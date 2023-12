La presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Sara Menéndez, calificó ayer de "ninguneo" la actitud del gobierno del Principado hacia el pequeño comercio. Que el Principado no haya ejecutado este año las ayudas presupuestadas para el sector con el bono del comercio de Asturias, que los Presupuestos para el comercio de 2024 se vayan a reducir respecto a este año y que no se haya contado con los comerciantes en el diseño de las políticas turísticas son los reproches que desde la Unión de Comerciantes se lanzan contra el gobierno regional. "Creemos que se nos está dejando olvidados", señala su presidenta.

Ante el proyecto de Presupuestos del Principado para 2024, Sara Menéndez insistió en que "estamos hablando de unos Presupuestos cada vez más pequeños y, encima, es que no nos creemos nada de lo que nos dicen porque el incumplimiento por parte del Presupuesto de este año, sin bonos", a lo que añade que para 2024 se contemplan "caídas de partidas tan importantes como la de la digitalización o partidas muy pequeñas en sostenibilidad".

En cuanto al turismo reprocha que "no se nos tiene en cuenta, el comercio debería de tener una parcela importante en ese turismo que entra en Asturias ahora con la apertura de la Variante. Tampoco nos vemos reflejados ahí".

Bonos eléctricos

Respecto al incumplimiento con los bonos al comercio de Asturias, la Unión señala que el millón de euros que no se va a ejecutar este año se traduce en que los comercios asturianos dejarán de ingresar por caja tres millones de euros (los clientes ponen dos euros por cada uno de subvención en los bonos), lo que supone 250 euros por cada uno de los 12.000 comercios que hay en Asturias. ¿Por qué no se ejecutó esa partida? "Ha pasado el año y en diciembre nos dicen que por problemas técnicos no se pueden llevar a cabo, cuando han tenido todo el año para ejecutarlo", señala Sara Menéndez.

La presidenta de la Unión de Comerciantes, junto a la gerente de la asociación, Carmen Moreno, se reunieron ayer en Gijón con el diputado autonómico del PP, Andrés Ruiz y con la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega para abordar las preocupaciones del sector ante los próximos Presupuestos autonómicos.