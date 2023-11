"La mafia se hace imparable en la cárcel si no la abordas desde un punto terapéutico"

Gabriel Ledo (Langreo, 40 años) es psicólogo en la Unidad Terapéutica Educacional (UTE) del Centro Penitenciario de Asturias. Esta unidad, que representa un modelo alternativo a la cárcel tradicional, nacido en Asturias, tiene la finalidad de eliminar la subcultura entre los reos. Sus responsables Celebra esta semana su 30.º aniversario con varios encuentros con la sociedad. Dentro de estos actos, visitarán el miércoles el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA para dar una charla a las 19.30 horas.

–¿Cómo es el día a día en una prisión?

–La cárcel es hipercompleja. Dentro de ella hay muchos trabajos distintos. El mío consiste en evaluar muchas situaciones dramáticas distintas y acercarme a la vida de los 220 internos de la unidad para internar cambiarla. A veces, lo tengo que hacer en contra de su voluntad. En resumen, es complicado, fascinante, enriquecedor y frustrante.

–Después de 30 años, considera el de la UTE el modelo de intervención más eficaz?

–Sí, porque en la UTE tanto los reclusos como los trabajadores hacemos un esfuerzo extra. Un funcionario del modelo tradicional esperaría a que hubiese una pelea entre dos recursos para separarlos. En la UTE, apostamos por intervenir antes de que suceda. Nuestra función es acabar con la ley del más fuerte, que es la que manda en ambientes tan perversos.

–¿Cómo se consigue?

–En la cárcel existe una subcultura similar a una mafia, que es imposible abordar desde la seguridad. Extorsión, violencia, machismo... Solo puedes terminar con eso desde un punto terapéutico. Les damos responsabilidad a los presos para que se organicen bien entre ellos y rompemos las relaciones que vienen de fuera para que empiecen a hacer las cosas bien. La UTE combina la disciplina con el afecto. Es el único equilibrio posible para conseguir un cambio.

–¿Las drogas también forman parte de esta subcultura?

–Aunque los reclusos ya se regían por las mismas leyes mafiosas desde antes de que aparecieran las drogas, su llegada acrecentó los problemas. Un 80% de los presos reincidentes cometen delitos relacionados con las drogas. Hay un lema que dice que "un día colocado es un día de condena que le quitas al juez". Nosotros hacemos hincapié en los jóvenes que entran por primera vez en prisión. Es crucial buscarles un compañero de celda veterano que no reproduzca los hábitos que le llevaron allí. Por eso, intentamos que los reclusos que llegan vayan a la UTE para que lean antes su primer libro en lugar de probar su primer gramo de heroína.

–¿Se sienten apoyados desde las instituciones penitenciarias?

–Contamos con un apoyo comprometido desde la dirección del centro penitenciario, pero no podemos decir lo mismo de los servicios centrales de Madrid. Nos ignoran para que vayamos desapareciendo porque la UTE es una enmienda a la totalidad del sistema penitenciario. Algo que es un éxito y ha sido premiado pero que no se quiere aplicar por falta de medios. También es justo decir que el sistema penitenciario español es el mejor de su entorno, aunque eso no quiere decir que no sea un desastre.

–La UTE es mixta. ¿Cómo se adaptan las mujeres?

–Hay un 5% de mujeres en la cárcel y esa misma cantidad tenemos en la UTE. Son pocas, pero suelen estar a gusto. Muchas han vivido fuera la dimensión más espantosa de la masculinidad y les sirve para ver que no todos los hombres son así. Intentamos que haya igualdad real, aunque obviamente, las relaciones están prohibidas y ellas cuentan con otros espacios completamente femeninos.

–¿Qué retos se marcan para el futuro?

–Tenemos que abordar la ausencia de relevo generacional. El proyecto fue posible porque había gente muy joven. Ahora esa gente se acerca a la edad de jubilación y el oficio de 30 años será difícil de sustituir. Harán falta compañeros nuevos y mucha ayuda por parte de todos para que la UTE siga creciendo.