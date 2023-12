Barbón, tras el choque con IU por las políticas eólicas: "El Gobierno está engrasado"

Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, salió ayer al paso tras el último choque entre los dos miembros del Gobierno regional, el PSOE e Izquierda Unida, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA. La dirección de IU dio un golpe encima de la mesa hace días y tildó de "disparate" los planes de facilitar la instalación de molinos de viento en la zona central de Asturias que plantea Nieves Roqueñí, consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico. "Estamos al límite de nuestra paciencia", dijo la dirección del socio minoritario del Gobierno, que solicitó además la intervención del propio Barbón.

El líder del Ejecutivo quitó ayer hierro al asunto ayer en la sede de la FSA tras la reunión de la comisión ejecutiva y se mostró incluso sorprendido por la polvareda interna. "El Gobierno está bien engrasado, es sólido, progresista y reformista y es muy consciente de que no le puede fallar a los asturianos y asturianas. Cuando el Gobierno tiene que definir una materia común lo hace conjuntamente con los dos proyectos políticos que están en el Gobierno", aseguró Barbón, que dijo conocer la postura de su socio de Gobierno por lo publicado en LA NUEVA ESPAÑA. "Yo no conocí ningún choque. No me llamó nadie para decirme que había malestar. A veces, se quieren convertir en choques las posiciones políticas y escucho tensiones que no tienen repercusión", recalcó el Presidente. Barbón, además, desveló los cambios que planteará en la última reunión del Comité Autonómico, que se celebrará el próximo 23 de diciembre.

Por un lado, propondrá que el actual consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, se incorpore a la Ejecutiva de la FSA. Paralelamente, la idea de Barbón es que Álvaro Valle, que es secretario ejecutivo de políticas LGTBI, sea el nuevo responsable de las áreas de Medio Ambiente y Planificación Territorial. Además, el plan es crear tres nuevas secretarías ejecutivas territoriales, que ocuparían Mercedes Otero (Suroccidente), Carlos Valle (Noroccidente) e Iván Allende (Oriente). Lucía Falcón sería el tercer movimiento, pasando a la secretaría de Cultura y Deportes.

Barbón no perdió la ocasión para poner en valor los presupuestos del año que viene y pidió al PP votar a favor: "Tienen una oportunidad de oro". Además, en clave nacional, condenó las palabras de Santiago Abascal, líder de Vox, que dijo que "el pueblo querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez". Barbón tildó las declaraciones de la "extrema derecha" de "lamentables" y pidió que "bajen el tono". Además, exigió a Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP con quien dijo que tiene buena relación, que rompa todos los pactos con Vox. "Alberto me desconcierta", aseguró.

La vicepresidenta Llamedo dice que "habrá una voz única y el diálogo será discreto"

Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, también se pronunció ayer sobre el último choque entre los dos miembros del Ejecutivo regional, el PSOE e Izquierda Unida, a raíz del plan eólico. "Ese asunto es objeto del acuerdo del Gobierno de Asturias y está en la hoja de ruta. Hay un diálogo discreto y sosegado y habrá una voz única sobre este asunto. Lo afrontamos con diálogo y de manera discreta", zanjó Llamedo en Infiesto, donde presentó las cifras de su área para el presupuesto del Principado. Las palabras de la Vicepresidenta tuvieron lugar antes de la comparecencia de Adrián Barbón y reflejan la postura del PSOE después de que IU tildará de "disparate" los planes de Nieves Roqueñí, consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico.