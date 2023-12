Amalio Telenti Asensio se encogía ayer un poco de hombros: "Me dan un premio por habérmelo pasado bastante bien, y eso me resulta sospechoso". El doctor, ante el público que abarrotaba el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, acababa de ser galardonado, en la categoría a la Trayectoria, en la primera edición de los Premios Salud que organiza este periódico con el patrocinio del Principado de Asturias y el Centro Médico. Junto a él, vicepresidente ejecutivo de la compañía farmacéutica Vir Biotechnology recibió también su premio, en la categoría a la Proyección, la médico Paula Jiménez Fonseca, oncóloga del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y coordinadora del Curso MIR de Asturias. Se lo dedicó a sus pacientes: "Me debo a ellos, son los que me han dado fuerza para poder investigar".

Telenti quiso dedicar el protagonismo a su hermano, Mauricio Telenti, que se jubila este mes, y recordó que la innovación, un término que a veces no se utiliza correctamente, requiere una "inversión masiva" que muchas veces no llega y que hace que descubrimientos científicos avalados sobre el papel nunca lleguen a trasladarse a la práctica. Defendió, por eso, "la aceptación del papel de la industria" y su "heroicismo" a la hora de poner sobre la mesa esas inversiones masivas. "Equivocarse supone la muerte de la compañía. Solo te puedes arriesgar una vez", dijo. Y señaló que el premio "es de todos" los sanitarios asturianos: "Nos reafirma de lo que somos capaces". La doctora Fonseca, por su parte, recordó a su "maestro", Jaime Balandrón (impulsor del Curso MIR Asturias), a quien, reconoció, siempre ha querido parecerse. También a su compañero, el también doctor Alberto Carmona. Además, aconsejó a futuros investigadores saber rodearse de "buenos equipos" que sepan formular las preguntas adecuadas y nunca acaparar el protagonismo. "Yo no sería nadie sin mis compañeros", aseguró. 48 La puesta de largo de los Premios Salud, que reunió ayer a más de un centenar de profesionales y sanitarios, marcan una nueva etapa del suplemento SALUD que edita este diario mensualmente desde 2017 y que cumple, en palabras del consejero de Ciencia, Borja Sánchez, una "fantástica labor de difusión" del trabajo, a veces invisible, del gremio sanitario asturiano. "Lo que hacemos tiene que poder llegar a la gente, y esa labor solo la hacen los medios. Estos premios inician una nueva etapa, de la mano de los profesionales, para ganar esa difusión que aún nos hace falta", defendió. Los Premios Salud, tal y como explicó ayer Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica en Asturias, empezaron a gestarse hace ahora un año, cuando el suplemento SALUD había celebrado su quinto aniversario con una gala igual de concurrida. "Aquel acto nos dejó tan buen sabor de boca que quisimos consolidar la cita, dar un paso más en nuestra apuesta e incorporar novedades", señaló. La iniciativa tenía sentido. "Teníamos la convicción de que el sector sanitario tiene mucho talento que reconocer y que nosotros estábamos obligados a darle esa visibilidad", afirmó Rivero, que resumió también la trayectoria del suplemento en estos seis años: se han publicado 72 ediciones, con más de 1.500 páginas, y con la participación de más de 200 expertos. Sus contenidos se publican en todos los soportes, con una edición mensual en papel pero, también, en su edición digital y con una firme apuesta por lo audiovisual. "LA NUEVA ESPAÑA realiza una fantástica labor de difusión para que todo lo que hacemos llegue a la gente", asegura el consejero Borja Sánchez Los premios necesitaban de un jurado "de excelencia" y de un presidente, un cargo que ostenta con orgullo Alejandro Braña, prestigioso traumatólogo y vinculado durante años al Colegio de Médicos. El responsable destacó "la alta cualificación" de todas las candidaturas presentadas a esta primera edición y alabó el "compromiso" de este diario con su profesión: "LA NUEVA ESPAÑA cumple una destacada labor en la sociedad asturiana, ya no solo por su información, sino por la formación sanitaria, veraz, rigurosa y adaptada a la cambiante actualidad en la que se mueve el mundo de la salud". Braña presidió un jurado formado por Concepción Saavedra (consejera de Salud), Luis Antuña (presidente del Colegio de Médicos), José Antonio Vega (decano de Medicina) y Julio Bobes (presidente de la Real Academia de Medicina de Asturias), así como Pablo Álvarez, periodista de este diario y coordinador del suplemento SALUD, que ejerció como secretario. El grupo, reunido el 6 de noviembre, concedió el galardón a ambos premiados por unanimidad. "Son dos médicos extraordinarios, de altísima cualificación, y ambas unas personas entrañables, fantásticas", se