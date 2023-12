"La música ha sido muy importante para la unión social de los asturianos en Madrid"

Gonzalo Fernández Ruiz de Zuazo ya se inició, a los tres años, en el mundo de la música y el folclor asturiano. Pero lo hizo en Madrid, donde nació, gracias a su abuelo Salvador Fernández, entonces tamboritero del grupo folklórico L’Alborá del Centro Asturiano de la capital. A los 9 años recibe clases de baile asturiano y a los 12 de gaita. En el año 2009 debuta como gaitero y, en 2012, como profesor de gaita y percusión. Gonzalo Fernández Ruiz de Zuazo también habla y escribe en asturiano. Su pasión y amor por la música y las tradiciones asturianas, vividas y sentidas desde la capital de España, no tiene fin. En el año 2019 se graduó en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad Autónoma de Madrid y el año pasado superó, en el Conservatorio de Oviedo, el grado profesional de gaita asturiana. Además tiene un master de investigación en música española e hispanoamericana.

Forma parte de la junta directiva del Centro y también está al frente de la dirección de la banda de gaitas El Centru, lo que no le ha restado tiempo para lograr la máxima calificación con un trabajo fin de Máster en la Universidad Complutense titulado "El Centro Asturiano de Madrid (1881-2023). Práctica musical y expresiones identitarias".

–Nada menos que la máximacalificación con un trabajo de fin de máster con el que... ¿Qué ha perseguido?

–Entre los objetivos de mi trabajo está reflejar cómo ha influido la música en la identidad de los asturianos en Madrid y cómo ha servido de nexo de unión y mantenimiento de las raíces a través de las interpretaciones musicales en esta institución, desde su fundación. De hecho la música ha sido un elemento muy importante y fundamental para la unificación social de los asturianos en Madrid desde siglos. En el trabajo lo que hago es una revisión histórica sobre la práctica musical y las expresiones de identidad asturiana en el Centro Asturiano.

–En más de una ocasión ha reseñado que, antes incluso de crearse el Centro Asturiano de Madrid en 1881, ya había gaiteros haciendose oir en la capital de España....

–Si. Hay muestras iconográficas, pinturas anteriores a la creación del Centro, que presentan a grupos de personas bailando en torno a la figura de un gaitero a orillas del río Manzanares.

–¿Cómo fue la actividad musical en la entidad desde 1881?

–Entre otras cuestiones, exploré los repertorios interpretados por músicos y agrupaciones del Centro, en Madrid. Esta actividad musical se puede diferenciar en dos etapas; una primera parte entre 1881 y 1936 hasta la guerra civil. Hay que recordar la creación de una escuela de enseñanza gratuita y también de la Sociedad Demológica Asturiana, que se preocupaba por recuperar sones tradicionales y también celebraban veladas literarias y musicales en los salones de esta institución donde intervinieron, entre otros, Ramón de Campoamor, que fue uno de los presidentes. Otras figuras importantes en la primera etapa fueron Vital Aza, Juan Menéndez Pidal o Eduardo Martínez Torner, entre otros.

–¿Se mantienen grupos musicales que se formaron a partir de los años cincuenta en el Centro, verdad?

–Sí, se mantienen. Está el coro Ecos, la agrupación de baile L’Alborá y la banda de gaitas del Centru, que actualmente dirijo yo. También hubo un cuarteto vocal que se mantuvo hasta el año de 1999.

–¿Se llevó alguna sorpresa en su proceso de investigación "buceando" en los archivos del Centro Asturiano de Madrid?

–Este trabajo me ha dado muchas satisfacciones pero especialmente una grande ha sido la recuperación del himno del Centro Asturiano de Madrid, "Ausencias de la tierrina", con música de Antolín de la Fuente Clá y textos de José León Delestal. Se trata de una pieza que no fue compuesta para interpretar como un himno social, sino una obra hecha para el Cuarteto de Asturianía, una formación musical que hubo en el centro. Con su disolución la composición se dejó de interpretar. Ahora he podido hacer una recuperación de ese himno y dar a conocer que está ahí.

–¿Existen algunos temas con mayor arraigo y que toquen más la fibra a los asturianos y asturianas que viven en Madrid y se reúnen en el Centro Asturiano para sentirse más cerca de la tierrina?

–Las populares tienes más poder, más fuerza, influyen porque aflora el sentimiento de asturianía pues son letras que, en muchos casos, aluden a la emigración y a la añoranza.

–¿Nació usted en Asturias?

–No, nací en Madrid, soy nieto de asturianos. Mis abuelos por parte de padre son de Belmonte. Mi abuelo fue quien me inculcó el amor por la música asturiana y todos los valores asturianos. Él tocaba el tambor en el grupo de baile del Centro y desde muy pequeñín iba con él y le seguía cuando actuaba como tamboritero de los gaiteros. Mi abuelo fue un informante fundamental para conocer a fondo la institución. Por otro lado, siempre que puedo me escapo a Asturias porque, aunque haya nacido en Madrid, me siento asturiano y prueba de ello está toda mi actividad en relación a la cultura asturiana y sus tradiciones.

–¿Le influyó su abuelo a la hora de interpretar algunos temas concretos?

–Siempre me animó a aprender las piezas que tocaban los gaiteros que él acompañaba al tambor. Para mí dos de ellos fueron muy importantes: Manolo Cano y Rogelio Fernández, de los que aprendí muchísimo y de los que hablo en mi investigación. Quizá no se ha incidido mucho en su estudio desde Asturias, no por ser menos importantes sino por el hecho de estar fuera, y por eso me vi en la necesidad de ponerlos en valor.

–¿Cómo se siente en el Centro Asturiano de Madrid?

–Como tantos asturianos que allí se reúnen. Como en casa.