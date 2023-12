Fernández Sariego, que trabajó como ferroviario en Pajares, se estrena en la Variante y pide conservar el viejo trazado

La evidencia de que la Variante "hacía mucha falta" y unas ganas de atravesarla refrenadas durante decenios se mezclan ahora con "un poco de pena". José Pablo Fernández Sariego, lenense de San Feliz, ferroviario casi recién jubilado, dedicó una vida laboral de más de cuarenta años a vigilar la rampa de Pajares, recorriéndola arriba y abajo en infinidad de viajes en vagoneta, y acaba de ver llegar uno de los primeros alvias que para en Pola de Lena después de atravesar la Variante de Pajares. De pronto, el tren no viene ya de donde siempre, de la vía de la izquierda según se mira al sur desde la estación lenense. De repente, por fin, los convoyes ya no se desvían para esquivar el flamante primer túnel de la Variante –o el último, según se mire– que llevaba tantos años vacío, esperando a la salida de la Pola a que emerja de su oscuridad el morro de la locomotora. Eso ya ha pasado, tenía que pasar, y ahora Sariego no puede esperar a que llegue el día 18, la fecha de su billete para experimentar el paso por debajo de un puerto que en superficie se sabe "casi de memoria".

Se agolpan los recuerdos y de algún modo toda esta despedida también es triste, pero la rampa "estuvo bien para lo que estuvo", concluye. Dice, no obstante, a él le "prestaría" que lo que fue otro prodigio de la ingeniería, emblema de la modernidad del siglo XIX, "se mantuviera en uso. Incluso aunque no fuera ya como vía férrea, aunque sobreviviera reconvertida por ejemplo en senda cicloturista", aventura. De momento, la vía de Pajares permanece abierta para permitir el paso del tren de media distancia con paradas entre Gijón y Valladolid, declarado de obligación de servicio público, pero Sariego no querría que a más largo plazo se perdiera en el tiempo la historia del revirado y complejo trazado que fue su oficina durante más de cuatro decenios de trabajo en Electrificación, en la vigilancia y el mantenimiento de la catenaria... Habla un vecino de San Feliz, parroquia de la Pola, que casi debutó en Pajares con el gravísimo accidente del "túnel 50", cuando en febrero de 1978 la colisión de un tren cisterna de gasoil con una locomotora de mantenimiento dejó siete muertos en Congostinas, "tres maquinistas y cuatro compañeros". Casi lo primero que Sariego recuerda del ferrocarril son las llamas saliendo del interior "como un soplete" y el reguero de gasoil por la boca del túnel... Su vida laboral discurrió desde ahí en paralelo a estas vías, y a la rutina diaria de los recorridos de revisión, arriba y abajo en vagoneta, de Pola de Lena a Busdongo, de Busdongo a Pola de Lena, liberando trenes averiados, comprobando estructuras y a veces sufriendo. Nieve y frío hubo mucho, pero lo último complicado fue el sorprendente temporal otoñal de octubre de 2018. "Salimos un sábado a las ocho de la tarde" a cortar las ramas de un árbol para permitir el paso de un tren "y no pudimos volver hasta la misma hora del domingo... Era el fin de semana en el que se cambiaba la hora, así que estuvimos atrapados 25 horas". Su memoria de la rampa es la del último medio siglo de historia del puerto, la que va del fuego en Congostinas a la nieve del último gran temporal de los muchos que recuerda. Oyéndole contar anécdotas se entiende rápidamente por qué no conviene echar a perder la vieja vía de puerto, y con ella una obra de ingeniería que tuvo en su tiempo una envergadura comparable a la de la Variante. Sariego, que se ha dedicado a esto, sabe bien que el mantenimiento será el principal obstáculo. "Es caro". Ha escuchado las voces que plantean posibles nuevos usos para la rampa y él también quiere que siga abierta, pero la experiencia le hace saber que no va a ser fácil. Y siendo cierto lo que se arguye de que no cuesta mismo mantener el trazado para el uso intensivo que ha tenido hasta noviembre –con decenas de trenes diarios entre los de viajeros y los de mercancías muy pesadas– que dejarlo libre como espacio de pruebas, vía de respaldo o trayecto turístico, también lo es, eso dice su ojo experto, que al menos "un mínimo mantenimiento habría que hacer". Hay 65 túneles que atender, y dentro de ellos "el terreno tira", afirma, y "hay que mantener abiertas las cunetas" para que corra el agua como debe... Esta vía es complicada y habría mucho que hacer, pero el trazado tiene un valor y una belleza inmensas, con estaciones sin acceso rodado, como la de Navidiello. Y sería evidentemente "una pasada" que se encontrase la fórmula y el dinero de dejar esta parte de la historia de Asturias en condiciones de ser visitada y recordada. Lo ideal, "con un tren turístico", se moja. De momento, cuenta las horas para pasar por debajo el día 18. Y a Sariego, tras décadas de experiencia, todo esto le gustaría verlo "en la máquina".