congratuló Braña, que considera que estos nuevos premios son "una muy buena idea" y que reafirman el "compromiso" de este diario con sus lectores. "Una sociedad sana debe valorar el trabajo, y una sociedad inteligente detecta y enaltece a quienes se esfuerzan con mérito y lo demuestran", defendió. Pablo Álvarez, que fue también ayer el encargado de glosar a los dos premiados, destacó también el "privilegio" que supone a su juicio que LA NUEVA ESPAÑA realice "una apuesta tan decidida" por la publicación de informaciones sanitarias y aseguró que los dos galardonados de esta primera edición "ilustran como nadie la excelencia a la que este periódico quería dar visibilidad". Sobre Telenti destacó su paso "por algunos de los mejores centros sanitarios del mundo" y su labor, desde Human Longevity Inc., a la hora de investigar los primeros 10.000 genomas humanos estudiados en el mundo. Sobre Fonseca, el periodista puso en valor, más allá de su ya avalada trayectoria como oncóloga e investigadora, su profunda vocación divulgativa y su "cuidado por el factor humano" en su trabajo que tantas veces han destacado sus compañeros y pacientes. Los galardonados recibieron, además de la placa conmemorativa, una lámina con la ilustración de Covadonga Valdés Moré, que protagoniza este año la tradicional felicitación navideña de este periódico. Entregaron los premios Ángeles Rivero y Alejandro Braña, así como Gonzalo M. Peón y Eduardo Suárez, director y gerente, respectivamente, de LA NUEVA ESPAÑA. Los Premios Salud, con vocación de continuidad, se convocarán anualmente. Paula Jiménez Fonseca | Premio Salud a la Proyección "Mis padres me enseñaron a ser sacrificada y a pensar más en los demás" Le vino bien a Paula Jiménez Fonseca que en su entrevista de ayer en LA NUEVA ESPAÑA el titular ya adelantase que, aunque trata de ser fuerte, a veces no puede evitar llorar por sus pacientes. Emocionada, y "tremendamente agradecida", la oncóloga quiso dedicar su discurso de ayer a explicar algunas de las herramientas que, gracias al registro nacional de tumores esófago-gástricos que ella dirige, han podido ponerse en marcha. Destacó tres: la herramienta "Cisne" –que facilita la detección de factores de riesgo en casos de neutropenia febril–, la herramienta "Trasgu" –que identifica el mejor tratamiento para tumores neuroendocrinos– y la herramienta "Neoetic", que analiza la importancia de la consciencia pronóstica en la evolución el paciente. Fonseca defiende el concepto de la "verdad tolerable", de darle a cada paciente la información que pueda gestionar para que no se derrumbe. Dio las gracias, también, a su madre y a su padre (el también médico) Ángel Jiménez Lacave: "Ellos me enseñaron a ser sacrificada y a pensar en otros antes que en mí misma". Amalio Telenti | Premio Salud a la Trayectoria "Aún se piensa que la industria abusa y se beneficia del sufrimiento" Amalio Telenti tildó cariñosamente como "mentirosos" a los familiares y compañeros que le ensalzaron en un vídeo sorpresa proyectado ayer en el salón de actos para los galardonados. "Es el mejor regalo que me podríais dar", agradeció, sobre todo, por la aparición de su hermano, el también médico Mauricio Telenti, que destacó que el doctor, como su padre –el histórico experto en infecciones Amalio Telenti Rodríguez, fallecido prematuramente en 1982–, tuvo siempre la habilidad de abarcar muchos temas e investigación. En su discurso, el médico defendió la importancia de la industria en el sector médico y lamentó el carácter a veces "antitecnológico" que ve en Europa, donde sospecha que "se piensa que la industria abusa y obtiene beneficio a coste del sufrimiento de los demás". Defendió, al contrario, el papel de la industria para impulsar nuevos tratamientos. Pero el coste es inmenso. "En mi compañía tenemos medicamentos eficaces que no salen porque no vemos cómo recuperar la inversión", lamentó. La trinchera del antiguo Hospital General

El viejo y legendario Hospital General de Asturias estuvo ayer muy presente en la ceremonia de entrega de los Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑA. En el salón de actos de este periódico se dieron cita varios médicos prestigiosos que ejercieron en el recinto sanitario de El Cristo, como Francisco Arroyo (medicina interna), Juan Ramón Jiménez (radiodiagnóstico), Carlos Hernández Lahoz (neurología), José María Gutiérrez (cirugía vascular), Ángel Jiménez Lacave (oncología) o Fidel Asensio (medicina interna). Todos ellos fueron jefes de sus respectivos servicios. La concurrencia no era casual. Sin nadie pretenderlo, la figura de los premiados apuntaba al Hospital General, pues los padres de ambos ejercieron en este centro hospitalario: tanto Amalio Telenti Rodríguez (padre de Amalio Telenti Asensio) como el doctor Lacave (padre de Paula Jiménez Fonseca).