Cogersa aprueba la subida de tarifas al faltar un concejal del PP de Oviedo

El Principado logró aprobar por los pelos en la junta de gobierno de Cogersa las nuevas tarifas de la basura mezclada –la llamada "bolsa negra"–, que se elevan hasta los 96 euros por tonelada. El viaje a Estados Unidos del concejal popular ovetense José Ramón Pando para visitar a su familia resultó providencial para la presidenta de Cogersa y consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico. Nieves Roqueñí consiguió la aprobación de las cuentas del consorcio para 2024 y la subida de tarifas por la mínima y aun contando con que el voto del Principado representa un 20 por ciento.

El sistema de votación en la junta de gobierno de Cogersa está ponderado. Todos los municipios están representados con dos personas, pero su voto no vale lo mismo, sino que se reparte proporcionalmente a la población de cada concejo. Así, el voto de cada uno de los ediles de Gijón representa más de un 10% y el de los ovetenses se sitúa en torno al 8%.

Los ediles del PP se fueron organizando los últimos días para votar a bloque contra una subida de tasas que consideran "injusta" y que evidencia "un fracaso de gestión en Cogersa", pero no partían con mucha esperanza de éxito. La sorpresa vino cuando comprobaron las numerosas ausencias de representantes de concejos socialistas (entre ellos el alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", o del regidor llanerense, Gerardo Sanz).

Las sillas vacías elevaron las posibilidades de los concejales del PP, pese a que también contaban con algunas ausencias. En la junta de gobierno no es posible la delegación de voto ni sustituir a representantes. Finalmente, el resultado quedó en un 37,30% a favor de los presupuestos y la subida de tasas y un 35,32% en contra. De haber asistido el ovetense Pando (que ya había comunicado con antelación su ausencia) las cuentas para 2024 habrían quedado rechazadas.

La lección que ha aprendido el Principado es que la mayoría socialista en la junta de accionistas de Cogersa no puede dejarse a la suerte en esta legislatura. "En esta ocasión no se hicieron llamadas para pedirnos acudir", señalaban ediles socialistas. Otros indicaban que las reuniones del órgano deberían celebrarse preferentemente a la tarde, para favorecer la asistencia del mayor número de concejos. Ángel García, alcalde de Siero, aseguró que no acudió por motivos de agenda y Gerardo Sanz, regidor de Llanera, afirmó que no había recibido la convocatoria.

Pasado el sobresalto, Nieves Roqueñí se felicitó por la aprobación de las cuentas y las tasas e insistió en que la subida para la bolsa negra (el material reciclable separado no tiene coste para los concejos) obedece a exigencias legales y a un "cambio de modelo". Animó a regidores y ciudadanos a elevar el reciclaje para rebajar costes. Pero entre los ediles del PP el discurso no cala. "Es una normativa estatal establecida por el PSOE, pero además hay municipios con muchos pueblos en los que no es posible hacer reciclaje porque no hay contenedores cerca", insistió Cristina Vega, de Cangas del Narcea.

Las cuentas para 2024 ascienden a 16,4 millones (un 38,6% más) y las inversiones se incrementan un 10%. Roqueñí destacó que habrá dinero para compensar los gastos de los municipios, en especial en la gestión de los puntos limpios.