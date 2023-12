Rebeca Torró y Arcadi España, dos valencianos claves en el Gobierno para el futuro inmediato de Asturias

La designación de Rebeca Torró como secretaria de Estado de Industria y de Arcadi España como secretario de Estado de Política Territorial despeja algunas de las incógnitas más relevantes del segundo escalón del Ejecutivo de Pedro Sánchez en relación a asuntos importantes para el Principado. La «número dos» de Jordi Hereu sustituirá en el cargo al gijonés Pachi Blanco y tendrá que hacer frente a movimientos de gran relevancia (algunos en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica) como la inversión en Arcelor. Por su parte, España deberá tomar decisiones sobre el nuevo encaje de Cataluña y sus consecuencias para el resto desde el departamento que dirige Ángel Víctor Torres.

Una de las sorpresas de los últimos nombramientos de altos cargos en Madrid ha sido Rebeca Torró. No porque esta valenciana no estuviera en quinielas desde hace semanas ni porque no haya estado cerca de puestos en el Gobierno en el pasado, sino porque parecía inviable dado su papel de portavoz en el parlamento de su región de los socialistas, grupo que queda descabezado ahora con su salida hacia Madrid y la de Arcadi España, síndico adjunto. Torró ejercía en la mañana de ayer como síndica, aunque ya sabía que por la tarde le esperaba un tren hacia la capital. Se convertía así en la sustituta del asturiano Pachi Blanco.

Esta vez, sí. Porque hace año y medio, cuando fue ascendida por el presidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig al rango de consellera (de Política Territorial, para ocupar la vacante que dejaba Arcadi España), Moncloa se había interesado ya por ella para un puesto en el Gobierno, siempre dentro del área económica e industrial, la que le toca ahora. Entonces, Presidencia de la Generalitat (Puig) pidió que se quedara con la idea de hacerla consellera, como fue. Ahora no ha importado su puesto en el grupo parlamentario, el papel de contrincante de Carlos Mazón en las sesiones de control de las Corts. Ha importado más conquistar una cartera de gestión importante para la agenda valenciana, con la gigafactoría en el punto de mira.

La carrera política de Torró (Ontinyent, 1981) –especialmente su auge en los últimos años– está marcada por tres hechos, y no siempre felices. Su ascenso no ha estado exento de escalones complicados de superar. El primero es la caída política del expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez tras ser detenido en el marco del caso «Alquería» (fue absuelto cinco años después). Torró optó por la fidelidad al partido por encima de la amistad y su buena relación (hasta entonces) con el alcalde de Onteniente. Aquello le costó sinsabores personales, pero en la dirección del partido empezó a verse su valor por sí misma, sin el apoyo de otros que la protegieran y auparan.

El segundo episodio que catapulta la vida política de Torró es la pandemia. Como secretaria autonómica de Economía formó parte del equipo reducido que se creó en torno a Puig en Presidencia en los momentos más duros. Tuvo así un papel protagonista en la compra de urgencia de material sanitario de protección.

Su crecimiento en cargos públicos lo remacha la gestión para conseguir que la gigafactoría de baterías eléctricas de Volkswagen se instale en Sagunt. Puig ha reconocido en más de una ocasión que la actuación de Torró para atraer la inversión millonaria fue determinante. Estuvo en primera línea de la negociación.

El puesto ahora de esta licenciada en Derecho como secretaría de Estado de Industria es un elemento de seguridad adicional para una inversión catalogada en su momento como la más importante en la Comunidad Valenciana en cincuenta años. Pero no sólo deberá mirar a su tierra. En Asturias, sin ir más lejos, deberá hacer frente a asuntos tan cruciales como el desarrollo de la inversión de Arcelor, con una subvención ya aprobada de 450 millones, los Pertes ligados al naval o a la descarbonización o la lucha por captar una fábrica de coches eléctricos de la multinacional china BYD.

Arcadi España

La noticia saltaba antes de que se imprimiera en el BOE, algo que a un purista como Arcadi España siempre inquieta, pero ya no valía la respuesta que el eterno escudero del expresidente valenciano Ximo Puig venía repitiendo desde hace semanas, cuando sonaba su nombre para algún cargo de alta representación: «Estoy más cerca de ser secretario general de la OTAN...». También lo repetía estos días, cuando circuló el rumor de Política Territorial. Así es la vida. Puig no será el ministro de esta área, la que más encajaba con su trayectoria y características, pero su «hereu» será pieza clave en el departamento, a cuyo frente está el expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres. Es la prueba de que Pedro Sánchez y Ferraz están diciendo mucho en la confección del segundo escalón. La política de estos tiempos está llena de paradojas.

¿Quién es Arcadi España? Un perfecto desconocido fuera de la Comunidad Valenciana, pero el engranaje fundamental en los ocho años de presidencia de la Generalitat de Ximo Puig. Su mano derecha, su colaborador de máxima confianza en la primera legislatura como director del gabinete de Presidencia. Y su extensión en el Consell en la segunda, como titular de Territorio en primer lugar y luego de Hacienda. España ha sido un vicepresidente sin cargo, para que se entienda.

La designación lo devuelve ahora a la primera línea de la gestión política, en un puesto clave para la agenda valenciana. Aunque este Gobierno se ha demostrado muy «monclovita», Política Territorial debe tener un papel clave en el modelo de España. O de las Españas. Habrá que ver hasta qué punto tiene algo que decir en el encaje de Cataluña, pero en teoría el sintagma «política territorial» debería incluir algo de eso. De talante dialogante y moderado (para los más cercanos la palabra socialdemócrata se inventó para él, con lo bueno y lo malo), en alguna parte de ese encendido debate le tocará entrar. La designación reaviva asimismo la carrera política de Arcadi España después de un breve paso como síndico adjunto socialista en las Corts.

Con Arcadi España se cumple aquello de que la vida avanza en espiral. Vuelve a Madrid, donde empezó a fajarse políticamente: se estrenó en tiempos de Rodríguez Zapatero como asesor del Ministerio de Trabajo y, después, en el Ministerio de la Presidencia. Vuelve con el pelo más blanco y otras maletas: la de exconseller y miembro de la ejecutiva federal del PSOE desde 2021. Aquel día de octubre, al ser proclamado, primero abrazó a Puig y luego a Sánchez (en los gestos está el discurso).

Economista de carrera (fue alumno de Vicent Soler en las aulas), a España el socialismo le viene en vena: es hijo de un histórico del partido en la comarca de la Ribera. Desde Asturias se le mirará con lupa en cuanto tenga que tomar decisiones que afecten a la financiación autonómica y asuntos con la vertebración del territorio.