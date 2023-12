El Principado denunciará "donde sea" un reparto "injusto" del perdón de la deuda

Un año y medio después del último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) –el órgano en el que el Gobierno central y las comunidades autónomas debaten su sistema de financiación y sus reglas fiscales– el primero de la legislatura, celebrado ayer en Madrid con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de nuevo al frente, tuvo como tema nuclear el acuerdo de investidura entre PSOE y ERC para condonar a Cataluña 15.000 millones de euros de deuda contraídos con el Gobierno central. Cataluña no estuvo presente. A este respecto, el consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, advirtió tras la reunión de que, para él, "Asturias es lo primero", tal como ha afirmado en diversas ocasiones Adrián Barbón. "Si la cantidad [de la deuda condonada] no es justa con Asturias y con la corresponsabilidad fiscal, lo denunciaremos donde haga falta", destacó. "Seremos muy rigurosos para que la condonación afecte a Asturias en un sentido de igualdad y con carácter equitativo con respecto al resto de comunidades autónomas", añadió Peláez.

No obstante, el consejero asturiano también apuntó que Montero dejó claro en la reunión que "habrá un criterio equitativo y objetivo" en el reparto de la condonación de la deuda autonómica y que "a comienzos de 2024 se conocerán cifras concretas" de su reparto por regiones. Peláez insistió en que, en ese sentido, María Jesús Montero lanzó un "mensaje de tranquilidad" a los consejeros del ramo.

Asturias es, de hecho, la única comunidad autónoma gobernada por el PSOE con una postura de cierto apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez en esta cuestión, ya que Navarra no participa en el CPFF al no estar en el régimen común (es comunidad foral), y Castilla-La Mancha, presidida por Emiliano García-Page, se sumó a los once territorios gobernados por el PP en su crítica por el trato "singular" del Ejecutivo a Cataluña y la acusación de que ambos mantienen una negociación bilateral.

Así, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, arremetió con dureza contra ese "privilegio" para Cataluña. El dirigente advirtió de que desde su Gobierno usarán "todas las herramientas jurídicas" a su alcance para evitar que esa relación bilateral se produzca. "Estamos totalmente en contra", señaló el consejero, que estableció la siguiente metáfora: "Mientras la mayoría de las comunidades comen el menú del día, hay otras que quieren comer a la carta".

Sin reuniones aún

Durante el Consejo, que se alargó cuatro horas, Montero sostuvo que Pedro Sánchez "no está negociando" la financiación autonómica de manera bilateral con Cataluña, algo que contrasta con la versión de ERC y Junts. Sobre la condonación de la deuda a las autonomías, Montero aplazó ese debate al próximo mes de enero. En la rueda de prensa posterior al encuentro, la ministra confirmó que no ha existido ninguna reunión aún con la Generalitat, aunque no descartó que pueda haberla en el futuro. Además, tendió la mano al PP para llegar un acuerdo que permita reformar el modelo de financiación autonómica.

El mensaje de la ministra no disipó los recelos de los consejeros autonómicos. La madrileña, Rocío Albert López-Ibor, explicó que varias comunidades le han pedido explicaciones sobre la presunta negociación bilateral y afirmó que la ministra quiso que constara en acta "que no hay ninguna negociación bilateral con Cataluña". "La ministra ha dicho que no es cierto, por lo que alguien no está diciendo la verdad", agregó la consejera de Hacienda de Andalucía, Carolina España.

La ausencia de la consejera catalana de Hacienda, Natàlia Mas Guix (ERC), dio munición a los consejeros del PP, que aseguraron salir de la reunión "decepcionados" y "preocupados".

Así, Carolina España advirtió de que esta ausencia es una "falta de respeto al resto de comunidades y al CPFF" y que "se pone de manifiesto que cuando hay acuerdos bilaterales se rompe la igualdad entre españoles y el principio de solidaridad entre las comunidades autónomas". Y la consejera de la Comuniad Valenciana, Ruth Merino, reprochó que "el orden del día pareciera pactado a la agenda de Puigdemont".

Peláez advierte de que las regiones del PP puedan bloquear en el Senado el límite de déficit

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, aseguró ayer que salía "preocupado" de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por el hecho de que comunidades autónomas gobernadas por el PP hayan votado "en clave de bloqueo contra los intereses de sus propios territorios". Dichas regiones se opusieron a que el objetivo de déficit de las autonomías sea del 0,1% del PIB en 2024. "Han votado todas al unísono en contra, cuando ellas mismas han presupuestado con ese escenario del 0,1% de déficit; parece que hay una consigna clara", señaló Peláez, que recordó que dicho porcentaje ha de ser aprobado más tarde por el Congreso y el Senado. "Espero que el PP no sienta la tentación de bloquear este acuerdo en el Senado y que las comunidades autónomas no podamos incurrir en ese déficit", advirtió. Por otro lado, María Jesús Montero indicó las regiones el volumen de las entregas a cuenta que se les entregarán el próximo año como resultado de la liquidación de ingresos de 2022: 154.467 millones de euros, un 14,9% más que en 2023, tras elevar la cuantía en 20.000 millones.