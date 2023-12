Ana Bahamonde: "No generamos riqueza, la mayor parte del PIB viene del turismo"

Ana Bahamonde, licenciada en Química por la Universidad de Oviedo y profesora en la Universidad de California Riverside, piensa en Asturias y le llega el olor del mar: "Cuando marché por primera vez fue para hacer el doctorado en Tarragona. Una de las cosas que más me sorprendió era la diferencia entre el olor del Mediterráneo, muy suave, y el olor del Cantábrico".

Desde niña siempre le gustó la ciencia "e investigar el porqué de las cosas. Durante el instituto estas siempre fueron mis clases favoritas y finalmente decidí estudiar Química en la Universidad, creyendo que esta sería la carrera de ciencias con más posibles salidas aparte de la enseñanza. Ahora trabajo de profesora, así que la enseñanza acabó siendo la salida, jajaja".

La mayor parte de sus amigas aún viven en Asturias, "pero muchas han tenido que cambiar de carrera o sacar varios másteres para encontrar trabajo. El mayor problema es la falta de empleo y la precariedad de los sueldos, que no son competitivos internacionalmente".

Tener una educación extranjera para encontrar un buen trabajo en Estados Unidos "es un obstáculo. Mandé el currículum a 50 ofertas y tuve dos entrevistas. Otra gente que trabajaba conmigo tuvo muchas más entrevistas. Menos entrevistas son menos oportunidades. Como europeos no sufrimos el mismo tipo de discriminación que otras nacionalidades, pero de vez en cuando sí que ves ejemplos que demuestran que ciertas partes de la sociedad te consideran ciudadana de segunda".

En Asturias, y España en general, la población media "tiene una calidad de vida muy alta, acceso a sanidad, escuelas públicas de calidad y títulos universitarios asequibles económicamente. Por ejemplo, la matrícula en Oviedo cuando yo me gradué eran unos 1.100 euros al año. Aquí 15.000 dólares al año se considera muy barato y la mayoría de las universidades privadas y famosas (como Harvard, Stanford...) cuestan unos 70.000 dólares al año entre matrícula y alojamiento. Se necesita ser de clase alta para tener una calidad de vida similar a la española".

El mayor problema de Asturias y España "es que no generamos riqueza, la mayor parte del PIB viene del turismo. Esto hace que los sueldos sean bajos y los trabajos cada vez más y más precarios".

Las dos personas que "más han afectado mis elecciones personales han sido mi padre y el profesor José Barluenga. Mi padre también trabaja como profesor e investigador en la Universidad y desde niña siempre lo he admirado. Barluenga fue mi profesor de Química Orgánica, nos solía decir que uno no compite con los que lo rodean en clase sino con otros estudiantes en todo el mundo que tienen tus mismos sueños y aspiraciones. Me recomendó ir a Tarragona a hacer el doctorado y viajar a otros países para aprender nuevas químicas".

El sistema universitario americano "es mucho mejor que el español para gente que está empezando de profesor. Aquí cuando te contratan tienes un periodo de prueba de 5-7 años para demostrar tu valía y aptitudes. Para ayudarte a empezar se nos otorga una suma de dinero, que se negocia antes de aceptar el trabajo, con la que puedes pagar a estudiantes, comprar instrumentos y equipar el laboratorio. En mi caso esta suma fue de cerca de un millón de dólares, bastante habitual para un profesor de Química. Esto en España no existe, y tienes que pedir prestados materiales a otros profesores y deber favores. La consecuencia de todo esto es que desde el inicio aquí tenemos libertad para tomar decisiones y empezar las líneas de investigación que nos intriguen. En contraste, en España cuando se empieza de profesor, hasta un cierto nivel sigues trabajando para otros profesores. La otra ventaja es que el departamento decide si tu trabajo durante este periodo de prueba es apto o no. De esta manera, es más difícil cometer graves errores a la hora de contratar a nuevos profesores".

La otra diferencia fundamental, explica, "es que aquí hay dos tipos de universidades, aquellas en las que el objetivo fundamental es investigar y otras en las que los profesores se centran más en dar clase. Yo trabajo en una Universidad que se centra en la investigación, doy menos clases y si tengo una clase con más de 50 alumnos se me asigna uno o varios asistentes que se encargan de corregir. Normalmente son estudiantes de doctorado a los que se les paga por este trabajo".

En España, en teoría, la labor fundamental de los profesores "es también investigar, pero tienen que dar muchas más clases que yo y corregir todos los exámenes. Esto es muy similar a lo que las universidades americanas que se centran en la enseñanza requieren de sus profesores. A los profesores de universidades españolas no se les dan las herramientas necesarias para poder desarrollar investigación de calidad y competir internacionalmente. A pesar de esta desigualdad hay muchos profesores en la Universidad española con brillantes carreras en la investigación. Desafortunadamente, solo podemos elucubrar a qué niveles podrían llegar si tuvieran las facilidades que tenemos en EE UU".

Vive en el sur de California, "relativamente cerca de Los Ángeles. Lo mejor es el clima, poca lluvia y nunca hace frío. Lo peor es la cultura de conducir a todos los sitios, una tiene que coger el coche para ir a comprar, a tomar algo, a cenar fuera... Es muy raro poder caminar a los sitios y la mayoría de la gente no da paseos. Yo solía odiar ir a dar una vuelta, pero ahora lo echo de menos".