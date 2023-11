El Gobierno avanza en la negociación del Presupuesto con Tomé y también con Foro

El Gobierno bipartito del Principado avanza en la negociación del Presupuesto autonómico para 2024 con los dos diputados que integran el Grupo Mixto, tanto con Covadonga Tomé, de Podemos, como con Adrián Pumares, de Foro. Aunque los acuerdos con los dos diputados que pueden resultar determinantes para la aprobación de las cuentas regionales podrían permanecer sin cerrar antes de este viernes, el día en el que el consejero de Hacienda entregará el proyecto de la ley de Presupuestos, el propio Guillermo Pelaéz, aseguraba estre martes que estaba convencido de que Asturias contaría con un nuevo Presupuesto para el próximo ejercicio.

Ese convencimiento del nuevo responsable de las finanzas autonómicas, que se estrena en esta negociación presupuestaria, es fruto de la "sintonía" reconocida ayer mismo por la diputada Covadonga Tomé en los contactos y las negociaciones discretas que mantienen los respectivos equipos negociadores en los últimos días. "Está habiendo reuniones, el clima es bueno pero eso no quiere decir que no vayamos a ser insistentes en algunas reivindicaciones, comentó Tomé. La parlamentaria reconoció, no obstante, que "la negociación está avanzando" y dio "por supuesto" que "tiene que haber aportaciones nuestras en el Presupuesto que se apruebe". De todas formas, Covadonga Tomé aseguró que no habrá ningún anuncio por su parte antes del viernes, por lo que cabe suponer que el gobierno bipartito registrará el proyecto presupuestario sin tener definitivamente cerrado su apoyo o el de Adrián Pumares. Fuentes próximas a la negociación aseguraron que el Presupuesto da "encaje" a algunas de las demandas planteadas por la diputada de Podemos como, por ejemplo, las referentes al refuerzo del plan de salud mental.

El Gobierno bipartito tiene 22 votos garantizados para la aprobación de las cuentas, los correspondientes a los diputados del PSOE (19) y Convocatoria por Asturias-IU (3). Es decir, necesita al menos uno más para lograr la mayoría absoluta (23 votos) en la aprobación del dictamen del Presupuesto. De ahí la relevancia que adquiere el sentido del voto de los dos diputados del Grupo Mixto, Tomé (Podemos) y Pumares (Foro).

Aunque el bipartito autonómico ha explicitado en las últimas semanas una mayor cercanía en las políticas con Covadonga Tomé de cara a buscar su apoyo, el consejero de Hacienda también subrayó el interés en contar con el mayor respaldo posible al Presupuesto y afirmó que algunas iniciativas de Foro en materia de fiscalidad diferenciada para el área rural podían encajar en la filosofía de las próximas cuentas.

Los contactos entre el Gobierno y Foro se han intensificado los últimos días, después de que Pumares criticase en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA el silencio que había recibido del Ejecutivo a sus propuestas. La negociación se ha reactivado, con la propuesta de impulsar una ley de mecenazgo con incentivos fiscales a las empresas que opten por esa vía, indicaron fuentes próximas a la negociación. Además, también se habrían puesto encima de la mesa iniciativas presupuestarias relacionadas con el municipio de Gijón. Precisamente la posición de Foro resulta estratégica, ya que los foristas mantienen un gobierno de coalición con el PP en Gijón, pero no quieren con ello cerrar la puerta a influir en las cuentas autonómicas del gobierno de PSOE e IU.