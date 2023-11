Los funcionarios de Justicia vuelven a la carga, cuatro meses después de suspender la huelga indefinida que llevó al colapso a los Juzgados asturianos. Un grupo de trabajadores se concentró ante los Juzgados de Oviedo y Gijón para exigir al Ministerio de Justicia que se siente a negociar y arregle "un conflicto que no está cerrado". "Hemos estado jorobados muchos meses, perdiendo dinero, para que este conflicto se olvide", indicó una improvisada portavoz. Los funcionarios desplegaron carteles de lo más crítico: "Justicia clasista, no gracias", "Bolaños, lo nuestro para este año" o "Bolaños, no queremos otro desengaño". La protesta no fue convocada por los sindicatos.

Los funcionarios quieren una subida similar a la de Letrados de Justicia y magistrados (entre 430 y 450 euros), entre otras cosas porque "realizamos funciones que ellos tienen atribuidas y por las que cobran, mientras que no nosotros las realizamos sin que nos corresponda y no las cobramos", indicó una funcionaria del cuerpo de tramitación de Familia. "Si han subido a los cuerpos superiores, nos tienen que subir a nosotros por ley", añadió. Pero tienen otras reivindicaciones. Por ejemplo, la implantación de la carrera profesional, "ya aprobada hace años, pero no regulada". Y es que "tenemos una plantilla muy envejecida, con muchos años de antigüedad. Sin que ello se traduzca en un incremento proporcional de los sueldos". Y negociar la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que les afecta mucho, hasta el punto que pueden ser trasladados de puesto de trabajo en cualquier momento, en función de las necesidades. Los funcionarios volverá a manifestarse el miércoles próximo. Este miércoles, los sindicatos se reunían con la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, para negociar compensaciones por las pérdidas económicas causadas por la huelga y los planes de refuerzo que, según la responsable de la administración, podrían ponerse en marcha este mes de enero.