Un volantazo salvó al taxista que se rozó con el kamikaze y otros conductores libraron "por centímetros"

La tragedia pasó muy cerca de un taxista minutos antes de que Alberto Fernández Reigada, el conductor kamikaze de la AS-II, causase la muerte de Purificación Ramos Villagrasa y la suya propia en la madrugada del sábado. Ya alertado, pues alguien había dado la voz de alarma a través de la emisora, el taxi, un Toyota Auris, se dirigía a hacer un servicio y circulaba a la altura de los túneles de Lugones. No tardó en ver una luz acercarse hacia él; primero pensó era un coche que circulaba por el carril correcto pero, en menos de un segundo, se vio obligado a reaccionar para evitar una colisión frontal con la furgoneta del kamikaze, una Dacia Dokker que había accedido a la Autovía AS-II desde el enlace de la Autovía del Cantábrico, utilizando la vía en sentido Gijón, pero circulando sentido Oviedo.

Los reflejos del taxista, con un volantazo muy rápido, permitieron que el incidente se redujese a un rasponazo y que saliese ileso del enorme susto, sin presentar heridas. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el taxista solo sufrió alguna rozadura en el coche, que posteriormente limpió con acetona. Tras estos arreglos, ayer ya se encontraba trabajando con normalidad. A lo largo de los 23 kilómetros que recorrió en sentido contrario el causante del accidente, un vecino de Grado de 39 años de edad, no fueron pocos los conductores que se lo cruzaron y que tuvieron que efectuar bruscas maniobras para eludir el impacto. Gracias a los avisos de los usuarios, se pudieron activar avisos en los paneles informativos luminosos de la autovía, que fueron cruciales para salvar vidas.

Algunos de ellos hasta lo plasmaron en redes sociales. Es el caso de Tino Acedo, que confirmó su testimonio a este periódico. "Es increíble. Ayer me crucé con él y libré por centímetros...", explica. Y asegura que contactó con emergencias inmediatamente: "Llamé al 112 nada más recuperé el control de mi coche por el arcén y bajé la velocidad a 60 kilómetros por hora... El 112 me comenta que ya van 12 llamadas de más conductores que se cruzan con él...", añadía en sus redes El testigo se pregunta por qué "se tarda tanto en actuar frente a algo así" y lamenta el final trágico que se produjo minutos después de que él "volviese a nacer" en la carretera. Los usuarios coinciden en que era imposible que el causante del accidente no se hubiese dado cuenta de que circulaba en sentido contrario. Loly Fernández señala en su perfil de Facebook que su hijo se cruzó en la carretera con el kamikaze mientras trabajaba. Idéntico testimonio aporta Lando Dorado, en la misma red social: que su hijo tuvo que esquivar al coche en sentido contrario. "Menudo susto nos llevamos. Llegó a casa temblando", relata con alivio.

En las redes sociales también se vivió con rabia y dolor el fallecimiento de Purificación Ramos Villagrasa, maestra de Infantil en Lastres. "Qué injusta es la vida", resume Roberto Espina, mientras que Sandra Taya se expresa más ampliamente sobre la víctima: "Han matado a una maravillosa persona y mejor maestra. Alguien que adoraba su trabajo y que allá por donde pasaba dejaba su huella. Sus alumnos le guardarán siempre muy buenos recuerdos y momentos".