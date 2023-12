Astur-argentinos, ante la llegada de Milei: "Hacen falta cambios recontraurgentes"

Javier Milei ya ha jurado su cargo y presentado su primer paquete de medidas de reactivación de la economía argentina. Asturianos en Argentina y argentinos en España creen que el controvertido presidente se ha suavizado un tanto y que no es tan fiero el león como lo pintan. Alguno de ellos confiesa incluso que es la única salida para un país afectado por una inflación insoportable.

Es lo que piensa por ejemplo Pilar Simón, presidenta del Centro de Asturiano de Buenos Aires. "Yo le tengo fe, hay que tener esperanza de que vuelva a resurgir el país", dice esta mujer de origen casín. "La situación es complicada. Yo no me quejo, porque tengo una profesión y trabajo, pero la situación es mala, con mucha incertidumbre. Por ejemplo, el jueves el dólar cotizaba a 354 pesos, y el viernes a 800. El jueves, un kilo de carne costaba 5.000 pesos, y al día siguiente, 12.000. Hay gente que lo va a pasar muy mal, sobre todo los jubilados, que cobran, incluyendo los bonos que les van a quitar, 110.000 pesos. Hay además muchos chicos en la calle", describió.

"Tenemos que tener fe y esperanza en que este hombre vaya a conducirnos bien. Está rodeado de gente preparada. Solo hace falta que los sindicatos le dejen hacer, porque ya han convocado movilizaciones", añadió la que es primera presidenta de una institución de referencia.

José Manuel García Vecino, presidente del Centro Asturiano de Mar del Plata, indica por su parte que "esperanza hay en Milei porque se necesita un cambio urgente, recontraurgente". Gijonés que emigró a argentina en 1958, sportinguista fiel, asegura que "la economía argentina no da para más, está destruida". García Vecino añade que "el gobierno populista ha sido un desastre, ha dejado una deuda muy grande, no hay divisas... la cosa va a tardar". Y no negó que también hay miedo. "El miedo es siempre el mismo, porque en este país siempre pasa lo mismo. El populismo arrasa la economía y luego no deja que nadie la arregle. Los sindicatos están inclinados al peronismo", finaliza este gijonés al que el tiempo le ha dado un acento inconfundiblemente argentino.

El cervercero argentino Ricardo Aftyka, que vive a caballo de Asturias y Argentina, cree que Milei "ha dado un giro desde que ganó la elección hasta que asumió la Presidencia. Abandonó los discursos polémicos, como la venta de órganos, la dolarización o el cierre del Banco Central, y ha planteado un ajuste ortodoxo puro y duro". Y es que "todo el equipo económico es el mismo de Mauricio Macri, presidente de derecha entre 2015 y 2019, y acaban de anunciar el déficit cero, eliminación de subsidios, devaluación... la típica receta del Fondo Monetario Internacional".

Tiene por otro lado la sensación de que "aquello que no podían hacer los partidos políticos tradicionales, por tener compromisos y arraigos territoriales, él puede hacerlo, porque no tiene que responder ante nadie, no tiene un solo gobernador, un solo alcalde, solo un puñado de legisladores". Y es que "el reordenamiento de la economía era y es necesario, la cuestión era quién podría hacerlo y cómo".

"El ‘macrismo’ maneja los resortes de la economía y la seguridad, para contener el desborde social que se palpita que va a suceder. Aquí la pregunta es: ¿llegará a salir adelante la economía antes de que haya un desborde social como en 2001? El diagnóstico es correcto, la economía argentina es un desastre y necesita correcciones. El discurso es ‘vamos a estar peor los próximos meses’, por lo menos es sincero, nadie podrá decirle que mintió. Pero lo que no sabemos es si la gente lo va a soportar cuando no pueda comer si la economía no pega la vuelta rápido", reflexionó.

"Lo cierto es que el próximo año, fruto de la cosecha, después de dos años de la peor sequía de la historia, tendremos un excedente de 25.000 millones de dólares, más los 6.000 del gasoducto ‘Vicuñas’, inaugurado en octubre, que permite dejar de importar gas de Bolivia y exportarlo a Brasil. Los más conservadores hablan de superávit de 25.000 millones y los más optimistas de 48.000 millones. Eso será en abril. Si a eso le sumamos el recorte del 15 por ciento del PBI en gasto, al final seremos Suiza... La pregunta es si llegamos a abril. Pero, ¿en cuánto tiempo empezaremos a ver mejoras? ¿Doce, 18 meses más...?", interrogó.