El Rector, tras la marcha de Otín: "La medalla de oro que recibió no basta para resarcirle"

Inés Peñuelas e Irene Díaz tomaron ayer posesión de su cargo como vicerrectoras de la Universidad de Oviedo. Peñuelas sustituyó a Sandra Velarde en el vicerrectorado de Sostenibilidad, Movilidad y Medio Ambiente hace seis meses. Y ese cambio se consolidó ayer en un acto en el edificio histórico de la institución académica. Por su parte, Díaz estará al frente del vicerrectorado de Investigación debido a que Antonio Fueyo, su antecesor, se jubilará al término del presente curso. "Es un honor y una satisfacción inmensa trabajar por los demás, ahora llega el final de mi carrera docente e investigadora, pero estoy seguro de que la Universidad queda en buenas manos", indicó Fueyo. El cambio en este departamento llega marcado por el bloqueo burocrático que sufren muchos proyectos científicos debido a su incremento y a las trabas internas. En el acto, el rector, Ignacio Villaverde, tuvo palabras de despedida para el investigador Carlos López-Otín, recién jubilado entre acusaciones de acoso contra él. "Afronto este reto con ilusión, al servicio del tejido investigador y trabajando para reducir los tiempos", dijo Díaz en el Paraninfo de la Universidad. Peñuelas anunció una "auditoría energética".

Ignacio Villaverde aprovechó ese momento para hablar sobre López Otín. "Merece el reconocimiento y el respeto de esta Universidad, y lo tiene, sin duda. Su comunidad universitaria siempre ha estado con él y se lo ha demostrado cada vez que ha tenido ocasión", dijo el Rector. "Carlos ha sentido el oprobio del acoso más ruin, si es que hay alguno que no lo sea. Esta Universidad ha tratado de protegerlo y reivindicarlo en todo momento y, en particular, este equipo rectoral que ha estado siempre a su lado y le ha prestado el apoyo que nos requería", dijo. "Esta Universidad le ha rendido el mayor tributo y homenaje que se le puede hacer a uno de sus profesores y, de hecho, ha sido el primer y único profesor en activo de esta Universidad que ha sido distinguido con su mayor honor: la medalla de oro", explicó. "Sabemos que no basta para resarcirle del daño sufrido, de tanto dolor e incuria. Ciertas cosas ya no tienen remedio y el daño, sobretodo moral y personal, que han sufrido él y su familia es ya irreparable. Hemos tratado de respetar la necesidad personal de paz en mitad de la tormenta que otorga la discreción siempre cuidadosa de la institución y que en ocasiones ha sido malinterpretada como un desdén. Hoy la Universidad de Oviedo despide a uno de sus más grandes investigadores. Nos deja su ejemplo, su legado y escuela. Gracias Carlos, en nuestros corazones siempre serás Universidad de Oviedo", zanjó el rector.