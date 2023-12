La reflexión que abre el reventón turístico del puente en Asturias: "Es nuestro gran reto"

La masiva afluencia de visitantes registrada en Asturias durante el pasado puente de diciembre, colofón a un año que marcará un récord histórico con más de 2,5 millones de llegadas, ha puesto sobre la mesa la necesidad de cambiar el modelo turístico de la región. Administraciones y empresarios coinciden en que es necesario escalonar esta actividad, es decir, desarrollar políticas que sean capaces de captar turistas durante todo el año y no solo en fechas muy señaladas. Según explican, es la única forma de esquivar en el corto plazo la masificación.

La palabra que más se repite en los despachos es "desestacionalizar", que no es otra cosa que potenciar que los turistas no solo conozcan Asturias en verano o en los grandes puentes festivos como el que acaba de concluir. En esas fechas la saturación empieza a ser evidente y desborda ya todas las previsiones. Los diferentes actores implicados –Principado, ayuntamientos, hosteleros, hoteleros, responsables de alojamientos rurales y titulares de alquileres vacacionales– tienen claro el diagnóstico, que indica altos grados de ocupación en verano y mucho más bajos en invierno, lo que conviene ir equilibrando. Un dato clarificador: en los hoteles asturianos la media de ocupación anual se sitúa en el 46%. En verano llega al 95%. Otro: numerosos hoteles y establecimientos tienen que cerrar en invierno por falta de visitantes, mientras que en julio y en agosto muchos no dan abasto para atender a todos los turistas.

De ahí que "el gran reto", según coinciden varias voces, pase por ampliar el foco y hacer una oferta atractiva que abarque todo el año. El desafío de la región es mayúsculo y la moral alta, porque Asturias tiene herramientas, coinciden todas las partes, para llevar a cabo el plan y trazar diferentes estrategias. "Tenemos muchas armas para competir. La clave es tener actividades todo el año y las pruebas deportivas son un buen ejemplo", explica José Luis Álvarez Almeida, presidente de la patronal de hostelería y turismo Otea. Almeida pone el foco en la importancia de la alta velocidad: "En Madrid hay seis millones de personas que salen cada fin de semana y hasta la llegada del AVE tenían a Asturias a cuatro horas y media en coche. Ahora ese paradigma cambia y podemos aprovecharlo para seguir haciendo una región atractiva y cómoda. La promoción, que no está siendo mala, es básica, y además tenemos la segunda comunidad más segura de España, algo valorado por los visitantes". Según el máximo representante de Otea, también es clave seguir apostando por el turismo de congresos. Y da un motivo de peso: "Muchas veces, el que viene para un congreso luego repite, por tanto, ya está captado para regresar". En el Principado, con matices, comparten estos parámetros de la patronal. "Asturias ya es una marca consolidada y cada vez más apreciada. Ahora se trata de darle un empujón definitivo, convertirla en un destino los 365 días del ejercicio. No se trata tanto de contar con más afluencia en verano, sino de lograr que el Principado sea un destino apetecible en cualquier época, ya sea para participar en un congreso, realizar una escapada de fin de semana, venir a esquiar o a conocer nuestro patrimonio cultural", dijo ayer Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, que tiene las competencias en Turismo.

Potenciar la bautizada "desestacionalización" podría también tener otros beneficios que se busca, que pasa por hacer extensible lo atractivo de Asturias más allá de las clásicas zonas turísticas, para que otras zonas se beneficien de la llegada de visitantes. Ahí tienen mucho que decir los hoteles rurales, que también ven una oportunidad. "Tenemos que trabajar para el AVE tenga lanzaderas y conexiones para que los turistas puedan coger un coche de alquiler e ir a los pueblos. Hay muchos hoteles de zona rural que en invierno tienen que cerrar porque no les sale a cuenta y no les merece la pena abrir", dice Jaime García, presidente de la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias (ARCA).

Manuel Herminio García, presidente de la Asociación Asturiana de Titulares de Viviendas Turísticas, coincide en la oportunidad que tiene Asturias: "El boom por la Variante se produce y puede extenderse a todo el año, tenemos un atractivo especial y hay que cuidarlo haciendo una oferta adecuada". Las viviendas turísticas, que van en aumento, son también una parte fundamental para atraer visitantes y solo en Asturias hay más de 6.000. "Nosotros solo pedimos que nos dejen trabajar", dice García. En los ayuntamientos de las ciudades asturianas parecen también tener claro que el futuro pasa por "desestacionalizar", teniendo en cuenta que en temporada alta la ocupación roza el lleno.

"Un destino turístico es algo vivo y, por tanto, tiene que estar en proceso de cambio constante para adaptarse a las nuevas tendencias de un mercado cada vez más competitivo y responder a las demandas de los viajeros cada vez más digitalizados y concienciados con el cuidado del medio ambiente", asegura Alfredo Quintana, concejal de Hostelería y Turismo de Oviedo (PP). "Hay mucho margen de mejora en los meses de temporada baja. No tendría sentido buscar un aumento en julio, agosto o los puentes como los que acabamos de pasar. No podemos permitirnos el riesgo de perder ni habitantes ni negocios tradicionales. Nos enfrentamos al reto de gestionar el éxito turístico desde la sostenibilidad con la ciudadanía y el comercio local", explica por su parte Ángela Pumariega, vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación de Gijón (PP).

Raquel Ruiz, concejala de Turismo y Hacienda de Avilés (PSOE) y presidenta de la mancomunidad turística comarcal, celebra que las cifras de actividad en el sector de este año "son mejores que antes de la pandemia, especialmente, las del turismo internacional". Otro de los aspectos positivos que resalta es "el crecimiento del turismo en meses de temporada baja, en septiembre y octubre hemos recibido más turistas que otros años". El reto, pues, es compartido: mejorar en invierno sin perder el éxito de verano.