él funcionario de Hacienda en Foz, ella trabajadora de banca prejubilada. Como concibe la política como una vocación y "no como una agencia de colocación", Queipo tiene claro que esta singladura "será transitoria, pero ahora estoy viviendo los años más importantes de mi vida. Aunque suene rimbombante, la mejora de las cifras de empleo en Asturias, de sus autónomos y de su tejido productivo merecen toda la dedicación". Al cabo del día no le queda mucho tiempo para hobbies. No ve casi nada la tele, ni sigue las redes sociales, pero cuando tiene libre algún fin de semana va hasta Casa Corralo, en Sorrodiles, la tierra de su familia paterna. "Siempre tuvimos colmenas. Cuando puedo escapo allí, subo al monte, hay un cierre para proteger la zona del oso, me pongo el traje y empiezo a fumar. Y cada octubre llega la hora de esmelgar, sale una miel de flor de castaño y de brezo que no es muy dulce Las abejas, el funcionamiento de la colmena, son mi psicólogo".