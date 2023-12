El PP ha denunciado el rechazo de los partidos de la izquierda a incluir en los presupuestos del próximo año el abono de un plus de peligrosidad a los trabajadores de las residencias de ancianos públicas. "Esto no va de ideología, sino de justicia y dignidad", dijo la diputada popular Beatriz Polledo, portavoz en materia de Derechos Sociales y Bienestar. Formuló la petición en forma de una proposición no de ley que acabó sobre la mesa por el rechazo de PSOE, IU y Podemos.

El coste aproximado de este plus sería de 2,5 millones. "Es curioso que hayan ido a apoyar a los trabajadores y hoy voten en contra de sus reivindicaciones", lamentó Polledo, que cuantificó en más de esos 2,5 millones "el coste de acomodar a los altos cargos de IU en el gobierno de Barbón". Según expuso, en 2022 hubo 179 agresiones de usuarios a personal de la administración, 97 a integrantes de la plantilla del los Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA).