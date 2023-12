El PP optó en esta festividad de la Constitución por un sencillo acto organizado por Nuevas Generaciones en la plaza del Carbayón de Oviedo, este miércoles a mediodía. El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, se mostró muy crítico con el PSOE, al asegurar que, en este año que se cumplen 45 años de la Constitución, “es muy importante defenderla, protegerla y ponerla en valor, porque está más en peligro que nunca tras los pactos de Pedro Sánchez para seguir en el poder”. Queipo añadió que "el PSOE asturiano y Adrián Barbón deben esforzarse más para que su propio partido no intente dinamitar la Constitución, que es la garantía de la convivencia de todos”.

El presidente del Partido Popular de Asturias remarcó que “atacar la separación de poderes y a las instituciones no parece que sea el mejor camino para celebrar el Día de la Constitución, y debería servir al PSOE para que reflexione sobre los límites a los que está dispuesto a llegar, y si en el día de mañana va a poder decir que defiende el texto constitucional”.

Queipo mostró preocupación por el impacto que tendrá sobre la convivencia de los españoles los ataques a la Constitución, “porque hay una permanente intención de saltarse los límites constitucionales para asegurar pactos que están fuera de nuestro ordenamiento jurídico”.

Y aseguró que “el Partido Popular defenderá hoy y siempre, con orgullo y sentido de la responsabilidad, la igualdad y la convivencia entre españoles. Debemos respetar y perpetuar nuestra ley de leyes porque nos da estabilidad y nos ha permitido desarrollarnos como sociedad. Generaciones como la mía, que siempre hemos vivido en democracia, lo apreciamos enormemente, y queremos que la Constitución siga sana y tenga muchos años más de vida”.

Para Queipo, "la Constitución de 1978 es la mejor vacuna contra los que no quieren lazos de unión entre los españoles, convivencia ni respeto a la separación de poderes y a las instituciones, como Pedro Sánchez”. Y es que "gracias a nuestra Carta Magna, los que tienen el afán por el exceso en el poder tienen los límites marcados, que son los que los españoles nos quisimos dar para el desarrollo de nuestro país. Sobre ella se asienta la democracia y gracias a ella podemos estar tranquilos porque un presidente del Gobierno, da igual lo que quiera, no puede hacer lo que le dé la gana”.

Queipo no dudó en señalar que “algunos tienen que recordar lo que votaron hace 45 años para no decir lo que están haciendo hoy con nuestra Constitución. No se puede vivir de las rentas pasadas. La Constitución hay que defenderla todos los días y protegerla durante toda nuestra acción política”.

En el acto también participaron Manuel López Purón y Andrés Ruiz, presidentes respectivamente, de Nuevas Generaciones de Oviedo y Asturias. Manu Purón leyó un manifiesto recordando el espíritu de consenso y confianza en el futuro que rodeó el nacimiento de la Constitución, pero también el momento "histórico" que ésta atraviesa, ya que está siendo "especialmente maltratada y desprotegida", por lo que es necesario "subrayar el legado histórico, político y social de los padres de la Constitución: Gabriel Cisneros, Miguel Herrero, Gregorio Peces Barba, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Roca, Jordi Sole Tura y nuestro presidente, Manuel Fraga". Añadió que la Constitución "es más que una ley, nuestra seña de identidad".

Andrés Ruiz, por su parte, dijo que "la Constitución es la mayor garantía de libertad de los españoles, y es necesario en este momento reivindicarla frente a aquellos que negocian su ruptura entre Waterloo y Ginebra, una ruptura que ya no pasa ni siquiera por Barcelona, que se negocia fuera de nuestro país, alentada por quienes quieren la secesión". Añadió que "la Constitución es una garantía de solidaridad entre regiones, nunca hubiésemos tenido una obra como la Variante de Pajares sin ella, y no podemos olvidar esa solidaridad porque somos la región de España que más la necesita para pagar nuestras pensiones".

Para Ruiz, "la Constitución es el mayor logro el proyecto político de la Transición, de la mejor generación que hayamos tenido, porque nos dejaron un legado impagable. Cuando hoy que se confunde la firmeza política con la imposibilidad de hablar con el adversario, su idea de la política nos tiene que inundar". Y quiso personificar a esa generación en un gijonés, que fue rector de la Universidad de Oviedo, "el político más importante de la segunda mitad del siglo XX, Torcuato Fernández Miranda. Es por él que un cachito de la Constitución tiene acento asturiano".

Presupuestos del Principado

Respeto a los Presupuestos del Principado, Álvaro Queipo afirmó que el Gobierno de Barbón “no tiene ningún interés en que el PP participe en su aprobación, porque prefiere el pacto de las tres izquierdas que nutre con Podemos la pata que le faltaba al bipartito PSOE-IU”. El presidente popular reiteró que las presentadas "no son las cuentas que Asturias necesita, aunque vamos a hacer todo lo posible para mejorar el texto a través de enmiendas. Depende de la voluntad del Ejecutivo”.